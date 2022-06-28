Окупанти намагались проникнути у тил ЗСУ на Запоріжжі: 6 рашистів ліквідували, одного взяли у полон

ДРГ російських окупантів намагалася проникнути у тил ЗСУ з метою проведення диверсій на Запорізькому напрямку. 6 рашистів ліквідували, а одного взяли у полон.

Про це повідомили в ОВА, інфомрує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно захисниками Запорізького напрямку було знищено диверсійно розвідувальну групу російських окупаційних військ, що намагалась проникнути у тил наших підрозділів з метою проведення диверсій. Під час бойового зіткнення ліквідовано 6 військових окупантів, один потрапив у полон.

Ним виявився колишній ув'язнений за тяжкі злочини, який відбував покарання у виправних закладах тимчасово окупованої території Донецької області. Ось вам і ''друга армія світу'' - армія вбивць, кримінальників та мародерів", - йдеться в повідомленні.

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