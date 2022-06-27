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Ахметов подав позов до ЄСПЛ проти Росії

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

ахметов

Бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини через війну Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу SCM.

"Зло не може залишатися безкарним. Злочини Росії проти України й кожного українця - кричущі. Винні мають понести покарання. Я - за допомогою найкращих українських і американських юристів - подав скаргу до Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків. Цей позов - одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії, мета якої - зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки й розкрадання українських активів", - наголосив Ахметов.

Бізнесмен просить ЄСПЛ притягнути РФ до відповідальності за руйнування української інфраструктури, мародерство й викрадення експортних товарів.

Як власник "Азовсталі" та багатьох інших промислових підприємств, які стали ціллю російських збройних сил, що вторглися в Україну, пан Ахметов робить усе можливе для притягнення росії до відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України, наголосили в SCM.

На додаток до цієї скарги Ахметов подав позов про вжиття термінових забезпечувальних заходів, що запобігатимуть подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку росії зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM. Він просить Суд чітко дати Росії зрозуміти, що її дії, які сприяють погіршенню продовольчої кризи, і кроки, що здійснюються з метою нанесення подальших збитків української економіки, недопустимі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ахметов подасть до суду на Росію за знищення підприємств у Маріуполі, - Reuters

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Знаючи його вірність грошам, все таки підтримав людей і ліками і продуктами,не те що беня з велосипедистом вовочкою
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27.06.2022 10:30
+19
Цю новину треба подавати у колонку про гумор та фотожаби!
Людина яка все життя фінансувала проросійські партії причетна до одіозної партії регіонів януковича та подій на Донбасі 2014р....подає у 2022р позов проти росії...
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27.06.2022 10:37
+15
Коли приповзуть просити про зняття санкцій, а рано чи пізно вони приповзуть, буде не пох.
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27.06.2022 10:37
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Знаючи його вірність грошам, все таки підтримав людей і ліками і продуктами,не те що беня з велосипедистом вовочкою
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27.06.2022 10:30 Відповісти
Його заводи виробляють броніки та іншу амуніцію.
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27.06.2022 10:35 Відповісти
у 2014 потрібно було підтримувати , армію в тому числі! такими патріотами стали, у в 2014 "беркут" на його стадіоні кричали
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27.06.2022 10:37 Відповісти
Ой, не накидай! Що на його стадіоні кричали то несуттєво, багато проукраїнських фанатів Шахтаря полегло. А от те що віг "гудів" і торгувався, коли міг своїх бандосів задіяти це його справжній косяк
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27.06.2022 10:56 Відповісти
Зеленський та Коломойський не дали і гривні для ЗСУ зі своїх великих статків!Може хтось наведе протилежне?А відома зрада на півдні України,а ось по Луганській області - повна тиша!А там - такий само договорняк з владоюЗеленського!Ні зірваного жодного моста,ні мінних полей - нічого!
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27.06.2022 10:48 Відповісти
Да, есть вопросы по преодолению Сев. Донца орками под Счастьем. Да и в других местах.
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27.06.2022 13:53 Відповісти
Кацапам пох на ЄСПЛ. Хіба що присудять конфіскацію іх активів за кордоном на користь позивача.
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27.06.2022 10:32 Відповісти
Коли приповзуть просити про зняття санкцій, а рано чи пізно вони приповзуть, буде не пох.
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27.06.2022 10:37 Відповісти
Саме конфіскація активів

Путін воює поки є гроші
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27.06.2022 10:44 Відповісти
Зачем ему еспч?? Пусть лучше погудит в бибку
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27.06.2022 10:34 Відповісти
він дудів за пять років до вибору молодої влади приколістів і самокатчиків...
зараз він прозрів, але чи прозріють виборці по приколу, щоб поржать??...
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27.06.2022 10:49 Відповісти
Так хто там прозрів ??? Як говорив мій дід --- Якщо вродилося лоша із білою плямою на лобі то з нею воно і подохне. ахметову просто боляче хвоста прищемили от і заскавчав, а зробить нчого вже не зможе, так, на сьогодні крива качка.
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27.06.2022 12:49 Відповісти
То есть, вы хотите, что бы он отозвал иск против мордора? А то у вас дискомфорт.
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27.06.2022 13:57 Відповісти
подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини Джерело: https://censor.net/ua/n3350414


Права людини на володіння міліардами - нагло порушені !
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27.06.2022 10:35 Відповісти
Абідна-да-а !
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27.06.2022 12:50 Відповісти
Давно пора, Ахметов значно швидший за наше міністерство юстиції.
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27.06.2022 10:35 Відповісти
Цю новину треба подавати у колонку про гумор та фотожаби!
Людина яка все життя фінансувала проросійські партії причетна до одіозної партії регіонів януковича та подій на Донбасі 2014р....подає у 2022р позов проти росії...
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27.06.2022 10:37 Відповісти
С возрастом и числом ночей на банковском счету ахметов утратил чувство юмора. В какой бы стране он не жил, все равно он остаётся врагом государства Украина
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27.06.2022 10:44 Відповісти
* нолей
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27.06.2022 10:45 Відповісти
Кацапо-рашистам все не так ... мантра якась!
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27.06.2022 10:51 Відповісти
между прочим его имение за пивзаводом никто неразграбил в отличии от офиса ИСД..... совпадение !? не думаю
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27.06.2022 11:26 Відповісти
Да і 2014 в ДАП туда де стояв його самольотик не прилітало.
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27.06.2022 12:52 Відповісти
Гадаю згадувати Ахметову минуле це трохи лукавити, адже у 2000-х пів країни цілувалися з кацапами у десна. А зараз у Ахметова віджали все на окупованих територіях, і Азовсталь, і шахти, і ВЕС, це вагома причина щоб образитись
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27.06.2022 12:31 Відповісти
А він просто думав, що якщо прийдуть кацапи то тепер вони його в десна цілуватимуть.
А вийшло ! По ділах.
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27.06.2022 12:54 Відповісти
Спочатку він все віджав - потім в нього
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27.06.2022 18:04 Відповісти
Напомните этому владельцу благородных седин его истошные вопли «услышьте Донбасс!!!!» и его контакты с высшим руководством рф. Неужели, то был «только бизнес»? А архивы донецкого СБУ тоже уже в рф, переживать нечего. А архивы донецкого ГО УМВД были подчинены ещё в бытность Малышева, впоследствии занявшего хлебное место в структурах «предпринимателя», правда, по привычке, продолжавшегося воровать также, как и на службе главным ментом даунбаса
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27.06.2022 10:41 Відповісти
Він допомагає,а ось ваш любитель тишини і сірих зон хоч якось відзначився? Ой,забула,сім'ю евакуювався,95 також,а про решту забув
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27.06.2022 10:50 Відповісти
2014 рік Донбас начало агресії. Ахметов на забранні (було відео) "надо договариваться". Договорився? бу-га-га, бу-га-га
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27.06.2022 10:43 Відповісти
+++
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27.06.2022 12:56 Відповісти
дудіти будуть?
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27.06.2022 10:43 Відповісти
Очень грамотное решение.

Россия уже не в юрисдикции ЕСПЧ, но вот держатели замороженных средств как раз под ней находятся. И решения будут исполнять, передав замороженные средства кацапов. Я не верю, что эти замороженные 350 млрд просто и легко достанутся нам, европейцы не могут чётко и уверенность сделать такие заявления, чтобы и репутацию сохранить надежной защиты ваших денег, и чётко дать понять, что если будете воевать, то попрощайтесь со своими деньгами. И благодаря Ахметову мы может получить некоторые суммы раньше на 2 или 3 года. А вот те, кто говорил, что суды бесполезны, - вот они как раз предатели, ну так не могу назвать их предателями, если вспомнить заминирование Чонгара и полеских болот, тогда просто дурачки. Часть замороженных сможем получить, а вот по остальной части этот легко выигрываемый суд позволит еще быстрее влить в экономику эти средства. Ахметов не выглядит тем, кто ворует больше как минимум 90% потенциальных чиновников.
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27.06.2022 10:59 Відповісти
Ничто не мешает иным пострадавшим примкнуть к данному иску. Насколько я знаю, там не только Ахметовские предприятия участвуют.
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27.06.2022 13:59 Відповісти
А как же погудеть?
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27.06.2022 11:00 Відповісти
"Зло не може залишатися безкарним" - промовило зло
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27.06.2022 11:01 Відповісти
"Гудок", наконец-то раздуплился ЧТО такое "пидо-рашка", если бы в 2014 г. не делал морду "топориком" и вместо "гудежа" локализовал бы своих донецких сеперастов (как это сделал Харьков, Днепр и Одесса), то все-бы сейчас было целое и все-бы закончилось еще в 2014. Но тогда Ахметка в тайне надеялся на возвращение вечнолигитимного на штыках москалей, а потом недурно отмывал бабло через свои "гуманитарне конвои" в ЛуганДон, помагая "народу Бамбаса" и при этом не платя налоги.
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27.06.2022 11:07 Відповісти
а держава подавала?
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27.06.2022 11:09 Відповісти
даже ахметов не такой поц как беня
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27.06.2022 11:17 Відповісти
А памоєму ані адінакави
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27.06.2022 12:58 Відповісти
Бажано, щоб всі бізнесмени України, яким завдала шкоду росія військовими діями, подали такі ж позови. Треба цю кровожерливу клоаку занурити в борги назавжди.
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27.06.2022 11:22 Відповісти
Вилізла ****! Що плять за кревне цепонуло....?
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27.06.2022 11:24 Відповісти
В 2014-му позиватись треба було.
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27.06.2022 11:40 Відповісти
А в 2014 году он мог разогнать всю дыныру за 10 млн. баксов. Теперь потери на миллиарды.
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27.06.2022 11:43 Відповісти
Полезное дело, хоть и долгое....
Суд по МН-17 ещё не кончился....
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27.06.2022 11:44 Відповісти
Обленерго лужковських в Україні вже всі переписав на себе патріот.
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27.06.2022 11:44 Відповісти
Чим гудіти в рельсу краще б скупив фсо
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27.06.2022 11:51 Відповісти
Єспл ?

по перше це суд захисту прав людини, а ти олігарх , тому тільки Лондонський арбітраж , але тут досить пікантна ситуація бо Лондон знає хто ти і що ти , а в сьогоднішніх умовах коли Лондон найбільший захисник України подання туди виглядає тупістю
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27.06.2022 13:55 Відповісти
Всі ми патріоти своїх кишень.
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27.06.2022 16:14 Відповісти
А чому він не на фронті? Вік дозволяє, здоров'я - теж
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27.06.2022 16:25 Відповісти
А перед своими работягами "Метинвест", в несчастном, списаном Компанией городе Мариуполе, не хочет Ахметов для начала обещания свои выполнить, прежде чем что-то требовать от других? (детали я направляла неоднократно на эл.адрес пресс службы "СКМ")
А то Ахметов вспоминает о правах и законах только лишь когда задеты его интересы! А как же систематически нарушаемые им самим, как обещания, так и во многом права его сотрудников? Не порядочек!!! Ведь так не бывает, что ему должны Все и всё, а Он никому и ничего! Позор Ахметову, что не держит своё слово! Еще и в такое тяжелое военное время, взять и так жестоко поступить с людьми! Грош цена ему - такому добродетелю, каким он себя позиционирует! Тем как он поступает с работягами, он все свои добрые дела напрочь перечеркивает вмиг, а наоборот, еще больше становится очевидным, что помогает он исключительно тогда и там, где ему выгодно это делать, а не потому, что он такой великодушный, сердобольный благодетель! Бог его обязательно накажет и он будет терять и терять, еще и еще, и ждать всех компенсаций он будет десятки лет и вряд ли дождется - за все его невыполненные обещания перед людьми, с которыми он обходится очень недостойно! Стыд и позор! Ни совести ни чести нет у Рината Ахметова, одна лишь наигранная позиция добродетеля, которая не имеет ничего общего с ним настоящим!!!
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29.06.2022 22:00 Відповісти
 
 