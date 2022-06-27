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США поставят Украине ПВО средней и большой дальности, - Белый Дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

nasams

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил планы поставить Украине средства противовоздушной обороны средней и большой дальности.

Об этом Салливан сказал журналистам на саммите G7, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

По его словам, Соединенные Штаты намерены "завершить оказание помощи в рамках пакета, включающего в себя передовые средства противовоздушной обороны средней и дальней дальности".

Он добавил, что этот пакет помощи будет включать "некоторые другие предметы, в которых срочная потребность, включая боеприпасы для артиллерийских и контрбатарейных радиолокационных систем".

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Салливан не назвал конкретные модели оружия, которые США собираются поставить Украине. Однако The New York Times также удалось пообщаться на условиях анонимности с несколькими американскими чиновниками. Они говорят, что администрация Байдена передаст Украине NASAMS – передовую систему противоракетной обороны средней и большой дальности.

Ожидается, что официально об этом объявят до конца недели.

Салливан также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратился к участникам саммита G7 с просьбой помочь Украине оружием.

Также читайте: G7 намерена расширить санкции против оборонного сектора России, - Белый дом

"Он (Зеленский. - Ред.) держал во мнении ряд ракетных ударов, нанесенных по Киеву и другим городам Украины, и говорил о желании получить дополнительные средства противовоздушной обороны, которые могли бы сбивать российские ракеты в небе. Поэтому президент (США Джо Байден. - Ред.) смог положительно ответить на это", - сказал Салливан.
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Топ комментарии
+29
Це вже щось!
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27.06.2022 15:58
+27
А можно ЯО? Вы нам ЯО, а мы вам беню. Все честно.
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27.06.2022 15:59
+26
Амерам-черговий респектище...
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27.06.2022 16:03
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Правила форума Совет форумчан
Це вже щось!
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27.06.2022 15:58 Ответить
пора вже - українська економіка вже досить зруйнована, багато міст знищено, десятки тисяч людей загинули.

Цікаво до осені встигнуть?
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27.06.2022 16:03 Ответить
там ще довгий курс навчання операторів на системи Петріот...
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27.06.2022 16:09 Ответить
Десь пiв року☝
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27.06.2022 16:11 Ответить
Не думаю, во-первых в Украине полно опытных ПВОшников, во-вторых это современный комплекс, а значит почти полностью автоматизированный, от человека требуется только принятие решения. С современным ПВО проще, чем с современной авиацией, последняя на оборот стала сложнее в освоении, чем раньше, а вот ПВО упростилось за счет автоматизации.
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27.06.2022 17:07 Ответить
Это не современный ПВО. Это уровень С-300, только построенный на современной базе и регулярно модернизируемый.
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27.06.2022 17:41 Ответить
а яким боком тут петріот, пробачте? Ніхто петріот не надасть Україні.
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27.06.2022 16:16 Ответить
Неизвестно, потому что говорят о большой и средней дальности, и комплексы пока никто не называл. NASAMS хороший комплекс с отличной авиационной ракетой, но он с натяжкой тянет на комплекс средней дальности, комплекс большой дальности под вопросом.
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27.06.2022 17:09 Ответить
он средней и дальней -смотрим характеристики
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28.06.2022 05:43 Ответить
это вряд ли. С подготовленными расчетами первые несколько комплексов хорошо бы получить к концу осени.
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27.06.2022 16:10 Ответить
NASAMS

Effective firing range30 km (NASAMS 2)[1]
Flight altitude 21 km (NASAMS 2)
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27.06.2022 16:21 Ответить
Это объектовая ПВО/ПРО, потому дальности большой и не надо, тут главное высота перехвата и она достаточная.
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27.06.2022 17:04 Ответить
Написано, что высотаи16 км
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27.06.2022 18:06 Ответить
От варианта ракеты зависит.
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28.06.2022 18:08 Ответить
Не смотрел их данные, но если так их минимум сотню надо чтобы хоть как то закрыть небо. Дадут несколько батарей через несколько месяцев....одна батарея 2-3 установки а стоимость примерно 60 млн$. Д
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27.06.2022 17:17 Ответить
А можно ЯО? Вы нам ЯО, а мы вам беню. Все честно.
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27.06.2022 15:59 Ответить
Они за Беню еще доплатить должньі, бо он мощнее ЯО.
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27.06.2022 16:01 Ответить
Вони не для того двісті років свою державу будували, щоб український жид коломойський її почав руйнувати.
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27.06.2022 16:09 Ответить
можно Беню в рашку запустить он там все сворует, хуже ядерной бомбы.
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27.06.2022 16:37 Ответить
Этот украинский жид тырил бабло тут а вкладывал в американскую экономику. Там примерно такие же жиды и строили 200 лет страну и экономику есишо. Получилось у них не так уж и плохо. :
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27.06.2022 16:58 Ответить
Якби в США, закони працювали так як в Україні, то це була б країна по типу Мексики.
В кращму випадку.
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27.06.2022 18:02 Ответить
Хорошо бы, но не берут. Казаку Байде и его талантливому сыну выгоднее держать Беню подальше от американских судов.
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27.06.2022 20:25 Ответить
Чим це їм вигідно?Наче США вимагають екстрадицію.
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28.06.2022 01:19 Ответить
Дядько Сем шось довго запрягає
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27.06.2022 16:00 Ответить
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27.06.2022 16:01 Ответить
Амерам-черговий респектище...
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27.06.2022 16:03 Ответить
це точно - як ніяк Україну роззброювали з РФ разом
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27.06.2022 16:05 Ответить
роззброїли ті хто за Кравчука голосував
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27.06.2022 16:52 Ответить
Мабуть забули, що 2500 ракет Х... фактично подарував Орді саме Кучма в 1999 році, а також 30 стратегічних літаків Ту.
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28.06.2022 01:05 Ответить
ну кучма це як наслідок вибору кравчука
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28.06.2022 09:52 Ответить
Тут якась плутанина. ППО чи ПРО?
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27.06.2022 16:04 Ответить
NASAMS - це ПВО середньої дії, Петріоти - це у деяких модифікаціях ПВО, а у деяких ПРО.
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27.06.2022 16:10 Ответить
Ніякої плутанини. ПРО на планеті практично не існує. Є тільки деякі його реалізації малої дальності.

Середньої та великої не придумали. Використовують як ПРО зазвичай авіацію.

А ще як про використовують просте ППО, але ціна вартості його ракети зазвичай більша за вартість ракети яку воно має збити.
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27.06.2022 16:10 Ответить
Оно того стоит, если добавит к стоимость ущерб от ракеты которую нужно сбить. Ибо она летит не в условном сферическом вакууме, а по конкретной цели стоимость которой может быть и сотни миллионов долларов или сотни жизней. Израильский Тамир толе стоит в разы больше чем палестинский кассам. Но их все равно сбивают
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27.06.2022 17:05 Ответить
Ви не правильно рахуєте.

При такому підході ви програєте бо ворог вас заспамить. В особливості із ворогом в якого ресурсів більше.

Ефективне ПРО це те яке дешевше за ракети якими стріляє ворог, це те яким можна спамити і яке може зупинити спам. На даний момент цьому відповідає тільки ПРО близького радіусу C-Ram, і серед перспективних є його лазерний аналог який по офіційних заявах вже пройшов випробування. А все решта це не ПРО це ППО. Тому що спавнити для спаму літаки, а в особливості спавнити пілотів це поки ще фантастика, і виходить що ППО можна не боятись спаму. А ось ракети спамити можна. І виходить щоб ракетам протистояти обов'язково треба ПРО яке не боїться спаму.

Ізраїль не аргумент. Там дуже сумнівна ситуація яку з кожним днем все більше підтверджує влада Ізраїля. І все вказує на те що це реалізація принципу жертви та не можеш перемогти очоль. Тому що інакше Ізраїль би вже зарив рф яка озброює його ворогів.
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27.06.2022 21:01 Ответить
Путаницы нет, этот ЗРК может использоваться не только для уничтожения аэродинамических целей, таких как самолеты или крылатые ракеты, но и баллистических ракет типа "Искандер". Стоит отметить, что сама ракета AIM-120 имеет совершенную радиолокационную головку самонаведения, обладающую высоким уровнем противодействия средствам РЭБ, ракета может совершать маневры с высокими перегрузками и разгоняется до 4 Маха.

Путем установки специально адаптированной версии ракеты AMRAAM-ER в современной версии NASAMS-3 декларируется возможность уничтожения целей на дальности до 40 км и на высоте до 20 км.
В данный момент для нас это оптимальный вариант, потому что комплекс штатно работает с радаром AN/MPQ-64 Sentinel, который у нас уже используется на фронтах и имеется в некоторых количествах. AN/MPQ-64 обеспечивает обзор на расстоянии до 75 км (эффективный - до 40 км), а по высоте до 40 км.
Еще очень важным для нас моментом является то, что этот комплекс имеет открытую архитектуру, и в него легко интегрируются и другие средства обнаружения противника, такие как радиотехнические станции и оптически-прицельные станции с телевизионным каналом, что позволяет вести огонь в режиме полной маскировки. И это вдобавок к тому, что NASAMS мы сможем интегрировать в уже имеющуюся у нас общую систему ВВО и этот комплекс сможет получать данные от всех других радиолокационных станций и других средств осмотра воздушного пространства, которые имеются у нас на вооружении.
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27.06.2022 16:34 Ответить
там одна ракета майже лям зелені коштує)...
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27.06.2022 16:49 Ответить
Так Калиб стоит около миллиона. А Х101- там вообще цена заоблачная.
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27.06.2022 18:13 Ответить
да. Но может спасти десятки жизней и сотни судеб от Х-22 летящей в торговый центр или в НПЗ. Глупые сравнения отпали?
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27.06.2022 20:00 Ответить
Та нам такі потрібно щоб їхні розвалюшні тушки прямо на злеті в енгельсі завалювати,або хоч за 100 км від нашого кордону,щоб свинорилим ошмоття на голови падало,а не нам!
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27.06.2022 17:02 Ответить
Ту-22М3, который выпустил ракету Х-22 попавшую в торговый центр, взлетел не из Энгельса, а из Шайковки. Шайковка находится на расстоянии чуть более 200 км от нашей территории, и таким образом после такого обстрела является законной целью.
Для разрушения инфраструктуры авиабазы в Шайковке, которое привело бы к длительной невозможности осуществлять эксплуатацию и поддержку бортов Ту-22М3 на этой базе, было бы достаточно пуска двух MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary.
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27.06.2022 22:22 Ответить
Полезная информация.
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27.06.2022 18:12 Ответить
ну це брехня
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27.06.2022 16:04 Ответить
В Кременчуг щось дайте добьють місто знову щойно два прилета,що вже добивати не знаю нпз знищили,вже не раз били
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27.06.2022 16:05 Ответить
Спасибо США
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27.06.2022 16:06 Ответить
будь ласка

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27.06.2022 16:12 Ответить
Та нафіг нам збивати ракети! Нам би хоча б літаки збивати наприклад з Дніпра у будь-якій точці українського неба, включаючи і небо над Кримом. Оце була б тема!
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27.06.2022 16:07 Ответить
Таку вундервафлю ще не розробили. С-300 з своїми непоганими характеристиками може дістати ціль до 150-200 км. Маєте циркуль? намалюйте на карті коло 200 км навколо Дніпра
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27.06.2022 16:25 Ответить
А над каспийским морем кто сбивать будет?
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27.06.2022 16:38 Ответить
Ніхто. Таких систем не існує. Ця проблема вирішується наявністю у країни аналогічних засобів ураження. Якби кацапи знали, що завтра по їхнім заводам на Уралі прилетять наші ракети, вони би сто разів подумали чи стріляти.
Наша ж зелена влада зарубала розробку комплексу "Гром 2" на 500 км, а авіаційні варіанти, які можуть летіти на 2 і більше тисяч км взагалі не розроблялися.
От і прилітають до нас наші ж (радянські) ракети, які ми віддали кацапам після Будапешту...
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27.06.2022 16:47 Ответить
По грому все одно не встигли би. В 2021 році планувалось лише підписання контракту на виготовлення першої експериментальної батареї. Коли би її виготовили? Друге питання. І третє питання, чи не розбили би виробництво тих громів ракетними ударами. То треба все прораховувати, а не так як ви, літати в рожевих хмаринках і критикувати владу, ніби ви знаєте, як правильно керувати країною і її фінансами.
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27.06.2022 18:49 Ответить
Ніхто по таким об'єктам бити не буде. Поки що. Мокша закікавлена в їх захваті, а це Мотор Січ, Південне та інші.
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27.06.2022 19:37 Ответить
Вообще, взаимные концепции СССР И НАТО предполагали борьбу с ракетами средней дальности воздушного базирования путем применения истребительной авиации.
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27.06.2022 18:15 Ответить
древняя Х-22 летит на высоте 20-23 км со скоростью около 4000 км\час, и при достижении района цели пикирует. Какие ***** истребители?
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28.06.2022 02:06 Ответить
нормально, аби більше. шоб більшу покрить територію
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27.06.2022 16:07 Ответить
Они прикроют только самые большие города и важные объекты, прикрыть совсем все ни у кого денег не хватит, тогда уж дешевле поставить ударные вооружения, чтобы уничтожать носители до выполнения пуска.
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27.06.2022 17:11 Ответить
Не сси рюззькаГаварящій, не буде. Київ вже за "три дні" брали....
Українці швидко вчаться то ж не тупуваті кацапи.
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27.06.2022 16:09 Ответить
А не протухнет бурят по дороге до Львова?
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27.06.2022 16:10 Ответить
Возможно,когда эта система станет на боевое дежурство,засРашкинских самолетов уже почти не будет в наличии,кроме намарафеченных с баз хранения МИГ-21 и МИГ-23
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27.06.2022 16:24 Ответить
буряты уже закончились. давай мацквичей
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27.06.2022 16:25 Ответить
Тот ванька, который давеча тебе дымоход прочищал? Он многогранная личность,😅
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27.06.2022 17:00 Ответить
Швиденько робіть.
Велика подяка Америці.
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27.06.2022 16:08 Ответить
чудова новина, але запізно
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27.06.2022 16:09 Ответить
Краще пізно ніж ніколи.
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27.06.2022 18:53 Ответить
Краще б дали нормальну кількість HIMARS чи M270 з ATACMS ракетами на 300 км, роздовабли б на 200 км выд кордону росії всю військову і гсм структуру, і все
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27.06.2022 16:10 Ответить
Цапи з Каспія запускають ракети у тому числі. Туди важко будет дотягнутись.
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27.06.2022 16:11 Ответить
Ту-22М3, который совершил пуск ракеты, попавшей в ТЦ, взлетел из Шайковки.
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27.06.2022 22:24 Ответить
не допомогло би.
якби по черзі приорітети вистраювать, то
1. ППО\ПРО
2. Ракетний щит
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27.06.2022 16:12 Ответить
Всьому свій час. Натиркаємось з 80км, отримаємо і 300.
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27.06.2022 16:14 Ответить
Запад готовится к долгой войне, а значит надо обеспечить жителям Украины человеческие условия, т.е. обеспечить защиту городов от ракетных ударов, чтобы гремело только на фронте, а не по всей стране.
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27.06.2022 17:13 Ответить
Ну и вторая причина - подготовка к массированным поставкам оружия по лендлизу, уже не получится прятаться от спутников как сейчас, а значит надо быть готовым защититься от ударов с воздуха.
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27.06.2022 17:15 Ответить
К концу года дадут, когда у нас уже будет разрушено десятки тысяч домов и убито тысячи людей...
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27.06.2022 16:15 Ответить
NASAMS це комплекс невеликої та середньої дальності, а не великої, як пише автор.
Сам цей комплекс використовує ракету «AMRAAM», що належать до класу «повітря - повітря» (AIM-120A) і ось вона, якщо її запускати із літака, дійсно вражає ціль на відстань до 160 км.

NASAMS це наземний варіант пуску цієї ракети. Заслуга скандинавів у тому, що вони пристосували дуже круту ракету повітря-повітря із швидкістю до 5 тис.км для пуску із землі, але через це, його дальність становить до 40 км, а це аж ніяк не робить його комплексом великої дальності. Це скоріше заміна наших "БУКів"...
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27.06.2022 16:17 Ответить
до ППО хотя би 1000 операторів поставили
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27.06.2022 16:20 Ответить
Мотлошити вас колесом... А раніше не можна було це все зробити???
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27.06.2022 16:20 Ответить
Кхм. Все сплачено не грошима а кров'ю. Ці кволі бісять вже не менше ніж рашисти. І перш ніж якийсь бовдур напише що вони нам нічого не винні - винні ще й як.
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27.06.2022 16:27 Ответить
А де Грім 2,вони ж були вже готові,де вони?Саме по аеродромах лупашити!
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27.06.2022 17:06 Ответить
Навряд чи вони пішли в серію Оборонзамовлення не було, а вони дуже дорогі.
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27.06.2022 18:36 Ответить
Якщо не помиляюся вартість розробки близько $500 млн. Якраз тих 14 млрд гривень що пішли на асфальт
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27.06.2022 21:40 Ответить
Дуже Дорогі?А хоча б чиєсь одне життя скільки коштує?В скільки оцінете?Чи чуже безкоштовне?
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28.06.2022 01:26 Ответить
Під асфальтом зариті.
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27.06.2022 19:13 Ответить
Зачем же врать, по Грому испытания ракеты начались в 2019. + КРАЗ провалил серйное производтство шасси.
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27.06.2022 20:15 Ответить
Залишилось з'ясувати скільки потрібно часу щоб плани перейшли у факти.
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27.06.2022 18:53 Ответить
"...кажуть, що адміністрація Байдена передасть Україні NASAMS...". Там написано інше - "не передасть", а "закупить"! Це суттєво різні речі! І займе більше часу!
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27.06.2022 18:59 Ответить
..будет Все,чем сможете радовать быдлонасекомышей с болот мацковии.Жги тварей кремлевии,БОГ увидит крупней боезапас пришлет
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27.06.2022 20:12 Ответить
Зараз ми з великою радістю приймемо будь-яку допомогу, що дозволить нам "затикнути діри" у нашій системі ППО. А взагалі - Україні слід у пришвидшеному режимі розробити та втілити цілісну концепцію побудови національної системи ППО-ПРО, яка буде цілком адаптована і сумісна з усіма стандартами NATO. Підкреслюю: ППО і ПРО - це не якісь там комплекси чи дивізіони ракет якоїсь там дальності, це насамперед ЦІЛІСНА СИСТЕМА захисту повітряного простору країни, яка включає багато взаємопов'язаних компонентів. Критично важливо мати ЛОКАЛІЗОВАНЕ в Україні виробництво найбільш важливих компонентів цієї системи (в ідеалі -БІЛЬШОСТІ з них). Щоб потім не доводилось завозити контрабандним шляхом якісь(умовно) клістрони...🙄
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27.06.2022 20:38 Ответить
Персональні санкції мають бути у вигляді ракет по заводах, яхтах і палацах, що належать путінським олігархам.
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27.06.2022 21:51 Ответить
Тамогавки давай!!!штук десять!
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27.06.2022 22:55 Ответить
когда она будет уже в Украине??? потому что Украине они нужны уже сейчас!
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28.06.2022 04:45 Ответить
Іноді здається що бідон троллить зелю за беню.
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28.06.2022 07:03 Ответить
Этот комплекс кстати охраняет Белый дом...каже блогер Юрий Швец...их есть несколько вариантов...дальнобои тоже есть....в Америке Кулибиных больше чем на сраной рабZzee goffna...
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28.06.2022 08:00 Ответить
 
 