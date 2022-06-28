Новый удар по Змеиному: всего ВСУ уничтожили три "Панциря С1"

ВСУ нанесли новый удар по вражеским силам на захваченном россиянами острове Змеиный.

Детали успешных атак озвучила спикер оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона 28 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, ВСУ уже уничтожили три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1" захватчиков.

"Прошлой ночью было попадание по острову Змеиный снова. Общий итог этой операции – три "панцерника", оружия у Змеиного мы украли… и радиолокационная станция у них не работает. То есть подходы к острову усложнены, и в связи с этим раш*сты не могут подойти (к острову) и оказать помощь, подвезти какое-то вооружение или живую силу", – рассказала Гуменюк.

Ранее сообщалось, что накануне ВСУ провели атаку на Змеином, нанесли более десяти точных ударов по оккупантам.

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