Третина українців, які працювали до 24 лютого, досі безробітні, - опитування "Рейтинга"
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38% тих, хто працював до 24 лютого 2022 року, повернулися на свої робочі місця у звичайному режимі, 18% - працюють дистанційно, 7% - знайшли нове місце роботи.
Про це свідчать результати опитування "Психологічні маркери війни", проведеного 18-19 червня соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.
Попри це 35% опитаних, які мали роботу до повномасштабного вторгнення РФ, досі не працюють. Найбільше їх серед наймолодших і найстарших опитаних (38%), жінок (40%), жителів сходу (53%) та півдня (41%) країни. У динаміці найкращі показники повернення до роботи у звичайному режимі у мешканців центру та півдня України.
Опитування проводилося серед 1200 респондентів від 18 років методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) у всіх підконтрольних областях, де є український мобільний зв'язок.
Результати виважено з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 - не більше ніж 2,8%.
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