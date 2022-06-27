Ахметов подав позов до ЄСПЛ проти Росії

Бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини через війну Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу SCM.

"Зло не може залишатися безкарним. Злочини Росії проти України й кожного українця - кричущі. Винні мають понести покарання. Я - за допомогою найкращих українських і американських юристів - подав скаргу до Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків. Цей позов - одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії, мета якої - зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки й розкрадання українських активів", - наголосив Ахметов.

Бізнесмен просить ЄСПЛ притягнути РФ до відповідальності за руйнування української інфраструктури, мародерство й викрадення експортних товарів.

Як власник "Азовсталі" та багатьох інших промислових підприємств, які стали ціллю російських збройних сил, що вторглися в Україну, пан Ахметов робить усе можливе для притягнення росії до відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України, наголосили в SCM.

На додаток до цієї скарги Ахметов подав позов про вжиття термінових забезпечувальних заходів, що запобігатимуть подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку росії зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM. Він просить Суд чітко дати Росії зрозуміти, що її дії, які сприяють погіршенню продовольчої кризи, і кроки, що здійснюються з метою нанесення подальших збитків української економіки, недопустимі.

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