США поставлять Україні ППО середньої та великої дальності, - Білий Дім

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив плани поставити Україні засоби протиповітряної оборони середньої та великої дальності.

Про це Салліван сказав журналістам на саміті G7, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The New York Times.

За його словами, Сполучені Штати мають намір "завершити надання допомоги в рамках пакету, що включає передові засоби протиповітряної оборони середньої та дальньої дальності".

Він додав, що цей пакет допомоги включатиме "деякі інші предмети, у яких є термінова потреба, включаючи боєприпаси для артилерійських та контрбатарейних радіолокаційних систем".

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Салліван не назвав конкретні моделі зброї, яку США збираються поставити Україні. Але The New York Times також вдалося поспілкуватися на умовах анонімності з кількома американськими чиновниками. Вони кажуть, що адміністрація Байдена передасть Україні NASAMS - передову систему протиракетної оборони середньої та великої дальності.

Очікують, що офіційно про це оголосять до кінця тижня.

Салліван також зазначив, що президент України Володимир Зеленський в понеділок звернувся до учасників саміту G7 із проханням допомогти Україні зброєю.

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"Він (Зеленський. - Ред.) тримав на думці низку ракетних ударів, які були завдані по Києву та інших містах України, і говорив про бажання отримати додаткові засоби протиповітряної оборони, які могли б збивати російські ракети в небі. Тож президент (США Джо Байден. - Ред.) зміг позитивно відповісти на це", - сказав Салліван.