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Новини Війна
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Гарна робота ППО. Над Дніпром знищено ворожий безпілотник, - ОВА

зсу

ЗСУ успішно відпрацювали по російському безпілотнику в небі над містом Дніпро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Все добре. Наші військові збили над Дніпром безпілотник", - йдеться у повідомленні Резніченка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одну з ракет окупантів в Дніпрі збила ППО, інша влучила у залізничну інфраструктуру, постраждалих немає, - ОВА

безпілотник (4315) Дніпро (3298) ППО (3267)


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за зведенням +1 по плавучих добавили... цікаво-цікаво

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06.05.2022 12:59 Відповісти
Хочу шоб "адмирал макаров" составил компанию "мацкве".
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06.05.2022 13:03 Відповісти
браво!
гупнуло нормально !!!
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06.05.2022 13:01 Відповісти
и опять сирена !!!!
и опять угроза с воздуха...
держись Днепр !
все буде добре!!
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06.05.2022 13:06 Відповісти
В Києві також повітряна тривога !

Кацапня обдовбана лютує 😠
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06.05.2022 13:15 Відповісти
значит тонет уже.
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06.05.2022 15:02 Відповісти
Да тонет , там без вариантов Садо'вого надо в Днепр , что бы поучился ка организовать ПВО
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06.05.2022 15:11 Відповісти
 
 