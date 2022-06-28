Путін - це приклад токсичної маскулінності, - Джонсон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
На думку прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, війни Росії проти України можна було б уникнути, якби на чолі російської держави була жінка.
Про це Джонсон заявив в інтерв’ю німецькому мовнику ZDF після саміту "Великої сімки", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Якби Путін був жінкою, я не думаю, що він почав би цю мачо-війну. Якщо ви хочете знайти гарний приклад токсичної маскулінності, то це саме ця людина", – сказав він.
Джонсон додав, що "Велика сімка" досягла домовленості надати Україні всі необхідні засоби для стратегічного протистояння з Росією й забезпечення Києву максимально вигідної позиції в переговорах із Москвою.
"Водночас ми хочемо впевнитись, що ми також готові надати Україні гарантії щодо майбутнього, зокрема те, що вони отримають озброєння НАТО, розвідувальні дані й так далі", – зазначив британський прем’єр.
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токсична маскулінність дєдушки, яка насправді є бабушкой
рашкованський промт-перекладач: половая тряпка - статева ганчірка
саксонський гугл перекладач: половая тряпка - ганчірка для підлоги
людяності 😠
вот и завидует
ВОНО - це істота , тварь , моль , окурок і т.д.
и его потом штырит: "Я Пётр1", "Я Иван Грозный", "Я суперстерх" !
Все що нам лишається: весело і терпляче чекати на фіаско росії.
Борис Джонсон - джентльмен, он же не может сказать "***** гнойный".
Это не дипломатично.
Він каже, що в ***** викривлене розуміння маскулінності.
А що "чоловіча стать несе зло" - такого він не казав зовсім.
Це кажеш ти - моральна потвора і тролляка.