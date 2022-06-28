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В Дніпрі лунають вибухи, є "приліт". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Дніпрі під час повітряної тривоги лунали вибухи, повідомляється про влучання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко повідомляє про "приліт".

Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив інформацію та просить не залишати укриття.

Також читайте: Гарна робота ППО. Над Дніпром знищено ворожий безпілотник, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+57
Служу в армии. Мразей в живых брать не будем
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28.06.2022 17:15
+28
Желаю Вам преуспеть в этом благородном деле!
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28.06.2022 17:20
+19
Не знаю, що тобі відповів Байден, а от Джонсон сказав чітко , що твоєму ху#лу і *********** буде пі#дєц...
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28.06.2022 17:22
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Ударили по гражданским.... По общественному месту.
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28.06.2022 17:12 Відповісти
Уже до Днепра добрались. Ну реально нашествие. Как объяснить Байдену что нужно не десяток HIMARS а 100 минимум. И Пэтриотов 50 штук. Х.й его знает.
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28.06.2022 17:13 Відповісти
Не знаю, що тобі відповів Байден, а от Джонсон сказав чітко , що твоєму ху#лу і *********** буде пі#дєц...
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28.06.2022 17:22 Відповісти
Кукарекай этот бред в другом месте.
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28.06.2022 17:24 Відповісти
новэнькай
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28.06.2022 17:44 Відповісти
По крайне мере одна из ракет
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28.06.2022 17:14 Відповісти
Служу в армии. Мразей в живых брать не будем
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28.06.2022 17:15 Відповісти
Желаю Вам преуспеть в этом благородном деле!
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28.06.2022 17:20 Відповісти
правильно,бро ! Берегите себя ! Без вас,нам хана-вся Украина станет Бучей
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28.06.2022 17:22 Відповісти
А як будеш українців полонених міняти якщо усіх вб'єш?
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28.06.2022 17:27 Відповісти
На провладних колаборантів виміняємо.
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28.06.2022 17:55 Відповісти
Мізки включи, якщо всіх кацапів вбити, то полонені вільно підуть додому.
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28.06.2022 19:26 Відповісти
Хай Господь та Матінка Богородиця бережуть та допомагають вам та вашим побратимам
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28.06.2022 17:57 Відповісти
В якій ти армії служиш, тріпло? Чоловікам, які служать, немає часу і можливості писати маячню різну. Тисячі українців в полоні, мирних, азовців, навіть дітей. Піди проспись, вояка недороблений.
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28.06.2022 18:39 Відповісти
Закрий своє хавало і не смій ніколи і слова поганого сказати проти наших воінів . У мене два племіники і хрестник в арміі в самих гарячих точках , найдут час і позвонити і добре слово написати . Проси прощення у людини і закрий свою ротяку .
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28.06.2022 21:40 Відповісти
Так эта тварь, никому и нахрен не нужна, давно их надо было мочить по чёрному, без всякой жалости, а наоборот - с особой радостью и любовью!!!
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28.06.2022 19:08 Відповісти
Нам нужен обменный фонд для возвращения Азовцев
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28.06.2022 17:19 Відповісти
Будьте реалистами. До окончания войны ***** ни за что не отдаст такое количество высокопрофессиональных мотивированных бойцов. К сожалению это так.
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28.06.2022 22:13 Відповісти
Если не ошибся то сначало гул двигателя как у мига,потом три бабаха ну затем сирены скорых или пожарных.Пора кацапстан мочить аналогично
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28.06.2022 17:21 Відповісти
ось мені друг написав у вайбер, а сам я зі свого містечка під Дніпром чув 2 вибухи від ППО👇

только что справа от дома сбило наше ПВО 2 ракеты и слева две, а одна полетела на Днепр
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28.06.2022 17:21 Відповісти
Цікаво з чим пов'язано посилення обстрілів орками? Раніше працювали як по плану, 5-6 ракет за день. Зараз ****** як скажені
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28.06.2022 17:24 Відповісти
Сменился командующий в кацапии. Цель бить по гражданским, чтоб сдались
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28.06.2022 17:27 Відповісти
У московитів велика перевага в стволах, але після того як нам дали "химери" на їхніх складах регулярно стається бавовна, наступ почне гальмувати...от і бісяться!
Ще раніше якесь там чмо з боліт белькотало якщо нам дадуть химери то ми вам покажем кузькіну мать
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28.06.2022 17:34 Відповісти
ПВО України підсилилось і одиночні ракети зазвичай перехоплюють.

Тому, хоч вони ще у травні витратили більшу частину ракет, їм доводиться бити «пачками».
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28.06.2022 17:35 Відповісти
Завтра НАТО заседает - надо небо над Украиной закрывать , иначе ФЕР А НЕ ЗЕРНО АФРИКЕ ‼️‼️
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28.06.2022 17:26 Відповісти
Вот именно для этого и расставлять нужно по периметру каждого города расчеты с ПЗРК
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28.06.2022 17:47 Відповісти
А стоял бы расчет со Стингером а не с телефоном то ракету бы запросто сбили
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28.06.2022 17:49 Відповісти
б
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28.06.2022 17:50 Відповісти
Так багато луплять,бо бояться ,що українці порушать слово,дане партнерам,і ******* по одному з складів ,де зберігаються крилаті ракети.А то буде вже така детонація та радіус розльоту ,що може й по москві *******.
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28.06.2022 17:53 Відповісти
Доки не почнемо рівняти кацапські селища з землею, обстріли не закінчаться.
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28.06.2022 18:03 Відповісти
сирени не було в мене вікна хитались десь три рази де влучило не буду казати малий був на лоджиі і бачів ракету .
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28.06.2022 18:07 Відповісти
сирена була. Влупили в СТО
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28.06.2022 18:40 Відповісти
Другий стовп диму в інщому місці
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28.06.2022 18:47 Відповісти
********
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28.06.2022 18:13 Відповісти
Вони комунякам під час другої св-ї активно допомагали ,а нам до 01. 10. чекати. А там може макогон та шмаль ще щось вигадають.
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28.06.2022 18:14 Відповісти
 
 