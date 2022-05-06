Хорошая работа ПВО. Над Днепром уничтожен вражеский беспилотник, - ОВА
ВСУ успешно отработали по российскому беспилотнику в небе над городом Днепр.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Все хорошо. Наши военные сбили над Днепром беспилотник", - говорится в сообщении Резниченко.
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гупнуло нормально !!!
и опять угроза с воздуха...
держись Днепр !
все буде добре!!
Кацапня обдовбана лютує 😠