Хорошая работа ПВО. Над Днепром уничтожен вражеский беспилотник, - ОВА

ВСУ успешно отработали по российскому беспилотнику в небе над городом Днепр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Все хорошо. Наши военные сбили над Днепром беспилотник", - говорится в сообщении Резниченко.

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