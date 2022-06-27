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Новини За кордоном
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Молдова (1294) Придністров'я (370) Майя Санду (204)

Ми не бачимо жодних загроз з боку Придністров'я, - президент Молдови Санду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санду

Уряд Молдови робить усе можливе, щоб не дозволити Придністров'ю загрожувати Україні та Молдові.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми ретельно відстежуємо всі події в Придністров'ї і не бачимо жодних загроз. Ми робимо все, що можемо, щоб не дати змоги цьому сепаратистському регіону становити загрозу Україні та Молдові. Україна та Молдова мають підтримувати регулярний діалог із питань безпеки, які впливають на наші держави. Ми погодилися працювати разом, щоб підтримувати стабільність та уникнути провокацій, які мають на меті дестабілізувати обстановку", - зазначила Санду на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Вона наголосила, що якщо з'явиться щось, що викликатиме занепокоєння, Молдова вживатиме заходів та інформуватиме партнерів.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
Ну то обійміться і розцілуйтесь з братнім народом....
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27.06.2022 18:41
+22
просто то гнойник який треба вичистити
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27.06.2022 18:41
+13
Ми теж не бачили з боку Росії...
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27.06.2022 18:43
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Ну то обійміться і розцілуйтесь з братнім народом....
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27.06.2022 18:41 Відповісти
Вже обнімалися з бульбашами
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27.06.2022 18:51 Відповісти
просто то гнойник який треба вичистити
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27.06.2022 18:41 Відповісти
Ми теж не бачили з боку Росії...
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27.06.2022 18:43 Відповісти
300 років не бачили.
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27.06.2022 18:47 Відповісти
у нас резников тоже не видел.... а потом за головку лысую взялся
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27.06.2022 18:44 Відповісти
А Говнокомандующий наши войска не отводил??? При чем тут Резников?
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27.06.2022 18:47 Відповісти
Всі ці арахамії при тому, що в один голос казали про шашлики в травні. А головний серед них, звісно, той кого ви назвали.
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27.06.2022 19:44 Відповісти
во власть попадают только конченные, эта фея тоже не исключение.
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27.06.2022 18:44 Відповісти
Там вата сама не хочет на рожон лезть. Когда пуйло дал команду их собираться и выступить на Одессу, то вата взорвала там мусорный бак и сказала: на Одессу не могём, т.к. у нас тут высокий уровень террористических угроз.
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27.06.2022 18:45 Відповісти
Хто ж їх питати стане. Бабло ж відроблять треба.
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27.06.2022 19:46 Відповісти
Так вони не хочуть, як би вас дістали з вигребної ями, більш - меньш відмили, висадили на стілець до столу та поставили на стол якусь теплу баланду, а потім, вдруг сказали би що потрібно срочно пірнути у ту стару яму... 🤮🤢
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27.06.2022 23:29 Відповісти
Эта Санду путлеру насосала на новую фамилию Хвойду. Хотя что там у полутрупа может что-то стоять кроме ночной вазы...
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27.06.2022 18:46 Відповісти
Ну... Дехто й шкурку смокче...
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27.06.2022 18:57 Відповісти
Молдаванин - это дивгноз
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27.06.2022 18:46 Відповісти
Главное, что фашист - это признание
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27.06.2022 18:56 Відповісти
Нахера вот это писать?
Вы ещё ган@онами мерятся начните... дети мля
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27.06.2022 23:34 Відповісти
Зря. ***** не просто так планировало коридор к Приднестровью. А что бы в итоге и Молдову захватить через этот анклав.
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27.06.2022 18:47 Відповісти
так і наш осел говорив про РФ перед самим вторгненням і все РНБО йому кивало гривами погоджуючись
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27.06.2022 18:49 Відповісти
З Росії теж не бачили, зелене на шашлик запрошувало.
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27.06.2022 18:49 Відповісти
Це поки москалі Україною зайняті, існування таких утворень автоматично стає загрозою.
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27.06.2022 18:53 Відповісти
По відношенню до ПМР (і не тільки) Молдова - імпотент. Тому "ми не бачимо" - це суто поза страуса.
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27.06.2022 18:53 Відповісти
- Ми робимо все, що можемо, щоб не дати становити загрозу
- Це як?
- Ми не бачимо жодних загроз
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27.06.2022 18:53 Відповісти
Соромлюсь спитати, а якщо побачать загрозу, то що буде?
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27.06.2022 20:41 Відповісти
так і Україна з 2914 року впритул не бачила...
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27.06.2022 18:54 Відповісти
Сам факт того що ви не контролюєте свою територію, це і є загроза.
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27.06.2022 18:54 Відповісти
Це "закідон" до контролю Криму, Донбасу? Я пом'ятаю як бігли визволяти, аж "пил стояв"...
(це не до хлопців, це для уряду)
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27.06.2022 23:41 Відповісти
СандА, коли побачиш вже буде пізно...
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27.06.2022 18:55 Відповісти
Второй раз это повторяется, как фарс.
"проевропейская" Санду оказалась такой же недалекой, как проросийский Дерьмак.
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27.06.2022 18:55 Відповісти
Неможна вживати молдавський шмурдяк з 5 років! В зрілому віці перестаєш бачити кацапів.
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27.06.2022 18:55 Відповісти
Литовцам, - респектос! Литовцы не бояться, в отличии от остальной шушеры, венгров и прочих немцев с французами...
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27.06.2022 18:57 Відповісти
Сказала тупа вівця сидячи за спиною української армії
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27.06.2022 18:58 Відповісти
Це і є міжнародна політика. Ми повинні делікатно нагадувати таким сусідам, але так щоб нас чули не тільки сусіди, що ваша демократія, це сила та кров ЗСУкраїни, яки кожен день бережуть кордони вашої незалежності... далі по МЗС-тексту 🙂
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27.06.2022 23:52 Відповісти
Еще одна... До поры до времени. Когда увидите тогда будет уже поздно. ***** не зря там держит гарнизон. Можно было зачистить ту клоаку за пару дней. Украина могла бы в ответ уничтожить склады с оружием и боеприпасами а молдоване могли бы себе отлавливать обосраных орков и сепаров силами полиции.
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27.06.2022 19:01 Відповісти
nu takim zajavam na publiku veritj nestoit ot slova voobshe. nadejus ani tam s Ruminami uzhe domovilis.
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27.06.2022 19:04 Відповісти
Перша адекватна думка. Для Молдови в такий час - тільки дипломатичні заяви. А як там насправді - це не для обговорювання на форумах.
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28.06.2022 01:36 Відповісти
Раз так - нема про що балакать.
Жуйте мамалигу і шмурдяком запивайте.
Але якщо ОЙЦ - то до ЄС кричати ....
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27.06.2022 19:05 Відповісти
Коли побачить Кишинеу вже буде у руїнах.
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27.06.2022 19:07 Відповісти
Эти гнойники падут вместе с парашей...но помогать не хочет ни Грузия, ни Молдова.
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27.06.2022 19:07 Відповісти
ничого Санду...ми теж такі були до 24.02.
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27.06.2022 19:07 Відповісти
не ми, а зеленский и слуги народа
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27.06.2022 19:26 Відповісти
Дурнем зараз мабуть бути дуже модно!
Скоро буде заборонено бути розумним, бо це ображає почуття дурнів.
Прямо зараза якась…
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27.06.2022 19:12 Відповісти
а кажуть, що у них там дофігіща радянських снарядів на складах. нам дуже треба!
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27.06.2022 19:14 Відповісти
У Санду но бы спросить-ОНА ВООБЩЕ СОБИРАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЕ????
а то не кует и не мелет.
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27.06.2022 19:18 Відповісти
До войны я уважал Санду за ее европейскость. А когда дикая лапотная орла начала войну, обгадились и грузинская власть, точнее легла под членоголового *****, и молдавская власть жиденько обгадилась. В принципе, нас мало интересует, обосрались они с перепугу или нет. А вот когда Санду не захотела нам продать свои не летающие 6 штук МиГ29, даже на запчасти, то зло таки берет. Молдаване благодаря нашим славным ВСУ, стоя у нас за спиной вместе с нами получили статус кандидата.
А по поводу складов боеприпасов в Колбасной, то они настолько старые, им больше 40 лет и хранятся они на улице, что там вряд-ли есть что-то стоящее. Единственное, что нам интересно, это вырезать этот гнойник кацапской воинской части, размешенной в приднестровье.
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27.06.2022 19:18 Відповісти
Ее Зеленский покусал.
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27.06.2022 19:20 Відповісти
Явно у зеленского была.
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27.06.2022 19:25 Відповісти
Тяжолий случай! Невже не доходе: рос. військова база там лише для того, щоб навчити Санду "граніци росіі нигдє нє закнчиваются!"
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27.06.2022 19:25 Відповісти
32 года "замороженный конфликт", отжатая территория, стадо каких то орков на вашей земле, люди живут как при совке, а ты мымра ничего не видишь!! Ну так купи очки, как ты до президенства дошла такая убогая?? Или точно на откате у москвы сидишь??
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27.06.2022 19:26 Відповісти
А наповнить тебе, кто перед Сандой рулил Молдовой? Там просто потерянная вата в головах... Слава Всевышнему, что там что то поменялось
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28.06.2022 00:01 Відповісти
тупа курка, чекає коли вони підуть Кішинев "асвабаждать" від молдован
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27.06.2022 19:34 Відповісти
..приднестровье это анклав рюзке быдла,уничтожить!
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27.06.2022 19:34 Відповісти
Зате ми бачимо.

Зачистити від членів терористичного утворення вс рф.
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27.06.2022 19:40 Відповісти
Да она просто перепуганная овечка.
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27.06.2022 20:01 Відповісти
А наш нарік бачив загрозу з расєї?
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27.06.2022 20:03 Відповісти
Цікава паралель - рашка і пмр. Навіть не знаю, що з них жахливіше.
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28.06.2022 01:39 Відповісти
Все вірно кацапам кажіть , що ви не бачите загрози , а потім раптово в 4:00 треба вєбати і всіх до одного вирадити там
Молодець тітка Санду
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27.06.2022 20:05 Відповісти
Нафіг в Україну приїжджала? Пофоткалась в Бучі і додому.
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27.06.2022 20:11 Відповісти
Ну тут все понятно. У кацев с молдаванам получилось то чего не получилось с нами. Онт практически интегрировали пмр в Молдову. В принципе ещё года два- три и поучилось бы это сделать де-юре . Особый статус в составе Молдовы траляля тополя. Может ещё получиться.
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27.06.2022 20:12 Відповісти
Нихера, тут и ежу понятно, Европа ПМР к себе не пустит, сказали что им нужно решать, по сути Молдова не может, вот ей и шепнули, типа едь в Украину и договаривайся, а по ходу и нам так же намекнули, типа хотите больше оружия? помогите решить вопрос приднестровья. (Даю на новость с активными действиями 3-6 месяцев.) Но кто об этом будет рассказывать на пресухе...
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28.06.2022 00:14 Відповісти
Можливо.
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28.06.2022 01:41 Відповісти
Саду эта по ходу и вовсе что-то типа нашего зели. А крику было...
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27.06.2022 20:14 Відповісти
А х.ли вы тут распинаетесь,Украина была за кацапов и против Молдавии в том конфликте,кто молод батькив поспрашивайте.
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27.06.2022 20:47 Відповісти
Так и было, в конце 90х ПМР заявила, что хочет объединение с Украиной. Помню сколько бешеных слюней летело с телеящика... давайте поддержим, там же наши люди и т. п.
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28.06.2022 00:20 Відповісти
Один ідіот вже не бачив загроз, до чого це призвело всім відомо...
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27.06.2022 21:00 Відповісти
Це ми вже пройшли, небезпеки немає і йдемо шашлики смажити.
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27.06.2022 21:01 Відповісти
 
 