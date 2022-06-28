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Новий удар по Зміїному: загалом ЗСУ знищили три "Панциря С1"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

ЗСУ завдали нового удару по ворожих силах на захопленому росіянами острові Зміїний.

Деталі успішної атаки озвучила речник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону 28 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За її словами, загалом ЗСУ знищили на Зміїному три зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир С1" загарбників.

"Минулої ночі було попадання по острову Зміїний знову. Загальний підсумок цієї операції - три "панцерники", зброї у зміїного ми вкрали... і радіолокаційна станція у них не працює. Тобто підходи до острова ускладнені, і в зв'язку з цим раш*сти не можуть підійти (до острова) і надати допомогу, підвезти якесь озброєння або живу силу", - розповіла Гуменюк.

Раніше повідомлялося, що напередодні ЗСУ провели атаку на Зміїному, завдали понад десять точних ударів по окупантах.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+39
Пока на Змеином есть свинота, остров должен быть тренировочной площадкой для артиллеристов.
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28.06.2022 12:14
+22
Панцирь - черговий "анало-говнєт". Мав сам відстрелювати те, що летить, ан ні - лише служить гарним цілевказателем.
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28.06.2022 12:13
+20
жодне кацапське корито не має підійти до Зміїного
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28.06.2022 12:13
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28.06.2022 12:13 Відповісти
Це якась паранойя московських імперських шовіністів!!!)))
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28.06.2022 12:19 Відповісти
Панцирь - черговий "анало-говнєт". Мав сам відстрелювати те, що летить, ан ні - лише служить гарним цілевказателем.
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28.06.2022 12:13 Відповісти
Цей панцир можна перейменувати в друшляк)
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28.06.2022 12:32 Відповісти
жодне кацапське корито не має підійти до Зміїного
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28.06.2022 12:13 Відповісти
Будут вертолетами подвозить. И подлодками.
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28.06.2022 12:15 Відповісти
Головне щоб ласти не відпадали!!!)))
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28.06.2022 12:20 Відповісти
А іще крила, пір'я воском наклеїть і як Ікар.
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28.06.2022 12:28 Відповісти
Затопим и подлодку. Просто на пару ракет больше потратим ))
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28.06.2022 14:47 Відповісти
Пока на Змеином есть свинота, остров должен быть тренировочной площадкой для артиллеристов.
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28.06.2022 12:14 Відповісти
Баттл, призовий фонд, хто швидше і з першого снаряда. Хай Притула конкурс об'явить і збір коштів.
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28.06.2022 12:32 Відповісти
Змієбаївка працює!! Слава,Україні!! Слава ЗСУ!!))
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28.06.2022 12:14 Відповісти
Море води навкруги. Нап'ються вдосталь.
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28.06.2022 12:16 Відповісти
вода не скрепна, солона
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28.06.2022 12:18 Відповісти
У кацапов бояры завсегда с собой припасено
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28.06.2022 12:28 Відповісти
Зате добре збережуться тушки.
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28.06.2022 12:28 Відповісти
Гундяй освятить...
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28.06.2022 15:19 Відповісти
у черепах панцирі надійніші, чим у кацапстанців
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28.06.2022 12:15 Відповісти
о.Змеиный - классная тренировочная мишень.
ps: только наших туда не отправляйте - до конца войны.
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28.06.2022 12:16 Відповісти
Никто не кого не отправит на остров просто смысла никакого в этом нет на оборот его выгоднее контролировать с нашей территории и когда там что то ценное появляется в виде РЛС или ПВО уничтожать ,а людям с мозгами рекомендую Жданова по чаще слушать, он сейчас самый популярный грамотный военный эксперт в Украине, не то что философ Лёша балабол
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28.06.2022 13:21 Відповісти
Снимайте технику с других направлений и пересылайте на Змеиный и Чернобаевку. Места пристреляные. А ещё, согласно википедии у них всего 68 панцирей. Было …
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28.06.2022 12:17 Відповісти
Ну хоч одна добра новина.
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28.06.2022 12:19 Відповісти
Не одна. Сегодня Химарсами базу накрыли
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28.06.2022 12:32 Відповісти
Соромлюся спитати: "раш (*) сти"- це як розуміти ???
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28.06.2022 12:21 Відповісти
зазвичай зірочками маскують слово х#й
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28.06.2022 12:26 Відповісти
да нам он і нє нужен бил, етот ваш Змєіний!
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28.06.2022 12:25 Відповісти
ВСЕГО Вчера писали 2 , Сегодня 3 . --- ??? ??? ???
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28.06.2022 12:27 Відповісти
В мене пропозиція для кацапів. Кацапьі, сжигайте Панцири прямо на вьіезде из завода. Результат будет тот же, но сьекономите кучу бензина и не дадите повода злобньім укропам ржать с вас.
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28.06.2022 12:27 Відповісти
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28.06.2022 12:29 Відповісти
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28.06.2022 12:34 Відповісти
Зміїнобаївка! Don't Stop, кацапня!
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28.06.2022 12:43 Відповісти
А откуда на острове берутся "Панцири" ? Железка многотонная, на лодке не привезти. Похоже, что ВМС ЗСУ дают возможность кораблям снабжения посещать остров.......
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28.06.2022 12:55 Відповісти
Довбаний острів,а Лисичанськ просить арту. Може там корисніше бахнуть,там більше і панцирів і других машин убивць
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28.06.2022 13:13 Відповісти
Боже)))....яка новина)))
Куплю горілки за ПЕРЕМОГУ!!!!
Слава УКРАЇНІ , Слава ЗСУ!!!
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28.06.2022 13:46 Відповісти
А видео или фото подтверждение есть,что панцирь уничтожили??А так можно говорить ,что угодно-Москали тоже каждый день языком сбивают по 5 сушек и 50 дронов,а показать не могут ниодного
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28.06.2022 14:43 Відповісти
Да что же это творится то такое? Скоро не от кого будет этот остров освобождать))
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28.06.2022 14:58 Відповісти
Панцирі мали зі всіх сторін відстрілюватись. А вони як були сліпими, так і залишились. Вперше їх почали лупцювати ЦАХАЛ в Сирії. І всі побачили, що Панцирі реагують тільки на свист снаряда. А в Лівії османи за день 11 штук поклали, правда там задіяли біля сотні байраків одразу.
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28.06.2022 15:18 Відповісти
Три Панцири.
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28.06.2022 16:03 Відповісти
 
 