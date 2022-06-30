Путін хотів "фінляндизації" НАТО, а отримав "натовізацію" Фінляндії, - Байден

За допомогою Фінляндії та Швеції НАТО стане сильнішим, ніж будь-коли.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами американського лідера, Путін отримує саме те, чого він не хотів.

"На кожному кроці цієї поїздки ми встановлюємо маркер єдності, рішучості та глибоких можливостей демократичних націй світу робити те, що потрібно робити", - зазначив Байден.

За словами президента США, Путін хотів "фінляндизації" НАТО, а отримав "натовізацію" Фінляндії.

"Ми більш об’єднані, ніж будь-коли. І з додаванням до Фінляндії та Швеції ми станемо сильнішими, ніж будь-коли. У них є серйозні війська, в обох. Ми збираємося збільшити кордон НАТО на 800 миль уздовж Фінляндії", - додав президент США.

Байден також відзначив роботу НАТО, спрямовану на вирішення проблеми зростання цін на газ і нафту та продовольчої безпеки, що вплинуло на різні частини світу через війну Росії в Україні.

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