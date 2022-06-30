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війна (56544) Зміїний (149) ЗСУ (5721)

ЗСУ уразили ще один російський "Панцир" на острові Зміїний, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

ЗСУ уразили на Зміїному ще один ворожий зенітно гарматно-ракетний комплекс "Панцир-С1".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

"Нашою авіацією відпрацьовано 7 повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, кільком скупченням ворожої сили та техніки, двом складам боєприпасів вздовж лінії фронту.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 150 вогневих завдань.

Завдяки цьому російською армією втрачено понад 4 десятки рашистів, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад пально-мастильних матеріалів. Остаточні результаті дорозвідуються.

В Чорному морі продовжується операція на острові, вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир - С1"", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Новий удар по Зміїному: загалом ЗСУ знищили три "Панциря С1"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Доброго ранку і добрі новини! Здається черепахи путлера на Зміїному не приживаються - втрачають свої панцирі та здихають від теплового удару
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30.06.2022 06:40
+17
Вперше не згодна з вами, Максим Галкін чудова людина і підтримав одразу Україну з першого дня війни, росія відбрала у нього і замок і накопичення, і Глібич прекрасна Людина, вже сто разів покаявся, що підтримував путіна в 1994, підтримував Україну з 2014 року. Позбавився всього в росії, на нього заведено там кримінальну справу, у нього прекрасна дружина-лікар, яка зараз в Італії допомагає нашим в італійському госпіталі. Не треба валити все в купу, мухи та котлети.
Ви б краще на Ліхуту свій гнів звернули, який дивиться по російському Тв все, що ***** робить з нами і радіє коли вбивають українців. Ось цю тварюку і треба позбавляти українського громадянства.
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30.06.2022 07:29
+10
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30.06.2022 06:34
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30.06.2022 06:34 Відповісти
Вперше не згодна з вами, Максим Галкін чудова людина і підтримав одразу Україну з першого дня війни, росія відбрала у нього і замок і накопичення, і Глібич прекрасна Людина, вже сто разів покаявся, що підтримував путіна в 1994, підтримував Україну з 2014 року. Позбавився всього в росії, на нього заведено там кримінальну справу, у нього прекрасна дружина-лікар, яка зараз в Італії допомагає нашим в італійському госпіталі. Не треба валити все в купу, мухи та котлети.
Ви б краще на Ліхуту свій гнів звернули, який дивиться по російському Тв все, що ***** робить з нами і радіє коли вбивають українців. Ось цю тварюку і треба позбавляти українського громадянства.
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30.06.2022 07:29 Відповісти
В виде ответа и в виде исключения даю Вам ссылку на .сру. Это было 13.06.2014.
"В праздник "День России" в Крыму открылся Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Пять звезд". Напомним: в число почетного жюри конкурса «Пять звезд» вошли: Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Ирина Аллегрова, Виктор Дробыш и Игорь Матвиенко. В день открытия конкурса на главной площади Ялты самый популярный телеведущий страны Максим Галкин и звезда проекта "Голос" Пелагея провели праздник в честь "Дня России" и открытия "Пяти звезд". Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/26243.3/3124276/

Если это не прямая поддержка "не таким Галкиным" оккупации Крыма, то это проституция как минимум. Ведь 20$ всегда 20$, так ведь у Вас получается?
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30.06.2022 08:01 Відповісти
"...вже сто разів покаявся, що підтримував путіна в 1994..."
.................................................................................................................
Шановна, вам би до лікаря звернутися, бо про ***** світ дізнався лише у 2000 році. А так да, Глєбіч підтримував не тільки ***** а і Баріса-алкаша...
І ще одне: "харошійрузьге" повинен вдповдати лише одній умові - він має бути дохлим !!!
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30.06.2022 08:30 Відповісти
Якщо російська проти війни, то це погана російська.

Якщо російська за смерть Росії, то може бути хороша.
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30.06.2022 08:46 Відповісти
2, 4, 6, 8
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30.06.2022 07:54 Відповісти
Вы таки да не робот.
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30.06.2022 08:02 Відповісти
3,2,1,0 пуск!
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30.06.2022 09:25 Відповісти
не ошибается тот, кто ни хера не делает.
главное, признавать и исправлять а не делать вид, что все норм.
а глебыч говорит, что он не русский а индеец
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30.06.2022 09:31 Відповісти
Глебыч из семьи ФСБ-шников и всю жизнь был имперцем.
И вдруг на старости лет поумнел. Ага, и в это тут же верится...
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30.06.2022 14:05 Відповісти
Доброго ранку і добрі новини! Здається черепахи путлера на Зміїному не приживаються - втрачають свої панцирі та здихають від теплового удару
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30.06.2022 06:40 Відповісти
Добра туди (Зміїний) навела орда, не вистачає тільки танків.
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30.06.2022 06:42 Відповісти
острів смерті

- от же рядовий Ваня твоє місце служби острів Зміїний - завтра їдеш
- Товаришу командир!, я не хочу вмирати - у мене вдома мама старенька - Не губіть

Приблизно так уявляю.
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30.06.2022 06:47 Відповісти
Еще пару таких атак и остров Змеиный можно переименовать в остров Лапотных самоубийц.
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30.06.2022 06:47 Відповісти
Может в "Остров российского невезения"?
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30.06.2022 11:25 Відповісти
Навіщо називати такий чудовий острів на їхню "честь"?
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30.06.2022 13:41 Відповісти
жовтi кабани https://fill.com.ua/gif/prykmeta
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30.06.2022 07:02 Відповісти
Освободили от освободителей)
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30.06.2022 07:18 Відповісти
скоро зміїний знову буде українським.
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30.06.2022 07:30 Відповісти
Поки що не треба, поки він виконує роль плахи для окупантів.
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30.06.2022 08:53 Відповісти
О Ахилл, сын Пелея,
прими эти свежие жертвы
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30.06.2022 09:29 Відповісти
ну "ураження" чи "враження", "какаяразніца"
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30.06.2022 10:48 Відповісти
це той, котрий третій панцирь, чи вже четвертий? скільки ж їх там загалом?
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30.06.2022 10:46 Відповісти
Їх туди звозять. Партіями. Наші їх ********. Орки знов завозять. І так далі...
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30.06.2022 13:45 Відповісти
До завершення деокупації острова Зміїний пропоную перейменувати його в острів Потєрянних лаптей.
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30.06.2022 10:50 Відповісти
 
 