Найближчими тижнями РФ дедалі більше покладатиметься на резервні сили, - британська розвідка
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Британська розвідка вважає, що найближчими тижнями російська армія дедалі більше залежатиме від резервних сил, однак попри постійний дефіцит резервістів Москва поки неохоче сприймає ідею загальної мобілізації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.
Як зазначається, хоча основним оперативним фокусом Росії залишається Сєверодонецько-Лисичанська "кишеня", тиждень постійно інтенсивних обстрілів свідчить про те, що Росія намагається перебрати ініціативу на північній осі Ізюма. При цьому українські війська продовжують утримувати лінію в цьому секторі, добре використовуючи лісисту місцевість для підтримки своєї оборони.
"Протягом найближчих тижнів російська кампанія, найімовірніше, дедалі більше покладатиметься на ешелони резервних сил" - йдеться в огляді.
У британській розвідці зазначають, що російські резерви складаються з кількох окремих компонентів, які Росія майже напевно вже почала використовувати.
Російський бойовий резерв армії — це нещодавнє нововведення, яке складається з резервістів-добровольців, які працюють за сумісництвом і які розгортаються як цілі підрозділи, як правило, призначені для виконання завдань у тилу.
Людський мобілізаційний ресурс – це значний фонд усіх ветеранів, які служили в регулярній армії протягом останніх п’яти років.
"Російська влада, ймовірно, використовує добровольців цієї категорії для поповнення третіх батальйонів у складі регулярних бригад" ,- йдеться в огляді.
"Попри постійний дефіцит резервістів для розгортання в Україні, російське керівництво, ймовірно, і далі неохоче сприймає ідею віддати наказ про загальну мобілізацію" - заявляють у британській розвідці.
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Чули ж, сподіваюсь: вони відмовлись, в короткострокових планах, від заходів зі зняття техніки зі зберігання з баз довготривалого зберігання - там танки та ББМ просто небоєздатні практично повністю. Зараз вони формують черговий корпус "вторгнення" в Муліно на основі техніки, яку намагаються реанімувати в "3х батальонах" по всій країні. Якщо не знаєте, що таке "3й батальон" в рашкованській армії: в рашці основною "оперативною одиницею" довго вважався полк (3-4 батальони). Але під час 2ї чеченської війни виявилось, що 99% полків в рашці - небоєздатні (нема особового складу, техніка переважно поламана, командири спилися). Тоді вони перейшли на нову класну систему - весь полк споряджав 1 (ОДИН) батальон повного складу і називав його БТГр. І цей батальон, власне, і був "представленням полку". 2 та 3й батальони - існували фактично на папері, в складі, достатньому для того, аби бомжі не захопили ППД. На протязі наступних 20 років вся "моща" рашки була скерована на те, аби зробити в кожному полку боєздатним ще хоча б один батальон, другий. "Треті батальони", станом на 24.02.2022 - практично повністю небоєздатні, з на 90% поламаною техінкою та без особового складу.
Для розуміння - зараз на Донбасі ЗСУ перемелюють "другі батальони". Бо перші були розбиті під Києвом/Черніговом...
І щось мені каже, що з "третіми батальонами" та взагалі з "м'ясом" ЗСУ впорається значно краще.