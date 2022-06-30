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опитування (1405) робота (347)

Третина українців, які працювали до 24 лютого, досі безробітні, - опитування "Рейтинга"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

работа,удаленка

38% тих, хто працював до 24 лютого 2022 року, повернулися на свої робочі місця у звичайному режимі, 18% - працюють дистанційно, 7% - знайшли нове місце роботи.

Про це свідчать результати опитування "Психологічні маркери війни", проведеного 18-19 червня соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Попри це 35% опитаних, які мали роботу до повномасштабного вторгнення РФ, досі не працюють. Найбільше їх серед наймолодших і найстарших опитаних (38%), жінок (40%), жителів сходу (53%) та півдня (41%) країни. У динаміці найкращі показники повернення до роботи у звичайному режимі у мешканців центру та півдня України.

Опитування проводилося серед 1200 респондентів від 18 років методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) у всіх підконтрольних областях, де є український мобільний зв'язок.

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Результати виважено з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 - не більше ніж 2,8%.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Та ви що?!Невже?!
Зелені гниди,я розумію що вам насрати на Конституцію України,та права людини,відкрийте кордони,дайте змогу повернутися до праці,та забезпечувати чоловікам свої родини,та утримувати своїх батьків!
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30.06.2022 11:19
+6
Мда, пусть бы ехали в Европу на заработки по специальным аушвайсам, хоть какая-то польза была бы и им и бюджету. Тугодумы с Банковой все равно к этому придут, у них как типичных идиотов реакция запаздывает на пару месяцев во всем, но походу случится это тогда когда уже голодные бунты начнутся. Думаю в Украине тоже есть для них работа. Можно наладить массу производств околовоенных товаров, сетки там плести, тенты шить ... опять же, нужно открывать те производств которые будут перекрывать импорт из белойорды ... с ними уже никаких экономических отношений не должно быть
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30.06.2022 11:21
+4
З якого це дива холопам кордони відкривати? А Гетманцева хто утримувати буде і податки платити
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30.06.2022 11:25
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Та ви що?!Невже?!
Зелені гниди,я розумію що вам насрати на Конституцію України,та права людини,відкрийте кордони,дайте змогу повернутися до праці,та забезпечувати чоловікам свої родини,та утримувати своїх батьків!
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30.06.2022 11:19 Відповісти
З якого це дива холопам кордони відкривати? А Гетманцева хто утримувати буде і податки платити
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30.06.2022 11:25 Відповісти
1000%
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30.06.2022 13:59 Відповісти
Мда, пусть бы ехали в Европу на заработки по специальным аушвайсам, хоть какая-то польза была бы и им и бюджету. Тугодумы с Банковой все равно к этому придут, у них как типичных идиотов реакция запаздывает на пару месяцев во всем, но походу случится это тогда когда уже голодные бунты начнутся. Думаю в Украине тоже есть для них работа. Можно наладить массу производств околовоенных товаров, сетки там плести, тенты шить ... опять же, нужно открывать те производств которые будут перекрывать импорт из белойорды ... с ними уже никаких экономических отношений не должно быть
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30.06.2022 11:21 Відповісти
Влучно☝
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30.06.2022 11:25 Відповісти
Якщо ще додати, що більшість серед тих, хто вийшов на роботу, отримують в рази менше зарплату, то схоже на правду!
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30.06.2022 11:23 Відповісти
Головне що платіжки за комуналку вчасно приходили - а як платити, їм п.хер
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30.06.2022 11:34 Відповісти
Зняти заборону виїзду чоловікам від 18 до 60 років за межі України.
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
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30.06.2022 11:39 Відповісти
їм(банковій) пох, їм пох.на те що ті хто працював закордоном що півроку завозили твердої валюти в країну 5-7млрд у.о(офіційно), еконономіка хоч якось жевріла а зараз труба просто.
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30.06.2022 14:01 Відповісти
если не провели массовой мобилизации, все шастают без дела, то нужно давать возможность выехать и въехать, если боятся, то проверяйте всех, на то вам и зарплату платят.
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30.06.2022 14:19 Відповісти
У вас на Рашке?
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30.06.2022 15:36 Відповісти
 
 