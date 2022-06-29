Минцифры запускает проект бесплатного обучения в сфере IT
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Министерство цифровой трансформации запускает образовательный проект IT Generation, в рамках которого украинцы получат возможность пройти бесплатное обучение в сфере IT.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Медиа Центре Украина-Укринформ сказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время запуска образовательного проекта IT Generation для обучения IT-специальностей.
"За последние полгода мы наработали наше видение IT реформы образования. Что конкретно нужно сделать, чтобы удовлетворить тот спрос, который возникает сейчас в Украине, в IT отрасли. Эта реформа IT образования охватывает очень много компонентов и этапов. Благодаря этому проекту на первом этапе мы сможем обучить тысячу украинцев IT специальностям. На втором этапе мы планируем обучить еще 2 тысячи человек, и дальше мы будем масштабировать этот проект до десятков тысяч студентов, бесплатно прошедших обучение", - сказал Федоров.
По его словам, в рамках проекта министерство подбирает лучшие школы, как онлайн, так и офлайн, обучающие IT профессиям.
"Мы даем этим школам возможность собрать заявки украинцев, до этого не работавших в IT, и пройти собеседование. Наши партнеры, с которыми мы реализуем этот проект, будут полностью оплачивать обучение этим украинцам", - отметил Федоров.
Он отметил, что главным критерием отбора потенциальных айтовцев должно быть отсутствие такого образования и опыта в этой сфере. Компании, желающие присоединиться к этому проекту, могут подавать заявки со следующей недели, а обучение для самих студентов начнется уже в августе.
Проект IT Generation реализуется при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и проекта "Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине", внедряемая UNDP Ukraine/ПРООН в Украине.
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Скільки треба всього вкласти , щоб була хоч якась віддача у королівстві "куплених діпломів" і "зплагіачених робіт" дійсно не знають.
Нью-Васюкі нервово палять бамбук.
Це як 5-7 д навчання і ти рембо. Одна метода.
Бережіть ту золоту курку з залишившихся 280т айтівців, які вивчились ще за Петра і з яких ви вирішили робити "стрілецькі бригади." Коли у тур-галузи падіння 88% тощо, у ІТ зростання 4%. Навіть, у мордорі всілякі льготи і звільнення від призову.
Бо нові специ ще будуть дуже й дуже не скоро, якщо взагалі будуть під вашим вельми чуйним зеленим керівництвом.
а "Конкурентоспроможна економіка України" это вроде как зарабатывание бабла, чего "обучив" тысяч
иу человек (которые вероятно были необучены раньше и ни в зуб ногой в ит скорее всего) достичь проблематично, так что "бачення" "министра" не фонтан, особенно если цельных полгода думал. в общем, очередной распил.
п.с. интересно там всякие (разбомбленные?) базы данных\госсервисы\паспорта починили или "не на часі" и если оно все такое цифровое - почему месяцами длится, как-то это совсем не "по-айтишному".