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Новый удар по Змеиному: всего ВСУ уничтожили три "Панциря С1"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

ВСУ нанесли новый удар по вражеским силам на захваченном россиянами острове Змеиный.

Детали успешных атак озвучила спикер оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона 28 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, ВСУ уже уничтожили три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1" захватчиков.

"Прошлой ночью было попадание по острову Змеиный снова. Общий итог этой операции – три "панцерника", оружия у Змеиного мы украли… и радиолокационная станция у них не работает. То есть подходы к острову усложнены, и в связи с этим раш*сты не могут подойти (к острову) и оказать помощь, подвезти какое-то вооружение или живую силу", – рассказала Гуменюк.

Ранее сообщалось, что накануне ВСУ провели атаку на Змеином, нанесли более десяти точных ударов по оккупантам.

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Топ комментарии
+39
Пока на Змеином есть свинота, остров должен быть тренировочной площадкой для артиллеристов.
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28.06.2022 12:14
+22
Панцирь - черговий "анало-говнєт". Мав сам відстрелювати те, що летить, ан ні - лише служить гарним цілевказателем.
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28.06.2022 12:13
+20
жодне кацапське корито не має підійти до Зміїного
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28.06.2022 12:13
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28.06.2022 12:13 Ответить
Це якась паранойя московських імперських шовіністів!!!)))
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28.06.2022 12:19 Ответить
Панцирь - черговий "анало-говнєт". Мав сам відстрелювати те, що летить, ан ні - лише служить гарним цілевказателем.
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28.06.2022 12:13 Ответить
Цей панцир можна перейменувати в друшляк)
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28.06.2022 12:32 Ответить
жодне кацапське корито не має підійти до Зміїного
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28.06.2022 12:13 Ответить
Будут вертолетами подвозить. И подлодками.
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28.06.2022 12:15 Ответить
Головне щоб ласти не відпадали!!!)))
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28.06.2022 12:20 Ответить
А іще крила, пір'я воском наклеїть і як Ікар.
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28.06.2022 12:28 Ответить
Затопим и подлодку. Просто на пару ракет больше потратим ))
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28.06.2022 14:47 Ответить
Пока на Змеином есть свинота, остров должен быть тренировочной площадкой для артиллеристов.
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28.06.2022 12:14 Ответить
Баттл, призовий фонд, хто швидше і з першого снаряда. Хай Притула конкурс об'явить і збір коштів.
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28.06.2022 12:32 Ответить
Змієбаївка працює!! Слава,Україні!! Слава ЗСУ!!))
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28.06.2022 12:14 Ответить
Море води навкруги. Нап'ються вдосталь.
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28.06.2022 12:16 Ответить
вода не скрепна, солона
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28.06.2022 12:18 Ответить
У кацапов бояры завсегда с собой припасено
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28.06.2022 12:28 Ответить
Зате добре збережуться тушки.
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28.06.2022 12:28 Ответить
Гундяй освятить...
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28.06.2022 15:19 Ответить
у черепах панцирі надійніші, чим у кацапстанців
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28.06.2022 12:15 Ответить
о.Змеиный - классная тренировочная мишень.
ps: только наших туда не отправляйте - до конца войны.
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28.06.2022 12:16 Ответить
Никто не кого не отправит на остров просто смысла никакого в этом нет на оборот его выгоднее контролировать с нашей территории и когда там что то ценное появляется в виде РЛС или ПВО уничтожать ,а людям с мозгами рекомендую Жданова по чаще слушать, он сейчас самый популярный грамотный военный эксперт в Украине, не то что философ Лёша балабол
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28.06.2022 13:21 Ответить
Снимайте технику с других направлений и пересылайте на Змеиный и Чернобаевку. Места пристреляные. А ещё, согласно википедии у них всего 68 панцирей. Было …
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28.06.2022 12:17 Ответить
Ну хоч одна добра новина.
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28.06.2022 12:19 Ответить
Не одна. Сегодня Химарсами базу накрыли
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28.06.2022 12:32 Ответить
Соромлюся спитати: "раш (*) сти"- це як розуміти ???
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28.06.2022 12:21 Ответить
зазвичай зірочками маскують слово х#й
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28.06.2022 12:26 Ответить
да нам он і нє нужен бил, етот ваш Змєіний!
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28.06.2022 12:25 Ответить
ВСЕГО Вчера писали 2 , Сегодня 3 . --- ??? ??? ???
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28.06.2022 12:27 Ответить
В мене пропозиція для кацапів. Кацапьі, сжигайте Панцири прямо на вьіезде из завода. Результат будет тот же, но сьекономите кучу бензина и не дадите повода злобньім укропам ржать с вас.
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28.06.2022 12:27 Ответить
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28.06.2022 12:29 Ответить
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28.06.2022 12:34 Ответить
Зміїнобаївка! Don't Stop, кацапня!
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28.06.2022 12:43 Ответить
А откуда на острове берутся "Панцири" ? Железка многотонная, на лодке не привезти. Похоже, что ВМС ЗСУ дают возможность кораблям снабжения посещать остров.......
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28.06.2022 12:55 Ответить
Довбаний острів,а Лисичанськ просить арту. Може там корисніше бахнуть,там більше і панцирів і других машин убивць
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28.06.2022 13:13 Ответить
Боже)))....яка новина)))
Куплю горілки за ПЕРЕМОГУ!!!!
Слава УКРАЇНІ , Слава ЗСУ!!!
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28.06.2022 13:46 Ответить
А видео или фото подтверждение есть,что панцирь уничтожили??А так можно говорить ,что угодно-Москали тоже каждый день языком сбивают по 5 сушек и 50 дронов,а показать не могут ниодного
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28.06.2022 14:43 Ответить
Да что же это творится то такое? Скоро не от кого будет этот остров освобождать))
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28.06.2022 14:58 Ответить
Панцирі мали зі всіх сторін відстрілюватись. А вони як були сліпими, так і залишились. Вперше їх почали лупцювати ЦАХАЛ в Сирії. І всі побачили, що Панцирі реагують тільки на свист снаряда. А в Лівії османи за день 11 штук поклали, правда там задіяли біля сотні байраків одразу.
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28.06.2022 15:18 Ответить
Три Панцири.
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28.06.2022 16:03 Ответить
 
 