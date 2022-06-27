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В окупованому Севастополі забудовують Заміський некрополь Херсонеса, вже знищили декілька склепів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

крим,забудова

В окупованому Севастополі на місці поховання християнських мучеників триває будівництво

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє qirim.news.

В окупованому Севастополі забудовується Заміський некрополь Херсонеса, розташований на Дівочій гірці в районі вулиці Шостака.

Будівництво ведеться на місці поховань перших християнських мучеників. Важка техніка вже пошкодила та знищила декілька склепів.

За попередніми даними, на будмайданчику виявлено сліди п'яти склепів: від них залишилася лише купа каміння, розрівняна екскаватором під майбутню забудову. Ще одне поховання дивом виявилося недоторканим. У склепі співробітники Херсонеса Таврійського виявили незаймані останки похованих.

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Один із зруйнованих поховань був у такому ж стані, поки ківш екскаватора не розрубав його навпіл. Очевидцем варварських будівельних робіт став реставратор першої категорії пам'яток мурованого зодчества Анатолій Туманов.

Він розповів, що 23 червня побачив на цьому місці працюючий екскаватор. Попри те, що де-юре ця територія не входить до меж заміського некрополя Херсонеса, де-факто вона є його продовженням. У будь-якому випадку забудовник не мав права розпочинати будівництво у межах території пам'ятки без проведення археологічних розвідок.

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Топ коментарі
+8
Православие по свинособачьи.
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27.06.2022 15:26
+7
Духовно, скрепно...
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27.06.2022 15:24
+3
Бо це чужа істория.
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27.06.2022 15:27
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Духовно, скрепно...
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27.06.2022 15:24 Відповісти
Шольц им устроит АД при жизни❗У Шольца сейчас историческая возможность смыть гитлеровский налёт с германии☝И похоже он входит во вкус в гашении русни. Скоро даже джонс будет далеко позади.
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27.06.2022 15:30 Відповісти
Хотелось бы надеяться - но я почти уверен, что с Габеком было бы быстрей.
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27.06.2022 15:33 Відповісти
Православие по свинособачьи.
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27.06.2022 15:26 Відповісти
Ну а что, игиловцы ведь сносят в том числе и исалмские святыни - нельзя ж от братьев по разуму остатавать!
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27.06.2022 15:29 Відповісти
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27.06.2022 16:54 Відповісти
Бо це чужа істория.
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27.06.2022 15:27 Відповісти
Да вообще-то нет. Климент, третий папа римский и составитель правил апостольских, принявший мученическую смерть в Тавриде, считается "первым святым, в земле раисьской просиявшим". Так что "свою" сносят.
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27.06.2022 15:31 Відповісти
свою? чи як завжди привласнену.
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27.06.2022 16:27 Відповісти
"свою" в кавычках, как и написано.

Другое дело, что всё это - "наша" или "не наша" история, на мой личный взгляд - фингня. Вся истоия - наша, человечества. Все, кто её сносят - варвары. Будь то талибы, сносящие статуи Будды, будть то игиловцы, взрывающие возведённый их же предками дворец в Нимруде, будь то мексиканские стоители, сносящие пирамиды Майя, чтобы построить дорогу на сто метров короче, будь то - вот это. Это - варвары, уничтожающие общую историю, чтобы написать "свою".
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27.06.2022 16:36 Відповісти
Впрочем, бывают редкие, но исключения.

Когда в 8 веке до нашей эры пала столица новоассирийской империи Ниневия, коалиция победителей разбила тамошние рельефы. На этих рельефах была изображена мощь империи - как ассирийцы стирают в порошок города. Как уводят в плен народы, переселяют их - с огромными жертвами - на противоположный край империи, навязывая свой язык и культуру, превращая потомков побеждённых в ассирийцев. Чтобы потом, с этими обассиренными людьми, идти грабить новые земли - ведь лишь на этом теперь держалась экономика: грабить, чтобы содержать армию, чтобы грабить.

К чему это я. Зиккурат - т.н. "храм вооружённых сил" - должен быть разрушен.
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27.06.2022 16:46 Відповісти
Все россійське правословвя діє тільки для підкорення найближчих народів. Історія православ'я їх цікавить.
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27.06.2022 15:30 Відповісти
Якщо середньостатичтичному кацапу ,дадуть вибір ,якщо ніхто не буде бачить , взять 5000 рушлєй і порушить срєпу (будь-яку) , то він оглянеться навколо ,щоб ніхто не бачив і візьме 5000 решлєй
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27.06.2022 15:38 Відповісти
Як там кажуть слова москальсько-комуняцького гімну:
"Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим".
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27.06.2022 15:38 Відповісти
ось тільки будівельники з них ніякі, вони не встані були зберегти те, що інші побудували.
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27.06.2022 16:29 Відповісти
Християнство в ********** це чисто умовна концепція обєднання дебілів навколо *****. Більш розумних "зацікавлюють" посадами на яких дозволено визискувати бидло а здебіловану масубидла вчать "страху божому" чиїм втіленням є ***** і його "ангели". Повна гармонія! Саме тому перш ніж розкроїти голову сокирою подорожньому кацап завжди широко перекреститься і скаже "с богом"... Християнство в ********** це придаток імперської ідеології. Мене дивує чому справжні християни досі повністю не ізолювали цих єретиків та схизматиків які де факто є сектантами які маніпулюючи релігійними догматами благлсловляють вбивство, катування, агресію та ненависть до всього живого...
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27.06.2022 16:40 Відповісти
Варвари зостануться варварами навiки, хоч умий ïх i причеши. Свинособака - всюди i завжди свинособака.
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27.06.2022 17:17 Відповісти
С каких пор ордынцы стали православными?
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27.06.2022 17:32 Відповісти
Первомученики - они, вообще-то, почитаемы более-менее всеми христианами, у которых есть культ святых, и как минимум уважаемы теми, у кого этого культа нет.
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27.06.2022 17:37 Відповісти
Саранча нищить все до чого дотягуються.
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27.06.2022 17:58 Відповісти
 
 