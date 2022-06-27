США поставлять Україні ППО середньої та великої дальності, - Білий Дім
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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив плани поставити Україні засоби протиповітряної оборони середньої та великої дальності.
Про це Салліван сказав журналістам на саміті G7, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The New York Times.
За його словами, Сполучені Штати мають намір "завершити надання допомоги в рамках пакету, що включає передові засоби протиповітряної оборони середньої та дальньої дальності".
Він додав, що цей пакет допомоги включатиме "деякі інші предмети, у яких є термінова потреба, включаючи боєприпаси для артилерійських та контрбатарейних радіолокаційних систем".
Салліван не назвав конкретні моделі зброї, яку США збираються поставити Україні. Але The New York Times також вдалося поспілкуватися на умовах анонімності з кількома американськими чиновниками. Вони кажуть, що адміністрація Байдена передасть Україні NASAMS - передову систему протиракетної оборони середньої та великої дальності.
Очікують, що офіційно про це оголосять до кінця тижня.
Салліван також зазначив, що президент України Володимир Зеленський в понеділок звернувся до учасників саміту G7 із проханням допомогти Україні зброєю.
"Він (Зеленський. - Ред.) тримав на думці низку ракетних ударів, які були завдані по Києву та інших містах України, і говорив про бажання отримати додаткові засоби протиповітряної оборони, які могли б збивати російські ракети в небі. Тож президент (США Джо Байден. - Ред.) зміг позитивно відповісти на це", - сказав Салліван.
Будь ласка, зачекайте...
Цікаво до осені встигнуть?
Effective firing range30 km (NASAMS 2)[1]
Flight altitude 21 km (NASAMS 2)
В кращму випадку.
Середньої та великої не придумали. Використовують як ПРО зазвичай авіацію.
А ще як про використовують просте ППО, але ціна вартості його ракети зазвичай більша за вартість ракети яку воно має збити.
При такому підході ви програєте бо ворог вас заспамить. В особливості із ворогом в якого ресурсів більше.
Ефективне ПРО це те яке дешевше за ракети якими стріляє ворог, це те яким можна спамити і яке може зупинити спам. На даний момент цьому відповідає тільки ПРО близького радіусу C-Ram, і серед перспективних є його лазерний аналог який по офіційних заявах вже пройшов випробування. А все решта це не ПРО це ППО. Тому що спавнити для спаму літаки, а в особливості спавнити пілотів це поки ще фантастика, і виходить що ППО можна не боятись спаму. А ось ракети спамити можна. І виходить щоб ракетам протистояти обов'язково треба ПРО яке не боїться спаму.
Ізраїль не аргумент. Там дуже сумнівна ситуація яку з кожним днем все більше підтверджує влада Ізраїля. І все вказує на те що це реалізація принципу жертви та не можеш перемогти очоль. Тому що інакше Ізраїль би вже зарив рф яка озброює його ворогів.
Путем установки специально адаптированной версии ракеты AMRAAM-ER в современной версии NASAMS-3 декларируется возможность уничтожения целей на дальности до 40 км и на высоте до 20 км.
В данный момент для нас это оптимальный вариант, потому что комплекс штатно работает с радаром AN/MPQ-64 Sentinel, который у нас уже используется на фронтах и имеется в некоторых количествах. AN/MPQ-64 обеспечивает обзор на расстоянии до 75 км (эффективный - до 40 км), а по высоте до 40 км.
Еще очень важным для нас моментом является то, что этот комплекс имеет открытую архитектуру, и в него легко интегрируются и другие средства обнаружения противника, такие как радиотехнические станции и оптически-прицельные станции с телевизионным каналом, что позволяет вести огонь в режиме полной маскировки. И это вдобавок к тому, что NASAMS мы сможем интегрировать в уже имеющуюся у нас общую систему ВВО и этот комплекс сможет получать данные от всех других радиолокационных станций и других средств осмотра воздушного пространства, которые имеются у нас на вооружении.
Для разрушения инфраструктуры авиабазы в Шайковке, которое привело бы к длительной невозможности осуществлять эксплуатацию и поддержку бортов Ту-22М3 на этой базе, было бы достаточно пуска двух MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary.
Наша ж зелена влада зарубала розробку комплексу "Гром 2" на 500 км, а авіаційні варіанти, які можуть летіти на 2 і більше тисяч км взагалі не розроблялися.
От і прилітають до нас наші ж (радянські) ракети, які ми віддали кацапам після Будапешту...
Українці швидко вчаться то ж не тупуваті кацапи.
Велика подяка Америці.
якби по черзі приорітети вистраювать, то
1. ППО\ПРО
2. Ракетний щит
Сам цей комплекс використовує ракету «AMRAAM», що належать до класу «повітря - повітря» (AIM-120A) і ось вона, якщо її запускати із літака, дійсно вражає ціль на відстань до 160 км.
NASAMS це наземний варіант пуску цієї ракети. Заслуга скандинавів у тому, що вони пристосували дуже круту ракету повітря-повітря із швидкістю до 5 тис.км для пуску із землі, але через це, його дальність становить до 40 км, а це аж ніяк не робить його комплексом великої дальності. Це скоріше заміна наших "БУКів"...