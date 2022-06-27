США поставят Украине ПВО средней и большой дальности, - Белый Дом

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил планы поставить Украине средства противовоздушной обороны средней и большой дальности.

Об этом Салливан сказал журналистам на саммите G7, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

По его словам, Соединенные Штаты намерены "завершить оказание помощи в рамках пакета, включающего в себя передовые средства противовоздушной обороны средней и дальней дальности".

Он добавил, что этот пакет помощи будет включать "некоторые другие предметы, в которых срочная потребность, включая боеприпасы для артиллерийских и контрбатарейных радиолокационных систем".

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Салливан не назвал конкретные модели оружия, которые США собираются поставить Украине. Однако The New York Times также удалось пообщаться на условиях анонимности с несколькими американскими чиновниками. Они говорят, что администрация Байдена передаст Украине NASAMS – передовую систему противоракетной обороны средней и большой дальности.

Ожидается, что официально об этом объявят до конца недели.

Салливан также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратился к участникам саммита G7 с просьбой помочь Украине оружием.

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"Он (Зеленский. - Ред.) держал во мнении ряд ракетных ударов, нанесенных по Киеву и другим городам Украины, и говорил о желании получить дополнительные средства противовоздушной обороны, которые могли бы сбивать российские ракеты в небе. Поэтому президент (США Джо Байден. - Ред.) смог положительно ответить на это", - сказал Салливан.