США поставят Украине ПВО средней и большой дальности, - Белый Дом
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил планы поставить Украине средства противовоздушной обороны средней и большой дальности.
Об этом Салливан сказал журналистам на саммите G7, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
По его словам, Соединенные Штаты намерены "завершить оказание помощи в рамках пакета, включающего в себя передовые средства противовоздушной обороны средней и дальней дальности".
Он добавил, что этот пакет помощи будет включать "некоторые другие предметы, в которых срочная потребность, включая боеприпасы для артиллерийских и контрбатарейных радиолокационных систем".
Салливан не назвал конкретные модели оружия, которые США собираются поставить Украине. Однако The New York Times также удалось пообщаться на условиях анонимности с несколькими американскими чиновниками. Они говорят, что администрация Байдена передаст Украине NASAMS – передовую систему противоракетной обороны средней и большой дальности.
Ожидается, что официально об этом объявят до конца недели.
Салливан также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратился к участникам саммита G7 с просьбой помочь Украине оружием.
"Он (Зеленский. - Ред.) держал во мнении ряд ракетных ударов, нанесенных по Киеву и другим городам Украины, и говорил о желании получить дополнительные средства противовоздушной обороны, которые могли бы сбивать российские ракеты в небе. Поэтому президент (США Джо Байден. - Ред.) смог положительно ответить на это", - сказал Салливан.
Пожалуйста, подождите...
Цікаво до осені встигнуть?
Effective firing range30 km (NASAMS 2)[1]
Flight altitude 21 km (NASAMS 2)
В кращму випадку.
Середньої та великої не придумали. Використовують як ПРО зазвичай авіацію.
А ще як про використовують просте ППО, але ціна вартості його ракети зазвичай більша за вартість ракети яку воно має збити.
При такому підході ви програєте бо ворог вас заспамить. В особливості із ворогом в якого ресурсів більше.
Ефективне ПРО це те яке дешевше за ракети якими стріляє ворог, це те яким можна спамити і яке може зупинити спам. На даний момент цьому відповідає тільки ПРО близького радіусу C-Ram, і серед перспективних є його лазерний аналог який по офіційних заявах вже пройшов випробування. А все решта це не ПРО це ППО. Тому що спавнити для спаму літаки, а в особливості спавнити пілотів це поки ще фантастика, і виходить що ППО можна не боятись спаму. А ось ракети спамити можна. І виходить щоб ракетам протистояти обов'язково треба ПРО яке не боїться спаму.
Ізраїль не аргумент. Там дуже сумнівна ситуація яку з кожним днем все більше підтверджує влада Ізраїля. І все вказує на те що це реалізація принципу жертви та не можеш перемогти очоль. Тому що інакше Ізраїль би вже зарив рф яка озброює його ворогів.
Путем установки специально адаптированной версии ракеты AMRAAM-ER в современной версии NASAMS-3 декларируется возможность уничтожения целей на дальности до 40 км и на высоте до 20 км.
В данный момент для нас это оптимальный вариант, потому что комплекс штатно работает с радаром AN/MPQ-64 Sentinel, который у нас уже используется на фронтах и имеется в некоторых количествах. AN/MPQ-64 обеспечивает обзор на расстоянии до 75 км (эффективный - до 40 км), а по высоте до 40 км.
Еще очень важным для нас моментом является то, что этот комплекс имеет открытую архитектуру, и в него легко интегрируются и другие средства обнаружения противника, такие как радиотехнические станции и оптически-прицельные станции с телевизионным каналом, что позволяет вести огонь в режиме полной маскировки. И это вдобавок к тому, что NASAMS мы сможем интегрировать в уже имеющуюся у нас общую систему ВВО и этот комплекс сможет получать данные от всех других радиолокационных станций и других средств осмотра воздушного пространства, которые имеются у нас на вооружении.
Для разрушения инфраструктуры авиабазы в Шайковке, которое привело бы к длительной невозможности осуществлять эксплуатацию и поддержку бортов Ту-22М3 на этой базе, было бы достаточно пуска двух MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary.
Наша ж зелена влада зарубала розробку комплексу "Гром 2" на 500 км, а авіаційні варіанти, які можуть летіти на 2 і більше тисяч км взагалі не розроблялися.
От і прилітають до нас наші ж (радянські) ракети, які ми віддали кацапам після Будапешту...
Українці швидко вчаться то ж не тупуваті кацапи.
Велика подяка Америці.
якби по черзі приорітети вистраювать, то
1. ППО\ПРО
2. Ракетний щит
Сам цей комплекс використовує ракету «AMRAAM», що належать до класу «повітря - повітря» (AIM-120A) і ось вона, якщо її запускати із літака, дійсно вражає ціль на відстань до 160 км.
NASAMS це наземний варіант пуску цієї ракети. Заслуга скандинавів у тому, що вони пристосували дуже круту ракету повітря-повітря із швидкістю до 5 тис.км для пуску із землі, але через це, його дальність становить до 40 км, а це аж ніяк не робить його комплексом великої дальності. Це скоріше заміна наших "БУКів"...