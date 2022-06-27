В окупованому Севастополі забудовують Заміський некрополь Херсонеса, вже знищили декілька склепів
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В окупованому Севастополі на місці поховання християнських мучеників триває будівництво
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє qirim.news.
В окупованому Севастополі забудовується Заміський некрополь Херсонеса, розташований на Дівочій гірці в районі вулиці Шостака.
Будівництво ведеться на місці поховань перших християнських мучеників. Важка техніка вже пошкодила та знищила декілька склепів.
За попередніми даними, на будмайданчику виявлено сліди п'яти склепів: від них залишилася лише купа каміння, розрівняна екскаватором під майбутню забудову. Ще одне поховання дивом виявилося недоторканим. У склепі співробітники Херсонеса Таврійського виявили незаймані останки похованих.
Один із зруйнованих поховань був у такому ж стані, поки ківш екскаватора не розрубав його навпіл. Очевидцем варварських будівельних робіт став реставратор першої категорії пам'яток мурованого зодчества Анатолій Туманов.
Він розповів, що 23 червня побачив на цьому місці працюючий екскаватор. Попри те, що де-юре ця територія не входить до меж заміського некрополя Херсонеса, де-факто вона є його продовженням. У будь-якому випадку забудовник не мав права розпочинати будівництво у межах території пам'ятки без проведення археологічних розвідок.
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Другое дело, что всё это - "наша" или "не наша" история, на мой личный взгляд - фингня. Вся истоия - наша, человечества. Все, кто её сносят - варвары. Будь то талибы, сносящие статуи Будды, будть то игиловцы, взрывающие возведённый их же предками дворец в Нимруде, будь то мексиканские стоители, сносящие пирамиды Майя, чтобы построить дорогу на сто метров короче, будь то - вот это. Это - варвары, уничтожающие общую историю, чтобы написать "свою".
Когда в 8 веке до нашей эры пала столица новоассирийской империи Ниневия, коалиция победителей разбила тамошние рельефы. На этих рельефах была изображена мощь империи - как ассирийцы стирают в порошок города. Как уводят в плен народы, переселяют их - с огромными жертвами - на противоположный край империи, навязывая свой язык и культуру, превращая потомков побеждённых в ассирийцев. Чтобы потом, с этими обассиренными людьми, идти грабить новые земли - ведь лишь на этом теперь держалась экономика: грабить, чтобы содержать армию, чтобы грабить.
К чему это я. Зиккурат - т.н. "храм вооружённых сил" - должен быть разрушен.
"Весь мир
насильямы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим".