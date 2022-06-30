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Українська авіація уразила склади боєприпасів і ракетно-артилерійського озброєння, техніку та живу силу ворога, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повітряні,сили

Українські Повітряні сили повідомляють, що минулої доби влучили у командно-спостережний пункт російських військових, а також у два склади боєприпасів і склад ракетно-артилерійського озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"29 червня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках.

Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, знищили техніку та живу силу ворога.

Особливо активно ударна авіація відпрацювала на Луганщині, підтримуючи з повітря дії підрозділів сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Українська авіація протягом 27 червня здійснила до 20 групових вильотів, уражено склад боєприпасів, позиції двох БТГ ворога, - Повітряні сили

Автор: Наталя Джума
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30.06.2022 07:53 Відповісти
Ой як добре!
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30.06.2022 08:05 Відповісти
По-моєму у русні проблеми почалися
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30.06.2022 08:13 Відповісти
В Японском море сгорів корабель путлєрскої банди...
Мабуть курили папироси Бедомор-канал... ох уж єтот Бедоносец путлєр...усі подлодки потопе...
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30.06.2022 08:32 Відповісти
5 літаків минулого тижня. Гелікоптер і корабель на цій. Це небойові втрати.
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30.06.2022 08:36 Відповісти
Удар наносять на видиху, під "дихало", щоб суки не вдихнули.
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30.06.2022 08:35 Відповісти
Потерь среди Шариковіх рабZei нет.... Конашенков каже правду...бидло не горить...не тоне й не дохне...
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30.06.2022 08:41 Відповісти
хорошая новость, для настроения
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30.06.2022 09:02 Відповісти
Кіно .. в студію!
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30.06.2022 09:32 Відповісти
відслідковувати звідки везуть бк з параши
і якими шляхами,
більше цілей для партизанів
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30.06.2022 12:16 Відповісти
 
 