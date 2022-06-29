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Минцифры запускает проект бесплатного обучения в сфере IT

Новости Цензор.НЕТ Общество

офис,комп,документооборот

Министерство цифровой трансформации запускает образовательный проект IT Generation, в рамках которого украинцы получат возможность пройти бесплатное обучение в сфере IT.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Медиа Центре Украина-Укринформ сказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время запуска образовательного проекта IT Generation для обучения IT-специальностей.

"За последние полгода мы наработали наше видение IT реформы образования. Что конкретно нужно сделать, чтобы удовлетворить тот спрос, который возникает сейчас в Украине, в IT отрасли. Эта реформа IT образования охватывает очень много компонентов и этапов. Благодаря этому проекту на первом этапе мы сможем обучить тысячу украинцев IT специальностям. На втором этапе мы планируем обучить еще 2 тысячи человек, и дальше мы будем масштабировать этот проект до десятков тысяч студентов, бесплатно прошедших обучение", - сказал Федоров.

По его словам, в рамках проекта министерство подбирает лучшие школы, как онлайн, так и офлайн, обучающие IT профессиям.

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"Мы даем этим школам возможность собрать заявки украинцев, до этого не работавших в IT, и пройти собеседование. Наши партнеры, с которыми мы реализуем этот проект, будут полностью оплачивать обучение этим украинцам", - отметил Федоров.

Он отметил, что главным критерием отбора потенциальных айтовцев должно быть отсутствие такого образования и опыта в этой сфере. Компании, желающие присоединиться к этому проекту, могут подавать заявки со следующей недели, а обучение для самих студентов начнется уже в августе.

Проект IT Generation реализуется при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и проекта "Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине", внедряемая UNDP Ukraine/ПРООН в Украине.

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Топ комментарии
+16
Краще запустіть лінію з виробництва снарядів або ракет!
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29.06.2022 15:35
+6
Чергова шляпа для відмивання грошей. Освіта в ІТ має бути здобута тільки у ВУЗі.
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29.06.2022 15:39
+3
Навчатися даром - дарма навчатися!
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29.06.2022 15:36
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Краще запустіть лінію з виробництва снарядів або ракет!
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29.06.2022 15:35 Ответить
Я бы делал ставку на грязные бомбы\ракеты на основе того шо есть из отработанного ядерного топлива. Напихать этого топлива (правда не знаю как) в град в несущую часть и влупить по белгороду
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29.06.2022 15:41 Ответить
Нічого в тебе не вийде. Недавно я прочитав, що МАГАТЕ сурово відслідковує обіг УСІХ ядерних матеріалів, в тому числі й відпрацьованого палива. Ти тільки почнеш щось хімічити, як тобі вже руки повідривають.
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29.06.2022 15:50 Ответить
пошли они на хер
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29.06.2022 16:55 Ответить
Навчатися даром - дарма навчатися!
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29.06.2022 15:36 Ответить
Чергова шляпа для відмивання грошей. Освіта в ІТ має бути здобута тільки у ВУЗі.
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29.06.2022 15:39 Ответить
Як я зрозумів, платити за навчання будуть компанії, яким потрібні ІТ-фахівці. Якщо вони не будуть зацікавлені й задоволені, то вони й не платитимуть.
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29.06.2022 15:52 Ответить
ну чого тільки у вузі? в технікумі чи в пту чи на курсах перепідготовки теж цілком ок, бо ІТ поняття широке. Єдине питання, для чого мінцифри має щось нове робити, якщо можна розвинути вже існуючу базу міносвіти
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29.06.2022 15:56 Ответить
Вибачте, але це кліше причому неробоче😏 Мій племінник навчався у ВУЗі на IT-шника, отримав диплом магістра(який зараз припадає пилюкою на шафі), а реально опанував програмування(під iOS) самостійно - пройшовши пару-трійку курсів(платних і безкоштовних) і пройшовши практику роботи в IT-компаніях від джуна до Senior-а
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29.06.2022 17:51 Ответить
Ваши йтишники из вузов, даже на простого сисадмина не тянут. Наши вузы лучший способ ******** 5-6 лет впустую. Куча толковых спецов вообще самоучки. Плять силиконовую долину основали те же самоучки пока та же IBM понты нарезала. HP вообще в гараже основали. Основы можно и самому освоить если мозги на это стоят и есть желание. Потом можно пару курсов уже по узким специальностям. И то толку будет больше.
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29.06.2022 22:45 Ответить
чудова ініціатива!
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29.06.2022 15:36 Ответить
Тобі нічого не дадуть, бо ти або читати не вмієш, або не розумієш прочитаного. Так що розслабся.
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29.06.2022 15:54 Ответить
А сертіфікат, хоч, з англ.мови йде бонусом?
Скільки треба всього вкласти , щоб була хоч якась віддача у королівстві "куплених діпломів" і "зплагіачених робіт" дійсно не знають.
Нью-Васюкі нервово палять бамбук.
Це як 5-7 д навчання і ти рембо. Одна метода.
Бережіть ту золоту курку з залишившихся 280т айтівців, які вивчились ще за Петра і з яких ви вирішили робити "стрілецькі бригади." Коли у тур-галузи падіння 88% тощо, у ІТ зростання 4%. Навіть, у мордорі всілякі льготи і звільнення від призову.
Бо нові специ ще будуть дуже й дуже не скоро, якщо взагалі будуть під вашим вельми чуйним зеленим керівництвом.
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29.06.2022 15:53 Ответить
Воювати відправляють фахівців IT а замість них незрозуміло кого навчають. Имбіцили, а не влада!
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29.06.2022 16:40 Ответить
Чому їх не навчати одразу на військових? (велике крадівництво)
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29.06.2022 16:42 Ответить
це як з кібергігієни для першачків буде?))))
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29.06.2022 16:30 Ответить
Найцікавіше, що тиражуючи цю "чудову" новину чомусь не пишуть про одну із вимог до спеців, які вивчаться по цьому проекту: працевлаштуватися за спеціальністю або відкрити ФОП протягом 30 днів. Я так розумію, що це буде просто мега-турбо навчання і випусників цих курсів просто завалять пропозиціями роботи.
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29.06.2022 16:36 Ответить
ІТ не навчають, а навчаються. 90 відсотків справжніх профі - це самоосвіта! Все інше чергове відмивання бабла!
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29.06.2022 17:34 Ответить
Дика некомпетентність просто вражає. Спочатку мобілізують згідно наказу Фьодорова фахівців вищого гатунку зі стажем, набутим роками, з десятками сертифікатів Майкрософта та Сіско, що ведуть по чотири проєкти одночасно, а потім вирішують навчати за стипендію у 30 тисяч гривень 😂 з нуля, або майже з нуля. Щоб навчити хорошого ІТ фахівця потрібні роки. Воістину Айфонами цвяхи забивають, А потім думають де ж взяти толкових. Люди почнуть втікати. Не сумнівайтесь. Люди бачать як синовники ламають кар'єри та й життя висококласним ІТ фахівцям.
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29.06.2022 17:39 Ответить
"підтримка цифровізації державних послуг в Україні" это вроде как совсем не образование неучей, которым должно заниматься минобразование.
а "Конкурентоспроможна економіка України" это вроде как зарабатывание бабла, чего "обучив" тысячиу человек (которые вероятно были необучены раньше и ни в зуб ногой в ит скорее всего) достичь проблематично, так что "бачення" "министра" не фонтан, особенно если цельных полгода думал. в общем, очередной распил.
п.с. интересно там всякие (разбомбленные?) базы данных\госсервисы\паспорта починили или "не на часі" и если оно все такое цифровое - почему месяцами длится, как-то это совсем не "по-айтишному".
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29.06.2022 19:20 Ответить
 
 