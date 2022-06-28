В Дніпрі лунають вибухи, є "приліт". ВIДЕО

У Дніпрі під час повітряної тривоги лунали вибухи, повідомляється про влучання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко повідомляє про "приліт".

Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив інформацію та просить не залишати укриття.

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