Мінцифри запускає проєкт безкоштовного навчання у сфері IT
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Міністерство цифрової трансформації запускає освітній проєкт IT Generation, в межах якого українці отримають можливість пройти безоплатне навчання у сфері IT.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Медіа Центрі Україна — Укрінформ сказав віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час запуску освітнього проєкту IT Generation для навчання IT-спеціальностей.
"За останні пів року ми напрацювали наше бачення ІТ реформи освіти. Що конкретно потрібно зробити, щоб задовольнити той попит, який виникає зараз в Україні, в ІТ галузі. Ця реформа ІТ освіти охоплює дуже багато компонентів та етапів. Завдяки цьому проєкту на першому етапі ми зможемо навчити тисячу українців ІТ спеціальностей. На другому етапі ми плануємо навчити ще 2 тисячі людей, і далі ми будемо масштабувати цей проєкт до десятків тисяч студентів, які безкоштовно пройдуть навчання", - сказав Федоров.
За його словами, у межах проєкту міністерство підбирає найкращі школи, як онлайн, так і офлайн, які навчають ІТ професій.
"Ми даємо цим школам можливість зібрати заявки українців, які до цього не працювали в ІТ, і пройти співбесіду. Наші партнери, з якими ми реалізовуємо цей проєкт, будуть повністю оплачувати навчання цим українцям", - зазначив Федоров.
Він зазначив, що головним критерієм відбору потенційних айтівців має бути відсутність такої освіти та досвіду у цій сфері. Компанії, які бажають долучитись до цього проєкту, можуть подавати заявки вже з наступного тижня, а навчання для самих студентів розпочнеться вже у серпні.
Проєкт IT Generation реалізується за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та проєкту "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні", що впроваджується UNDP Ukraine / ПРООН в Україні.
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Скільки треба всього вкласти , щоб була хоч якась віддача у королівстві "куплених діпломів" і "зплагіачених робіт" дійсно не знають.
Нью-Васюкі нервово палять бамбук.
Це як 5-7 д навчання і ти рембо. Одна метода.
Бережіть ту золоту курку з залишившихся 280т айтівців, які вивчились ще за Петра і з яких ви вирішили робити "стрілецькі бригади." Коли у тур-галузи падіння 88% тощо, у ІТ зростання 4%. Навіть, у мордорі всілякі льготи і звільнення від призову.
Бо нові специ ще будуть дуже й дуже не скоро, якщо взагалі будуть під вашим вельми чуйним зеленим керівництвом.
а "Конкурентоспроможна економіка України" это вроде как зарабатывание бабла, чего "обучив" тысяч
иу человек (которые вероятно были необучены раньше и ни в зуб ногой в ит скорее всего) достичь проблематично, так что "бачення" "министра" не фонтан, особенно если цельных полгода думал. в общем, очередной распил.
п.с. интересно там всякие (разбомбленные?) базы данных\госсервисы\паспорта починили или "не на часі" и если оно все такое цифровое - почему месяцами длится, как-то это совсем не "по-айтишному".