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На Запорізькій АЕС окупанти силою змушують осушити охолоджувальні басейни, - Енергоатом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аес,запорізька

Рашисти знущанням та тортурами змушують працівників станції вигадати, навіщо потрібно осушити охолоджувальні басейни на АЕС.

Про це повідомляє НАК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Загарбники жорстоко побили водолаза гідроцеху ЗАЕС Андрія Гончарука, якого з численними тілесними ушкодженнями вчора, 29 червня 2022 року, було доставлено до лікарні м. Енергодар", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" нагадали, що окупанти готують на Запорізькій АЕС провокацію. Вони хочуть звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

"Задля цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – оговорення себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рашисти хочуть вимкнути охолодження ЗАЕС, бо шукають там "зброю". Провокація загрожує ядерній безпеці, - "Енергоатом"

Окупанти наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів та зупинці помп, які подають воду на системи безпеки енергоблоків. Це може загрожувати ядерній безпеці.

"Далі окупанти можуть накидати у бетонні чаші все що завгодно: вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю. А потім звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників та зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ й представлення цих "фактів"", - додали в "Енергоатомі".

Автор: Ольга Лузан
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Це інформаційно-психологічна атака.
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30.06.2022 13:35 Відповісти
зараз АЕС під контролем окупантів
відповідальність за любе, що відбувається на АЕС на росії
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30.06.2022 13:40 Відповісти
наверняка специалисты из МАГАТЕ контролируют процесс.
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30.06.2022 13:49 Відповісти
І не дивно, бо в кацапа-андрофага мізки атрофовані
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30.06.2022 13:56 Відповісти
Зачем осушать бассейны,если оружие можно туда накидать не осушая.***** какая то.причина другая.
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30.06.2022 15:42 Відповісти
А як потім все накидане сфотографувати? І для МАГАТЕ як демонструвати, коли приїдуть? Для цього треба басейни осушувати.
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30.06.2022 18:01 Відповісти
Мабуть, орки вже накидали зброї і вибухівки, тому їм так кортить скоріше все це "знайти".
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30.06.2022 18:03 Відповісти
 
 