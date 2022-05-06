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Новости Война
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Хорошая работа ПВО. Над Днепром уничтожен вражеский беспилотник, - ОВА

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ВСУ успешно отработали по российскому беспилотнику в небе над городом Днепр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Все хорошо. Наши военные сбили над Днепром беспилотник", - говорится в сообщении Резниченко.

Также читайте: Одну из ракет оккупантов в Днепре сбила ПВО, другая попала в железнодорожную инфраструктуру, пострадавших нет, - ОВА

беспилотник (3747) Днепр (4440) ПВО (2826)


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за зведенням +1 по плавучих добавили... цікаво-цікаво

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06.05.2022 12:59 Ответить
Хочу шоб "адмирал макаров" составил компанию "мацкве".
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06.05.2022 13:03 Ответить
браво!
гупнуло нормально !!!
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06.05.2022 13:01 Ответить
и опять сирена !!!!
и опять угроза с воздуха...
держись Днепр !
все буде добре!!
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06.05.2022 13:06 Ответить
В Києві також повітряна тривога !

Кацапня обдовбана лютує 😠
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06.05.2022 13:15 Ответить
значит тонет уже.
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06.05.2022 15:02 Ответить
Да тонет , там без вариантов Садо'вого надо в Днепр , что бы поучился ка организовать ПВО
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06.05.2022 15:11 Ответить
 
 