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Ракетною атакою в Дніпрі зруйновано залізничну інфраструктуру та промислове підприємство, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро

Росіяни атакували Дніпропетровську область шістьма ракетами, в обласному центрі зруйновано залізничну інфраструктуру та промислове підприємство.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Масова ворожа атака по Дніпропетровській області. Шість ракет!!! Три ракети наші військові збили - над Дніпром та Синельниківським районом. У Дніпрі через "прильоти" зруйновано залізничну інфраструктуру та промислове підприємство. Горить сервісна компанія", - зазначив Резніченко.

На місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей.

У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили ракетою по СТО в Дніпрі: Під завалами працівники станції техобслуговування, рятувальники гасять пожежу

Автор: Володимир Янченко
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А Буданов себе радником взяв Гогиашвили - може Гога Крымский мост взорве ? Чі просто проїсть гроші платників податків І ще Валуеву настучить секрети
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28.06.2022 18:56 Відповісти
Роблять хитро москалі:купа ракет й щось попаде. Кілька пускають куди небудь,а інша половина в ціль. Тут ціль була залізниця. Ціль ліквідовано(Чи "закрите небо" передбачає протибалістичний захід чи ні?
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28.06.2022 18:57 Відповісти
Цензорівські дніпряни! Ви живі?

Таке почалося, що вже за кожного українця хвилюєшся. В Україні вже не залишилось беспечного місця.
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28.06.2022 19:13 Відповісти
Живі. Бажаємо кацапам здохнути.
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28.06.2022 19:30 Відповісти
Не дочекаються, суки!
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28.06.2022 19:39 Відповісти
І ось у такі скрутні часи якісь прорашистські покидьки у нашій владі насмілились вимагати від громадян України повернення раніше виданих 6500 грн. державної допомоги 🤮🤮🤮👎👎👎 Ганьба прорашистським тварюкам ! Х.р вам, падлюки, а не наші гроши !!! Слава Україні !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍👍👍👍
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28.06.2022 20:44 Відповісти
где пво насамс
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28.06.2022 21:38 Відповісти
 
 