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Путін хотів "фінляндизації" НАТО, а отримав "натовізацію" Фінляндії, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

За допомогою Фінляндії та Швеції НАТО стане сильнішим, ніж будь-коли.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами американського лідера, Путін отримує саме те, чого він не хотів.

"На кожному кроці цієї поїздки ми встановлюємо маркер єдності, рішучості та глибоких можливостей демократичних націй світу робити те, що потрібно робити", - зазначив Байден.

За словами президента США, Путін хотів "фінляндизації" НАТО, а отримав "натовізацію" Фінляндії.

"Ми більш об’єднані, ніж будь-коли. І з додаванням до Фінляндії та Швеції ми станемо сильнішими, ніж будь-коли. У них є серйозні війська, в обох. Ми збираємося збільшити кордон НАТО на 800 миль уздовж Фінляндії", - додав президент США.

Байден також відзначив роботу НАТО, спрямовану на вирішення проблеми зростання цін на газ і нафту та продовольчої безпеки, що вплинуло на різні частини світу через війну Росії в Україні.

Також читайте: Всі союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, - Байден

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
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30.06.2022 17:57
+24
Ошибка! Для путина главное чтобы не было Украины вообще.
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30.06.2022 18:05
+18
отличное эпичное фото!!
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30.06.2022 17:57
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отличное эпичное фото!!
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30.06.2022 17:57 Відповісти
Нижче вашого коментаря не менш епічне)
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30.06.2022 19:06 Відповісти
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30.06.2022 17:57 Відповісти
Путлеру якось пофіг хто там в НАТО, головне щоб там не було України.
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30.06.2022 18:00 Відповісти
Ошибка! Для путина главное чтобы не было Украины вообще.
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30.06.2022 18:05 Відповісти
неточність.
Йому потрібна Україна, як колонія. А як вона буде називатися, область, губернія, чи союзна автономна республіка - для нього принципового значення не має.
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30.06.2022 18:24 Відповісти
На данном этапе уже нет. Слова Украина и украинец в рашке токсичны. Они ненавидят всю культуру - от вышиванки до Олеся Гончара.
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30.06.2022 18:39 Відповісти
и это взаимно !
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30.06.2022 21:57 Відповісти
Украина тоже будет в НАТО
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30.06.2022 18:05 Відповісти
Так, саме на цьому він мізками поїхав. З іншого боку, якщо би він окупував Україну та анексував территрію, то отримав би більше тисячі км кордону з НАТО автоматично. От кляте, воно всюди!
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30.06.2022 18:08 Відповісти
0тримав би нове гарматне м'ясо.
Але разом з тим палучіл бьі новую боль в чер/кор. из-за мигрантов из Бендєр - бендєровцев!
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02.07.2022 12:14 Відповісти
Бункєрний дєдушка с палавимі органамі бабушкі апять всєх пєрєіграл...уряяя лапатнікі...
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30.06.2022 18:00 Відповісти


Finanz.ru

@finanzru

Россия провалилась в «товарную яму»: правительство отчиталось о потере половины импорта Импортные - 75% потребтоваров, 55% лекарств.
Сама страна выпускает в год 1 одеяло на 70 человек, 1 платье на 12 женщин и ни одного утюга на 145 млн населения...
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30.06.2022 18:11 Відповісти
Взагалі-то ***** казав про "фінляндізацію" України (а не НАТО); але, та нехай буде: наступною за Суомі в НАТО вступатиме Україна.
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30.06.2022 18:17 Відповісти
Покажите мне того, кто пишет ковбою эти бессмертные афоризмы
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30.06.2022 18:20 Відповісти
his speechwriter
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30.06.2022 18:48 Відповісти
хочешь заменить...?
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30.06.2022 18:54 Відповісти
Не хочу. МОГУ!
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30.06.2022 19:03 Відповісти
да слова сцаря в ответку полетели.
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30.06.2022 21:39 Відповісти
В ответ на демонстрацию единства цивилизованного мира Путин 29 июня собрал в Ашхабаде Прикаспийский саммит тоталитарных стран: России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

Одним из заявленных принципов стал:

- использование Каспийского моря в мирных целях, превращения его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, решения всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами.

Естественно, это не мешает РФ убивать украинцев из ракет, выпущенных с Каспия, при молчаливом согласии остальных участников саммита.
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30.06.2022 18:24 Відповісти
Якось, днів 10 назад, на мене образився еврей, мабуть зі штатів, що я у відповідь на його критику дідуся Байдена, що той дуже повільно і мало надає зброю назвав зелю пейсатим. Було за що! Адже наш зеля 3 роки готувався до війни закопуючи гроші під асфальт. Ви уявляєте що було б якби не дідусь Джо і Джонсон? А щодо пейсів зелі - то подивіться його роль у кіні 300 еврейцев,. Мені здається що бубочка до сих пір бавиться у дурнувато-хитрого царя. Так що вибачай невідомий мені кореш, ехад, товариш.
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30.06.2022 18:38 Відповісти
Тонкий троллинг )))) а где вот эти вот все комментаторы, про сонного Джо, про "бидона" и про то как вот бы Трамн всё разрулил? Дайте ссылку про позицию Трампа по поводу агрессии залесья?
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30.06.2022 18:47 Відповісти
А позиция Трампа об этом хорошо известна - ни прямого осуждения России, ни прямой поддержки Украины

19.04.
Бывший президент США Дональд Трамп призвал закончить кровопролитие на Украине. По его мнению, противоборствующим сторонам пора прийти к соглашению, иначе последствия конфликта будут разрушительными. Он также уверен, что российская военная спецоперация не должна была начинаться.
28.05.
Выступая накануне в Хьюстоне на конференции, организованной Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) - главной лоббистской организацией, борющейся против ограничений на ношение оружия в США, Трамп сказал, что не понимает, как у правительства находится 40 млрд долларов на Украину, но нет возможности защитить детей.
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30.06.2022 19:00 Відповісти
Финляндия для РФ как другая планета, с таким же успехом она могла находится в Африке. А русскоязычная Украина в роли анти-России как бельмо на глазу.
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30.06.2022 18:53 Відповісти
Лавров: "залізна завіса" між Росією і ЄС опускається(Українська правда)
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30.06.2022 19:01 Відповісти
Це щоб не хви лювались. Як трішки глухо говорять, при запуску ракет з Каспія певний процент падає на дно моря. До 30 відсотків. Предводитель запевнив учасників, що все це загрози їм не чинить і т.д. Кидати будуть вже з території Росії. І домовлялися про хаби, тудой сюдой тягати баржі з контрабасом. А як інакше. А заодно попередив, що у кожного з них є двадцять км від берега, от і ловіть там свою рибку. А все інше - наше.
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30.06.2022 19:01 Відповісти
куди падають оті 30% ракет із Каспію - добре видно на Флайрадарі...
https://www.flightradar24.com/50.65,24.38/4
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30.06.2022 19:34 Відповісти
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30.06.2022 19:09 Відповісти
куйлище
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30.06.2022 19:22 Відповісти
не новина, всі нормальні люди про це знають
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30.06.2022 19:31 Відповісти
вроде все взрослые люди, а верят в боязнь ***** Украины в НАТО. Тут вопрос в Украине и украинцах.
Надо признать, вертел он вашу натУ на ..ую. У натЫ кишка тонка применить ЯО. Если он захочет, то захватит Литву за 1 день. Даже бомбить ни кого не будет как Украину. Тупа марш бросок через всю страну, как до Херсона и пока старая европа очухается, то он уже будет у Варшавы стоять и хер вы его оттуда выкурите
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30.06.2022 19:14 Відповісти
ти час до марш-кидка з кордону до Варшави вирахував? І думаєш, за цей час касапські колони не атакуватимуть тою ж самою артою чи авіацією?

А чого ти думаєш, що агенти ЦРУ за день-два до цього кидка не повідомлять Байдена "рішення ****** прийнято"?
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30.06.2022 19:23 Відповісти
Який бойовий лапоть ликовий!
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30.06.2022 19:31 Відповісти
х..ло ще отримало англо-саксо-польше-літовизацию України
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30.06.2022 19:27 Відповісти
 
 