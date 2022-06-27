Ми не бачимо жодних загроз з боку Придністров'я, - президент Молдови Санду
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Молдови робить усе можливе, щоб не дозволити Придністров'ю загрожувати Україні та Молдові.
Про це заявила президент Молдови Майя Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми ретельно відстежуємо всі події в Придністров'ї і не бачимо жодних загроз. Ми робимо все, що можемо, щоб не дати змоги цьому сепаратистському регіону становити загрозу Україні та Молдові. Україна та Молдова мають підтримувати регулярний діалог із питань безпеки, які впливають на наші держави. Ми погодилися працювати разом, щоб підтримувати стабільність та уникнути провокацій, які мають на меті дестабілізувати обстановку", - зазначила Санду на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Вона наголосила, що якщо з'явиться щось, що викликатиме занепокоєння, Молдова вживатиме заходів та інформуватиме партнерів.
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Вы ещё ган@онами мерятся начните... дети мля
- Це як?
- Ми не бачимо жодних загроз
(це не до хлопців, це для уряду)
"проевропейская" Санду оказалась такой же недалекой, как проросийский Дерьмак.
Жуйте мамалигу і шмурдяком запивайте.
Але якщо ОЙЦ - то до ЄС кричати ....
Скоро буде заборонено бути розумним, бо це ображає почуття дурнів.
Прямо зараза якась…
а то не кует и не мелет.
А по поводу складов боеприпасов в Колбасной, то они настолько старые, им больше 40 лет и хранятся они на улице, что там вряд-ли есть что-то стоящее. Единственное, что нам интересно, это вырезать этот гнойник кацапской воинской части, размешенной в приднестровье.
Зачистити від членів терористичного утворення вс рф.
Молодець тітка Санду