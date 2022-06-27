"Вас втягивают в войну", - Зеленський звернувся до білорусів. ВIДЕО

Ввечері 26 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до білорусів.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри звернення опубліковані у фейсбуці Зеленського.

Український президент зазначив: "Хочу звернутись сьогодні до громадян Білорусі. До людей – і цивільних, і у погонах. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили – ваші життя нічого для них не варті. Але ви не раби та не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі".

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