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В Дніпрі лунають вибухи, є "приліт". ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Дніпрі під час повітряної тривоги лунали вибухи, повідомляється про влучання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Водночас нардеп Олексій Гончаренко повідомляє про "приліт".
Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив інформацію та просить не залишати укриття.
Топ коментарі
+57 Igor 1 3f8143a8
показати весь коментар28.06.2022 17:15
+28 Vasya Kirpych cdb28ef1
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+19 Нина Лабунская
показати весь коментар28.06.2022 17:22
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только что справа от дома сбило наше ПВО 2 ракеты и слева две, а одна полетела на Днепр
Ще раніше якесь там чмо з боліт белькотало якщо нам дадуть химери то ми вам покажем кузькіну мать
Тому, хоч вони ще у травні витратили більшу частину ракет, їм доводиться бити «пачками».