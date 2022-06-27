Ахметов подав позов до ЄСПЛ проти Росії
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Бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини через війну Росії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу SCM.
"Зло не може залишатися безкарним. Злочини Росії проти України й кожного українця - кричущі. Винні мають понести покарання. Я - за допомогою найкращих українських і американських юристів - подав скаргу до Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків. Цей позов - одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії, мета якої - зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки й розкрадання українських активів", - наголосив Ахметов.
Бізнесмен просить ЄСПЛ притягнути РФ до відповідальності за руйнування української інфраструктури, мародерство й викрадення експортних товарів.
Як власник "Азовсталі" та багатьох інших промислових підприємств, які стали ціллю російських збройних сил, що вторглися в Україну, пан Ахметов робить усе можливе для притягнення росії до відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України, наголосили в SCM.
На додаток до цієї скарги Ахметов подав позов про вжиття термінових забезпечувальних заходів, що запобігатимуть подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку росії зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM. Він просить Суд чітко дати Росії зрозуміти, що її дії, які сприяють погіршенню продовольчої кризи, і кроки, що здійснюються з метою нанесення подальших збитків української економіки, недопустимі.
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Путін воює поки є гроші
зараз він прозрів, але чи прозріють виборці по приколу, щоб поржать??...
Права людини на володіння міліардами - нагло порушені !
Людина яка все життя фінансувала проросійські партії причетна до одіозної партії регіонів януковича та подій на Донбасі 2014р....подає у 2022р позов проти росії...
А вийшло ! По ділах.
Россия уже не в юрисдикции ЕСПЧ, но вот держатели замороженных средств как раз под ней находятся. И решения будут исполнять, передав замороженные средства кацапов. Я не верю, что эти замороженные 350 млрд просто и легко достанутся нам, европейцы не могут чётко и уверенность сделать такие заявления, чтобы и репутацию сохранить надежной защиты ваших денег, и чётко дать понять, что если будете воевать, то попрощайтесь со своими деньгами. И благодаря Ахметову мы может получить некоторые суммы раньше на 2 или 3 года. А вот те, кто говорил, что суды бесполезны, - вот они как раз предатели, ну так не могу назвать их предателями, если вспомнить заминирование Чонгара и полеских болот, тогда просто дурачки. Часть замороженных сможем получить, а вот по остальной части этот легко выигрываемый суд позволит еще быстрее влить в экономику эти средства. Ахметов не выглядит тем, кто ворует больше как минимум 90% потенциальных чиновников.
Суд по МН-17 ещё не кончился....
по перше це суд захисту прав людини, а ти олігарх , тому тільки Лондонський арбітраж , але тут досить пікантна ситуація бо Лондон знає хто ти і що ти , а в сьогоднішніх умовах коли Лондон найбільший захисник України подання туди виглядає тупістю
А то Ахметов вспоминает о правах и законах только лишь когда задеты его интересы! А как же систематически нарушаемые им самим, как обещания, так и во многом права его сотрудников? Не порядочек!!! Ведь так не бывает, что ему должны Все и всё, а Он никому и ничего! Позор Ахметову, что не держит своё слово! Еще и в такое тяжелое военное время, взять и так жестоко поступить с людьми! Грош цена ему - такому добродетелю, каким он себя позиционирует! Тем как он поступает с работягами, он все свои добрые дела напрочь перечеркивает вмиг, а наоборот, еще больше становится очевидным, что помогает он исключительно тогда и там, где ему выгодно это делать, а не потому, что он такой великодушный, сердобольный благодетель! Бог его обязательно накажет и он будет терять и терять, еще и еще, и ждать всех компенсаций он будет десятки лет и вряд ли дождется - за все его невыполненные обещания перед людьми, с которыми он обходится очень недостойно! Стыд и позор! Ни совести ни чести нет у Рината Ахметова, одна лишь наигранная позиция добродетеля, которая не имеет ничего общего с ним настоящим!!!