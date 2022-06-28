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Окупанти намагались проникнути у тил ЗСУ на Запоріжжі: 6 рашистів ліквідували, одного взяли у полон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ДРГ російських окупантів намагалася проникнути у тил ЗСУ з метою проведення диверсій на Запорізькому напрямку. 6 рашистів ліквідували, а одного взяли у полон.

Про це повідомили в ОВА, інфомрує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно захисниками Запорізького напрямку було знищено диверсійно розвідувальну групу російських окупаційних військ, що намагалась проникнути у тил наших підрозділів з метою проведення диверсій. Під час бойового зіткнення ліквідовано 6 військових окупантів, один потрапив у полон.

Ним виявився колишній ув'язнений за тяжкі злочини, який відбував покарання у виправних закладах тимчасово окупованої території Донецької області. Ось вам і ''друга армія світу'' - армія вбивць, кримінальників та мародерів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти щодня крадуть чоловіків і жінок з Енергодару заради грошей. Такса - 50 тисяч гривень, - мер Орлов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Партизанське послання кацапам в Мелітополі.
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28.06.2022 13:07
+8
Ув'язненний за тяжкі злочини... Навряд чи це біосміття комусь потрібне. Удавити по-тихому.
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28.06.2022 13:12
+5
Під час бойового зіткнення ліквідовано 6 військових окупантів, один потрапив у полон.
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Вот это замечательный подход. Последнего допросить, принять меры против дальнейшего возвращения в строй и обменять на пленных украинцев.
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28.06.2022 13:09
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28.06.2022 13:05 Відповісти
Партизанське послання кацапам в Мелітополі.
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28.06.2022 13:07 Відповісти
Під час бойового зіткнення ліквідовано 6 військових окупантів, один потрапив у полон.
========================================================
Вот это замечательный подход. Последнего допросить, принять меры против дальнейшего возвращения в строй и обменять на пленных украинцев.
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28.06.2022 13:09 Відповісти
Ув'язненний за тяжкі злочини... Навряд чи це біосміття комусь потрібне. Удавити по-тихому.
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28.06.2022 13:12 Відповісти
Шкода, що цей вижив. Краще б командир їхній у полон потрапив, була б можливість здобути якусь корисну інфу. Таки біосміття. Тепер ще утримувати і годувати його.
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28.06.2022 17:37 Відповісти
Ось вам і ''друга армія світу'' - армія вбивць, кримінальників та мародерів" Джерело: https://censor.net/ua/n3350739


Ні відняти , ні добавити ...
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28.06.2022 13:09 Відповісти
відрубати йому голову
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28.06.2022 13:12 Відповісти
це дуже жорстоко. відрубати ноги, але при самій голові!
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28.06.2022 13:28 Відповісти
В плен не брать, эту суку еще и кормить, при оказании вооруженного сопротивления растрел на месте.
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28.06.2022 13:16 Відповісти
Отпетушарить
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28.06.2022 13:17 Відповісти
Тобто відправити до таких як він? Хіба це кара?
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28.06.2022 13:43 Відповісти
чим чоловік живе про то і пише... - Фройд.
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28.06.2022 14:10 Відповісти
записать інформацію і за остальними направити.
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28.06.2022 14:09 Відповісти
де трупи? чому перестали показуваи смажену русню???
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28.06.2022 14:09 Відповісти
перед проникновением надо хоть валенки лыжи и ватник снимать ..дилитанты ватные..+30на дворе лапти тупорилие
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28.06.2022 14:50 Відповісти
 
 