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Путін - це приклад токсичної маскулінності, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон

На думку прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, війни Росії проти України можна було б уникнути, якби на чолі російської держави була жінка.

Про це Джонсон заявив в інтерв’ю німецькому мовнику ZDF після саміту "Великої сімки", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Якби Путін був жінкою, я не думаю, що він почав би цю мачо-війну. Якщо ви хочете знайти гарний приклад токсичної маскулінності, то це саме ця людина", – сказав він.

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Джонсон додав, що "Велика сімка" досягла домовленості надати Україні всі необхідні засоби для стратегічного протистояння з Росією й забезпечення Києву максимально вигідної позиції в переговорах із Москвою.

"Водночас ми хочемо впевнитись, що ми також готові надати Україні гарантії щодо майбутнього, зокрема те, що вони отримають озброєння НАТО, розвідувальні дані й так далі", – зазначив британський прем’єр.
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Топ коментарі
+17
Борис знову тролить хутіна!

токсична маскулінність дєдушки, яка насправді є бабушкой
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28.06.2022 23:34
+12
Це псевдо-маскулінність. Знайомий психолог розповідав, чим вона може бути викликана. Карликовий зріст, мікроскопічний хєр, відсутність хоча б посередніх інтелектуальних здібностей
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28.06.2022 23:38
+11
Джонсон -це людина з харизмою , а ваш путлер - це виб@лядок і чмошник , якому пора готуватися до пекла , за його злодіяння проти
людяності 😠
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28.06.2022 23:49
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Борис знову тролить хутіна!

токсична маскулінність дєдушки, яка насправді є бабушкой
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28.06.2022 23:34 Відповісти
то хто нам брати - кацапи чи англосакси?

рашкованський промт-перекладач: половая тряпка - статева ганчірка
саксонський гугл перекладач: половая тряпка - ганчірка для підлоги
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28.06.2022 23:38 Відповісти
Джонсон -це людина з харизмою , а ваш путлер - це виб@лядок і чмошник , якому пора готуватися до пекла , за його злодіяння проти
людяності 😠
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28.06.2022 23:49 Відповісти
Борис петухов-стерхов не играл в рашкованских самодеятельных постановках.
вот и завидует
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29.06.2022 00:24 Відповісти
"потоптал" 140 милионов рашистов, альфа-самец обаный
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29.06.2022 00:26 Відповісти
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29.06.2022 00:27 Відповісти
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29.06.2022 00:29 Відповісти
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29.06.2022 00:31 Відповісти
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29.06.2022 00:32 Відповісти
Яка там уже маскулінність? Іде ,ніжку волочить ,кульгає, дупу відклякує, руки трусяться , голова наповнена ботоксом, чмо це ходяче а не маскулінність.
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29.06.2022 06:59 Відповісти
вона була підаром
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28.06.2022 23:39 Відповісти
Маскулинность Питуна - это маскулинность дрища из Верхненижненска.
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28.06.2022 23:35 Відповісти
парашку опустили ниже плинтуса..................
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28.06.2022 23:36 Відповісти
Войни можна було б униктнути, якби кацапія зникла.
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28.06.2022 23:37 Відповісти
Це псевдо-маскулінність. Знайомий психолог розповідав, чим вона може бути викликана. Карликовий зріст, мікроскопічний хєр, відсутність хоча б посередніх інтелектуальних здібностей
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28.06.2022 23:38 Відповісти
З мікроскопічним хером а такий *********, Скільки виродків своїх наплодив по всьому **********.
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29.06.2022 07:02 Відповісти
путлер - мы идем за твоей головой. Русские солдаты на стороне Украины мочит путинских ублюдков https://m.youtube.com/watch?v=8KYh56MlNb4
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28.06.2022 23:39 Відповісти
х#йло[в дiвицтвi путiн] - це приклад конченого п#дара.
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28.06.2022 23:40 Відповісти
Ху@ло насправді , не належить ні до жвночої статі , ні до мужськоі , так
ВОНО - це істота , тварь , моль , окурок і т.д.
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28.06.2022 23:40 Відповісти
путлер це приклад конченого пи*ораса а не маскулінності
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28.06.2022 23:41 Відповісти
Педофил без тормозов. Навампирится от мальчиков,
и его потом штырит: "Я Пётр1", "Я Иван Грозный", "Я суперстерх" !
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28.06.2022 23:48 Відповісти
путін - кінчений тиранчик. У нього немає шансів.

Все що нам лишається: весело і терпляче чекати на фіаско росії.
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28.06.2022 23:43 Відповісти
"Токсичная" означает: вонючая.
Борис Джонсон - джентльмен, он же не может сказать "***** гнойный".
Это не дипломатично.
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28.06.2022 23:46 Відповісти
Да ладно, маскулинность...где он ее увидел то? На фотках, разве что, да и то со специального ракурса и со специальной оптикой. Лошадь помельче, фотограф почти лежит, ну и фотошоп не забыть.
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28.06.2022 23:48 Відповісти
яка там маскулінисть... там гнила пісда, яка відчайдушно прикидається шо навпаки
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28.06.2022 23:49 Відповісти
Так. пуйло - це ніби старий облізлий шакал, що намагається вдавати із себе лева (хоча всі, крім кацапів, бачать, що це старий облізлий шакал)
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28.06.2022 23:55 Відповісти
Кремлівське ху@ло, це, скоріше, приклад повної відсутності будь-якої тестікулярності через ботоксне передозування, на фоні синдрому пенісної безальтернативної дистрофії ...
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28.06.2022 23:49 Відповісти
вообщє то, ***** - це тіпічна ботоксна феміна ))
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28.06.2022 23:58 Відповісти
Токсична маскулінність була в Чінгісхана, а в кремлівського ботоксного опариша - блювотний маразм, як і у всього московського улусу.
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28.06.2022 23:59 Відповісти
Яка там іще маскулінність? Там звичайний бункерний **************.
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29.06.2022 00:03 Відповісти
если бы питун не воевал время от времени, он бы у власти не удержался, а может и вовсе президентом не стал. А так то побомбил кого-то, то газовые войны, то еще что-то - народ доволен.
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29.06.2022 00:04 Відповісти
Маскулинность? У *****, накачанного ботоксом, срущего в чемодан?
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29.06.2022 00:13 Відповісти
Та ну. Джонсонюк занадто доброї думки про кацапобабів
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29.06.2022 00:19 Відповісти
Якби путлєр був жінкою, то машка захарова є наочним прикладом того, що б було
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29.06.2022 00:25 Відповісти
Это не токсичная мускулинность, это чудовищные комплексы, маленького, невзрачного и нелепого человечка с комплексом наполеона, который вырос в окружении питерских гопников, мечтал быть как они, шестерил перед ними и за это гопники великодушно разрешали с ними дружить.
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29.06.2022 00:33 Відповісти
У нього токсична мОскалінність
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29.06.2022 02:14 Відповісти
Без доктора не разобраться.
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29.06.2022 02:23 Відповісти
Не знав раніше що Джонсон виявляється сексист. Тобто він хоче сказати що бути чоловіком це погано. І взагалі чоловіча стать несе зло? Який він відсталий сексист. Ганьба.
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29.06.2022 09:25 Відповісти
Джонсон ніде не сказав, що бути чоловіком це погано.
Він каже, що в ***** викривлене розуміння маскулінності.
А що "чоловіча стать несе зло" - такого він не казав зовсім.
Це кажеш ти - моральна потвора і тролляка.
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29.06.2022 10:18 Відповісти
 
 