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Мінцифри запускає проєкт безкоштовного навчання у сфері IT

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

офис,комп,документооборот

Міністерство цифрової трансформації запускає освітній проєкт IT Generation, в межах якого українці отримають можливість пройти безоплатне навчання у сфері IT.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Медіа Центрі Україна — Укрінформ сказав віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час запуску освітнього проєкту IT Generation для навчання IT-спеціальностей.

"За останні пів року ми напрацювали наше бачення ІТ реформи освіти. Що конкретно потрібно зробити, щоб задовольнити той попит, який виникає зараз в Україні, в ІТ галузі. Ця реформа ІТ освіти охоплює дуже багато компонентів та етапів. Завдяки цьому проєкту на першому етапі ми зможемо навчити тисячу українців ІТ спеціальностей. На другому етапі ми плануємо навчити ще 2 тисячі людей, і далі ми будемо масштабувати цей проєкт до десятків тисяч студентів, які безкоштовно пройдуть навчання", - сказав Федоров.

За його словами, у межах проєкту міністерство підбирає найкращі школи, як онлайн, так і офлайн, які навчають ІТ професій.

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"Ми даємо цим школам можливість зібрати заявки українців, які до цього не працювали в ІТ, і пройти співбесіду. Наші партнери, з якими ми реалізовуємо цей проєкт, будуть повністю оплачувати навчання цим українцям", - зазначив Федоров.

Він зазначив, що головним критерієм відбору потенційних айтівців має бути відсутність такої освіти та досвіду у цій сфері. Компанії, які бажають долучитись до цього проєкту, можуть подавати заявки вже з наступного тижня, а навчання для самих студентів розпочнеться вже у серпні.

Проєкт IT Generation реалізується за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та проєкту "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні", що впроваджується UNDP Ukraine / ПРООН в Україні.

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Топ коментарі
+16
Краще запустіть лінію з виробництва снарядів або ракет!
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29.06.2022 15:35
+6
Чергова шляпа для відмивання грошей. Освіта в ІТ має бути здобута тільки у ВУЗі.
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29.06.2022 15:39
+3
Навчатися даром - дарма навчатися!
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29.06.2022 15:36
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Краще запустіть лінію з виробництва снарядів або ракет!
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29.06.2022 15:35 Відповісти
Я бы делал ставку на грязные бомбы\ракеты на основе того шо есть из отработанного ядерного топлива. Напихать этого топлива (правда не знаю как) в град в несущую часть и влупить по белгороду
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29.06.2022 15:41 Відповісти
Нічого в тебе не вийде. Недавно я прочитав, що МАГАТЕ сурово відслідковує обіг УСІХ ядерних матеріалів, в тому числі й відпрацьованого палива. Ти тільки почнеш щось хімічити, як тобі вже руки повідривають.
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29.06.2022 15:50 Відповісти
пошли они на хер
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29.06.2022 16:55 Відповісти
Навчатися даром - дарма навчатися!
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29.06.2022 15:36 Відповісти
Чергова шляпа для відмивання грошей. Освіта в ІТ має бути здобута тільки у ВУЗі.
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29.06.2022 15:39 Відповісти
Як я зрозумів, платити за навчання будуть компанії, яким потрібні ІТ-фахівці. Якщо вони не будуть зацікавлені й задоволені, то вони й не платитимуть.
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29.06.2022 15:52 Відповісти
ну чого тільки у вузі? в технікумі чи в пту чи на курсах перепідготовки теж цілком ок, бо ІТ поняття широке. Єдине питання, для чого мінцифри має щось нове робити, якщо можна розвинути вже існуючу базу міносвіти
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29.06.2022 15:56 Відповісти
Вибачте, але це кліше причому неробоче😏 Мій племінник навчався у ВУЗі на IT-шника, отримав диплом магістра(який зараз припадає пилюкою на шафі), а реально опанував програмування(під iOS) самостійно - пройшовши пару-трійку курсів(платних і безкоштовних) і пройшовши практику роботи в IT-компаніях від джуна до Senior-а
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29.06.2022 17:51 Відповісти
Ваши йтишники из вузов, даже на простого сисадмина не тянут. Наши вузы лучший способ ******** 5-6 лет впустую. Куча толковых спецов вообще самоучки. Плять силиконовую долину основали те же самоучки пока та же IBM понты нарезала. HP вообще в гараже основали. Основы можно и самому освоить если мозги на это стоят и есть желание. Потом можно пару курсов уже по узким специальностям. И то толку будет больше.
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29.06.2022 22:45 Відповісти
чудова ініціатива!
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29.06.2022 15:36 Відповісти
Тобі нічого не дадуть, бо ти або читати не вмієш, або не розумієш прочитаного. Так що розслабся.
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29.06.2022 15:54 Відповісти
А сертіфікат, хоч, з англ.мови йде бонусом?
Скільки треба всього вкласти , щоб була хоч якась віддача у королівстві "куплених діпломів" і "зплагіачених робіт" дійсно не знають.
Нью-Васюкі нервово палять бамбук.
Це як 5-7 д навчання і ти рембо. Одна метода.
Бережіть ту золоту курку з залишившихся 280т айтівців, які вивчились ще за Петра і з яких ви вирішили робити "стрілецькі бригади." Коли у тур-галузи падіння 88% тощо, у ІТ зростання 4%. Навіть, у мордорі всілякі льготи і звільнення від призову.
Бо нові специ ще будуть дуже й дуже не скоро, якщо взагалі будуть під вашим вельми чуйним зеленим керівництвом.
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29.06.2022 15:53 Відповісти
Воювати відправляють фахівців IT а замість них незрозуміло кого навчають. Имбіцили, а не влада!
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29.06.2022 16:40 Відповісти
Чому їх не навчати одразу на військових? (велике крадівництво)
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29.06.2022 16:42 Відповісти
це як з кібергігієни для першачків буде?))))
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29.06.2022 16:30 Відповісти
Найцікавіше, що тиражуючи цю "чудову" новину чомусь не пишуть про одну із вимог до спеців, які вивчаться по цьому проекту: працевлаштуватися за спеціальністю або відкрити ФОП протягом 30 днів. Я так розумію, що це буде просто мега-турбо навчання і випусників цих курсів просто завалять пропозиціями роботи.
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29.06.2022 16:36 Відповісти
ІТ не навчають, а навчаються. 90 відсотків справжніх профі - це самоосвіта! Все інше чергове відмивання бабла!
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29.06.2022 17:34 Відповісти
Дика некомпетентність просто вражає. Спочатку мобілізують згідно наказу Фьодорова фахівців вищого гатунку зі стажем, набутим роками, з десятками сертифікатів Майкрософта та Сіско, що ведуть по чотири проєкти одночасно, а потім вирішують навчати за стипендію у 30 тисяч гривень 😂 з нуля, або майже з нуля. Щоб навчити хорошого ІТ фахівця потрібні роки. Воістину Айфонами цвяхи забивають, А потім думають де ж взяти толкових. Люди почнуть втікати. Не сумнівайтесь. Люди бачать як синовники ламають кар'єри та й життя висококласним ІТ фахівцям.
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29.06.2022 17:39 Відповісти
"підтримка цифровізації державних послуг в Україні" это вроде как совсем не образование неучей, которым должно заниматься минобразование.
а "Конкурентоспроможна економіка України" это вроде как зарабатывание бабла, чего "обучив" тысячиу человек (которые вероятно были необучены раньше и ни в зуб ногой в ит скорее всего) достичь проблематично, так что "бачення" "министра" не фонтан, особенно если цельных полгода думал. в общем, очередной распил.
п.с. интересно там всякие (разбомбленные?) базы данных\госсервисы\паспорта починили или "не на часі" и если оно все такое цифровое - почему месяцами длится, как-то это совсем не "по-айтишному".
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29.06.2022 19:20 Відповісти
 
 