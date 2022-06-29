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Кабмін пропонує РНБО запровадити санкції проти Маслякова й учасників КВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

масляков

Кабінет Мністрів пропонує Раді нацбезпеки та оборони запровадити санкції щодо багаторічного ведучого КВК Олександра Маслякова, а також інших російських гумористів та спортсменів, які брали участь у заходах в окупованому Криму у 2021 році.

Відповідне розпорядження Кабміну опубліковане на сайті уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Кабмін пропонує РНБО застосувати строком на п’ять років персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів/санкцій до ряду фізичних та юридичних осіб.

Серед них – багаторічний ведучий "Клубу веселих та кмітливих" (КВК) Олександр Масляков, телеведучий Валдіс Пельш, фолк-рок-співачка, солістка групи "Пелагея" Пелагея Телегіна, телеведучий Вадим Галигін, гімнаст Микита Нагорний, продюсер, депутат Держдуми РФ Сангаджи Тарбаєв, які 24 серпня 2021 р. брали участь у КВК Літній кубок чемпіонів 2021 у м. Ялта в окупованому Криму.

Також до списку потрапили інші учасники та члени журі КВК, які брали участь у заходах в окупованому Криму: Сергій Першин, Олексій Кривеня, Максим Конюхов, Костянтин Бутусов, Світлана Малюткіна, Султан Нугайбєков, Роман Сафонов, Айдар Сулейманов, Денис Бондарєв, Павло Кореневський, Олена Федотова, Аліна Омельянчук, Сергій Жаріков, Михайло Матюх, Олексій Жирнов, Олександр Висоцьких, Ірина Девочкіна, Олексій Мурашов, Володимир Шнитко.

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Також Кабмін пропонує запровадити санкції проти спортсменів, які брали участь у заходах в окупованому Криму, серед них: Михайло Шивляков, В’ячеслав Максюта, Назар Долицький, Юрій Колмаков, Петро Мартиненко, Оксана Кошелєва, Сергій Харламов.

Крім того, у запропонованому списку санкцій – ТОВ "Канон.Ру" і ТОВ "Телевізійне творче об’єднання "АМІК".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
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29.06.2022 22:08
+16
А це не друзі Володимира? А вообще-то какая разница де вони виступали і на якій мові була передача, головне, щоб світила лампочка і була дорога. Я нічого не пропустив?
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29.06.2022 22:13
+14
Одна из самых неприятных черт характера Зеленского это мелочная мстительность, поклонникам флисового Черчилля замечу, что против росолигархов Абрамовича и Фридмана Украиной никаких санкций не введено, более того Арахамия с липовыми бумажками носится по европейским судам отмазывая Абрамовича от санкций, хлопочет как за родного брата, с чего бы?
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29.06.2022 22:30
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бубочка бажає за щось помститися своєму бувшому шефу
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29.06.2022 22:03 Відповісти
Нє, то Шмигаль(читай охмєтов) задрочує квартал нашого хохмача...
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29.06.2022 22:16 Відповісти
Одна из самых неприятных черт характера Зеленского это мелочная мстительность, поклонникам флисового Черчилля замечу, что против росолигархов Абрамовича и Фридмана Украиной никаких санкций не введено, более того Арахамия с липовыми бумажками носится по европейским судам отмазывая Абрамовича от санкций, хлопочет как за родного брата, с чего бы?
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29.06.2022 22:30 Відповісти
Це до грошей, до великих грошей. Агрохімія поділиться, всім вистачить в ОП.
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29.06.2022 22:54 Відповісти
Які нах санкції. Пєтух масляний. І цим все сказано.
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29.06.2022 22:04 Відповісти
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29.06.2022 22:08 Відповісти
А це не друзі Володимира? А вообще-то какая разница де вони виступали і на якій мові була передача, головне, щоб світила лампочка і була дорога. Я нічого не пропустив?
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29.06.2022 22:13 Відповісти
Не виключаю, що це для перекриття негативу з добронравовим. Чимось треба жертвувати...
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29.06.2022 22:36 Відповісти
Про шашлички забули.
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30.06.2022 05:50 Відповісти
Тобі ми доручимо випустити довоєнні мемуари Зеленського, бо ти це талдичиш без упину.
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30.06.2022 17:29 Відповісти
Зелене шапіто прибирає конкурентів.

Добре, що є ЗСУ
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29.06.2022 22:16 Відповісти
А колись дивився все це. І було смішно. Який же був дурний...
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29.06.2022 22:18 Відповісти
Колись ще в 90тих мій телевізор був включений в фоновому режимі з кварталом 95. І там істерично заверещав зеленський, що в ссср секса не було. Після цього кварталу 95 в мене ніколи не було навіть у фоновому режимі.
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30.06.2022 09:23 Відповісти
***, ну реально зеледент накуренный! Он с Масляковым борется... Суки 73% скажите своему зеленому кумиру "ДА" в очередной зепобеде.
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29.06.2022 22:23 Відповісти
Мама Ріма не проти

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29.06.2022 22:52 Відповісти
Та ну як це... Вова свого "хрещеного батька" не образить! Він навіть цього дурня, зі "Сватів", мені пох як його звуть, вивів з під санкцій!
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29.06.2022 22:52 Відповісти
масляхер и ге-ве-не давно уже халуйское сборище для пуйла .....
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29.06.2022 22:56 Відповісти
Це як би Зе каже -
Я ніколи не був в ніякому КВНі і Україну порноактрисою в Юрмалі ніколи не називав 😃
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29.06.2022 22:58 Відповісти
От і прийшла солодка мить розправи над Масляковим. Тепер згадає, як не захотів оцінити Геніального Члена КВН, і не схотів включити до себе в команду.
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29.06.2022 22:59 Відповісти
Против Маслякова нельзя. У него такие видосики, что все гундосики вместе с порнохабом и голубой устрицей рядом не стояли. Если опубликует, Боневтику придётся Ботикать...
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29.06.2022 23:07 Відповісти
Это очень важно, особенно сейчас. Слава Богу, что СНБО есть, чем заняться, как всегда
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30.06.2022 00:29 Відповісти
Господи, згадали! А воно що, ще живе?.. та й кабміну, звісно, більше нічим зайнятися!(((
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30.06.2022 05:53 Відповісти
Шановні урядовці, ви б краще організували роботу ліній з виробництва *********** у кожному місті неокупованої України.
А треба їх, як мінімум 300 лише для артилерійських снарядів, щоби хоча б зрівнятись із витратою боєкомплекту ворога на тих ділянках фронту, де йому вдається просунутись вперед.
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30.06.2022 08:58 Відповісти
Якось дивно виходить. При минулій владі, санкції проти артистів, що виступали в окупованому Криму, це було правильно. А як ця влада таке робить, то насмішки коментарів. Дехто з наших коментарів часто бувають зовсім неадекватними.
Скажу зразу, що я за Зе не голосував і не жалкую.
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30.06.2022 09:49 Відповісти
 
 