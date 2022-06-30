ЗСУ уразили ще один російський "Панцир" на острові Зміїний, - ОК "Південь"
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ЗСУ уразили на Зміїному ще один ворожий зенітно гарматно-ракетний комплекс "Панцир-С1".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".
"Нашою авіацією відпрацьовано 7 повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, кільком скупченням ворожої сили та техніки, двом складам боєприпасів вздовж лінії фронту.
Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 150 вогневих завдань.
Завдяки цьому російською армією втрачено понад 4 десятки рашистів, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад пально-мастильних матеріалів. Остаточні результаті дорозвідуються.
В Чорному морі продовжується операція на острові, вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир - С1"", - йдеться в повідомленні.
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Ви б краще на Ліхуту свій гнів звернули, який дивиться по російському Тв все, що ***** робить з нами і радіє коли вбивають українців. Ось цю тварюку і треба позбавляти українського громадянства.
"В праздник "День России" в Крыму открылся Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Пять звезд". Напомним: в число почетного жюри конкурса «Пять звезд» вошли: Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Ирина Аллегрова, Виктор Дробыш и Игорь Матвиенко. В день открытия конкурса на главной площади Ялты самый популярный телеведущий страны Максим Галкин и звезда проекта "Голос" Пелагея провели праздник в честь "Дня России" и открытия "Пяти звезд". Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/26243.3/3124276/
Если это не прямая поддержка "не таким Галкиным" оккупации Крыма, то это проституция как минимум. Ведь 20$ всегда 20$, так ведь у Вас получается?
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Шановна, вам би до лікаря звернутися, бо про ***** світ дізнався лише у 2000 році. А так да, Глєбіч підтримував не тільки ***** а і Баріса-алкаша...
І ще одне: "харошійрузьге" повинен вдповдати лише одній умові - він має бути дохлим !!!
Якщо російська за смерть Росії, то може бути хороша.
главное, признавать и исправлять а не делать вид, что все норм.
а глебыч говорит, что он не русский а индеец
И вдруг на старости лет поумнел. Ага, и в это тут же верится...
- от же рядовий Ваня твоє місце служби острів Зміїний - завтра їдеш
- Товаришу командир!, я не хочу вмирати - у мене вдома мама старенька - Не губіть
Приблизно так уявляю.
прими эти свежие жертвы