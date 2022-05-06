Гарна робота ППО. Над Дніпром знищено ворожий безпілотник, - ОВА
ЗСУ успішно відпрацювали по російському безпілотнику в небі над містом Дніпро.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Все добре. Наші військові збили над Дніпром безпілотник", - йдеться у повідомленні Резніченка.
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гупнуло нормально !!!
и опять угроза с воздуха...
держись Днепр !
все буде добре!!
Кацапня обдовбана лютує 😠