Новий удар по Зміїному: загалом ЗСУ знищили три "Панциря С1"
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ЗСУ завдали нового удару по ворожих силах на захопленому росіянами острові Зміїний.
Деталі успішної атаки озвучила речник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону 28 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За її словами, загалом ЗСУ знищили на Зміїному три зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир С1" загарбників.
"Минулої ночі було попадання по острову Зміїний знову. Загальний підсумок цієї операції - три "панцерники", зброї у зміїного ми вкрали... і радіолокаційна станція у них не працює. Тобто підходи до острова ускладнені, і в зв'язку з цим раш*сти не можуть підійти (до острова) і надати допомогу, підвезти якесь озброєння або живу силу", - розповіла Гуменюк.
Раніше повідомлялося, що напередодні ЗСУ провели атаку на Зміїному, завдали понад десять точних ударів по окупантах.
Будь ласка, зачекайте...
ps: только наших туда не отправляйте - до конца войны.
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