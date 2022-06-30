Путін хотів "фінляндизації" НАТО, а отримав "натовізацію" Фінляндії, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
За допомогою Фінляндії та Швеції НАТО стане сильнішим, ніж будь-коли.
Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами американського лідера, Путін отримує саме те, чого він не хотів.
"На кожному кроці цієї поїздки ми встановлюємо маркер єдності, рішучості та глибоких можливостей демократичних націй світу робити те, що потрібно робити", - зазначив Байден.
За словами президента США, Путін хотів "фінляндизації" НАТО, а отримав "натовізацію" Фінляндії.
"Ми більш об’єднані, ніж будь-коли. І з додаванням до Фінляндії та Швеції ми станемо сильнішими, ніж будь-коли. У них є серйозні війська, в обох. Ми збираємося збільшити кордон НАТО на 800 миль уздовж Фінляндії", - додав президент США.
Байден також відзначив роботу НАТО, спрямовану на вирішення проблеми зростання цін на газ і нафту та продовольчої безпеки, що вплинуло на різні частини світу через війну Росії в Україні.
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Йому потрібна Україна, як колонія. А як вона буде називатися, область, губернія, чи союзна автономна республіка - для нього принципового значення не має.
Але разом з тим палучіл бьі новую боль в чер/кор. из-за мигрантов из Бендєр - бендєровцев!
Finanz.ru
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Одним из заявленных принципов стал:
- использование Каспийского моря в мирных целях, превращения его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, решения всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами.
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https://www.flightradar24.com/50.65,24.38/4
Надо признать, вертел он вашу натУ на ..ую. У натЫ кишка тонка применить ЯО. Если он захочет, то захватит Литву за 1 день. Даже бомбить ни кого не будет как Украину. Тупа марш бросок через всю страну, как до Херсона и пока старая европа очухается, то он уже будет у Варшавы стоять и хер вы его оттуда выкурите
А чого ти думаєш, що агенти ЦРУ за день-два до цього кидка не повідомлять Байдена "рішення ****** прийнято"?