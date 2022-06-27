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Білорусь (5966) Зеленський (17428) звернення (346)

"Вас втягивают в войну", - Зеленський звернувся до білорусів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ввечері 26 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до білорусів.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри звернення опубліковані у фейсбуці Зеленського. 

Український президент зазначив: "Хочу звернутись сьогодні до громадян Білорусі. До людей – і цивільних, і у погонах. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили – ваші життя нічого для них не варті. Але ви не раби та не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі". 

Також дивіться: Окупанти збиралися за 5 днів захопити Україну. Сьогодні почався 5 місяць, а Росія влаштовує "ракетну показуху", - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+50
Навчіться називати речі своїми іменами. Вони вже втягнуті. Злочин викликає протест ( в нормальних ), або схвальну оцінку. Вони нічого не роблять, а це прирівнюється до злочину.
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26.06.2022 22:58
+40
Ситуация по белорусской области от беларуса(меня). Подавляющее число всех моих знакомых против Украины, даже те, кто против таракана. Любой разговор на тему Украины это сплошной поток, как с зомбоящика. Очень боятся войны на территории бел области, но искренне радуются войне и жертвам в Украине.
Украинцы, отбросьте любые иллюзии(если у кого-то они остались). Если взять рандомного аборигена, то с вероятностью 75-85% это враг Украины.
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26.06.2022 23:11
+34
Зелупа,позвони своему другу Бульбофюреру и возми с него честное слово что он не нападет.
Ну как с "вагнеровцами",помнишь?
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26.06.2022 23:00
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Та він зрадник і хоче зробити вигляд, що нічого страшного нема в тому що з Беларусі на нас літять ракети, та роблять виліти россійськи літаки з бомбами.
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27.06.2022 11:42 Відповісти
Білоруси окуповані рашистами ще з 2020р. Всі військові дії на їх території здійснюють виключно рашисти разом з деякими колаборантами, такими як самопроголошений таракан зі своєю шайкою
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27.06.2022 16:27 Відповісти
************ лукашенко 24 . 02 . 22 года начал войну против УКРАИНЫ на стороне ***** . ТОЧКА . этот гандон такой же военный преступник как кремлевский ***** . точка. и если бы у нас были ракеты и яйца у президента НАДО ДАВНО ******** ПО АЭРОДРОМАМ . НЕФТЕБАЗАМ И СКЛАДАМ БОЕПРИПАСОВ В беларусии . точка . усатый ***** предоставил ***** возможность вторжения со своей страны . он предоставил аэродромы и возможность запускать ракеты ..искандэр.. --- УКРАИНА ИМЕЕТ ПОЛНОЕ ПРАВО НАНЕСТИ УДАРЫ В ОТВЕТ
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27.06.2022 07:07 Відповісти
Так для цього треба мати тестикули в штанах, а не варені в смятку яйця.
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27.06.2022 07:29 Відповісти
Они давно втянуты. С первого для войны.
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27.06.2022 07:59 Відповісти
Як живеться??? Сябри безхребетні???

Біля бацька ,що зовсім здурів???

Чи вам снились удари ракетні,

Що дірявили Київ і Львів???

Наші діти від страху німіли…

Між землею і небом-лиш мить…

Що своЇм ви тоді говорили????

-Ти нє бойся!!! масква защітіт???

Дядя путін нє сдєлаєт больно,

Он так любіт і ценіт рабов!!!

Ми тут ,в Мозирє, жизнью давольни!!!

-А ракети??? К дєтішкам на Львов

Уставай ,білоруський народе,

Пробудіться усі і разОм!!!!

Рабство ,вчора ще , вийшло із моди-

Бацька легше душити гуртОм

Уставай ,білоруський народе!!!

Якщо дихає в Тобі народ…

Бо краплину твоєї свободи

Допиває продажний урод!!!

І не стійте на нашім порозі,

Разом з бацькам,що зовсім здурів,

Бо шумєць будуть ваші бярьози

Похоронками й кров'ю синів…

26.06. І.В.
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27.06.2022 08:10 Відповісти
НЕ до белорусов надо обращаться, а до населения запада и северо-запада УкраиньІ и призвать их бьІть готовьІми отразить атаки врага, то ли ето белорусьІ то ли ето свинособаки.

Ежедневно готовитиь население етих регионов к боевьІм действиям и партизанской войне, раздать населению етих регинов оружие, в том числе и "джавелиньІ" и "НЛВ", раздать "СтингерьІ",

Готовить население западньІх регионов к диверсионной войне. Ознакомить с азами минирования, закладьІвать в районе границьІ тайники с оружием и взрьІвчаткой, ознакомить потенцитальньІе диверсионньІе групьІ с подробньІми картами Белоруси, с указанием мест раположения критичесской инфрастуктурьІ ето страньІ, которая подлежит немедленному уничтожения в случае вторжения их войск в Украину.

Готовить базьІ для патризанских отрядов в лесах ВольІни, ривенщиньІ, житомирщиньІ, львовщиньІ.

Перекинуть на северо-запад УкраиньІ белорусские подразделения, которьІе воюют в рядах ЗСУ и которьІе хорошо знают Белорусию и у них там есть знакомьІе и друзья.

Обратиться к польским властям, чтобьІ они готовили из украинских переселенцев и заработчан боевьІе отрядьІ, которьІе они смогли бьІ перекинуть на територию УкраиньІ. Ета подготовка должна бьІла идти давно, подобное должно происходить и в Чехии, где наших заработчан десятки тьІсяч.
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27.06.2022 08:22 Відповісти
Поясніть мені, може я помиляюся.
Необстріляні, без реального досвіду білоруські вояки хочуть зайти у ті самі "бандерівські" ліси, где сидить відверто нудьгуюча ТРО ?)
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27.06.2022 09:01 Відповісти
Хай зайдуть !
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27.06.2022 11:37 Відповісти
Так, розраховують на "нудьгуючу ТРО".
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27.06.2022 13:44 Відповісти
Білоруські вояки, для тебе невігласа, відмовилися вступати у війну з Україною ще у перші дні війни, коли проігнорували незаконні накази самопроголошеного таракана і поставлених ним на офіцерські посади московських посіпак
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27.06.2022 16:34 Відповісти
Білоруси слюнтяї. Стануть мудрішими, як почнуть отримувати вантажі 200 з арени бойових дій в Україні.
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27.06.2022 09:58 Відповісти
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