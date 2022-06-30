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Путин хотел "финляндизации" НАТО, а получил "натовизацию" Финляндии, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

С помощью Финляндии и Швеции НАТО станет сильнее, чем когда-либо.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам американского лидера, Путин получает именно то, чего он не хотел.

"На каждом шагу этой поездки мы устанавливаем маркер единства, решительности и глубоких возможностей демократических наций в мире делать то, что нужно делать", - отметил Байден.

По словам президента США, Путин хотел "финляндизации" НАТО, а получил "натовизацию" Финляндии.

"Мы более объединены, чем когда-либо. И с добавлением в Финляндию и Швецию мы станем сильнее, чем когда-либо. У них есть серьезные войска, у двух стран. Мы собираемся увеличить границу НАТО на 800 миль вдоль Финляндии", - добавил президент США.

Байден также отметил работу НАТО, направленную на решение проблемы роста цен на газ и нефть и продовольственной безопасности, что повлияло на разные части света из-за войны России в Украине.

Читайте: Все союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, - Байден
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Топ комментарии
+26
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30.06.2022 17:57
+24
Ошибка! Для путина главное чтобы не было Украины вообще.
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30.06.2022 18:05
+18
отличное эпичное фото!!
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30.06.2022 17:57
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отличное эпичное фото!!
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30.06.2022 17:57 Ответить
Нижче вашого коментаря не менш епічне)
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30.06.2022 19:06 Ответить
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30.06.2022 17:57 Ответить
Путлеру якось пофіг хто там в НАТО, головне щоб там не було України.
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30.06.2022 18:00 Ответить
Ошибка! Для путина главное чтобы не было Украины вообще.
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30.06.2022 18:05 Ответить
неточність.
Йому потрібна Україна, як колонія. А як вона буде називатися, область, губернія, чи союзна автономна республіка - для нього принципового значення не має.
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30.06.2022 18:24 Ответить
На данном этапе уже нет. Слова Украина и украинец в рашке токсичны. Они ненавидят всю культуру - от вышиванки до Олеся Гончара.
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30.06.2022 18:39 Ответить
и это взаимно !
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30.06.2022 21:57 Ответить
Украина тоже будет в НАТО
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30.06.2022 18:05 Ответить
Так, саме на цьому він мізками поїхав. З іншого боку, якщо би він окупував Україну та анексував территрію, то отримав би більше тисячі км кордону з НАТО автоматично. От кляте, воно всюди!
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30.06.2022 18:08 Ответить
0тримав би нове гарматне м'ясо.
Але разом з тим палучіл бьі новую боль в чер/кор. из-за мигрантов из Бендєр - бендєровцев!
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02.07.2022 12:14 Ответить
Бункєрний дєдушка с палавимі органамі бабушкі апять всєх пєрєіграл...уряяя лапатнікі...
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30.06.2022 18:00 Ответить


Finanz.ru

@finanzru

Россия провалилась в «товарную яму»: правительство отчиталось о потере половины импорта Импортные - 75% потребтоваров, 55% лекарств.
Сама страна выпускает в год 1 одеяло на 70 человек, 1 платье на 12 женщин и ни одного утюга на 145 млн населения...
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30.06.2022 18:11 Ответить
Взагалі-то ***** казав про "фінляндізацію" України (а не НАТО); але, та нехай буде: наступною за Суомі в НАТО вступатиме Україна.
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30.06.2022 18:17 Ответить
Покажите мне того, кто пишет ковбою эти бессмертные афоризмы
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30.06.2022 18:20 Ответить
his speechwriter
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30.06.2022 18:48 Ответить
хочешь заменить...?
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30.06.2022 18:54 Ответить
Не хочу. МОГУ!
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30.06.2022 19:03 Ответить
да слова сцаря в ответку полетели.
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30.06.2022 21:39 Ответить
В ответ на демонстрацию единства цивилизованного мира Путин 29 июня собрал в Ашхабаде Прикаспийский саммит тоталитарных стран: России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

Одним из заявленных принципов стал:

- использование Каспийского моря в мирных целях, превращения его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, решения всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами.

Естественно, это не мешает РФ убивать украинцев из ракет, выпущенных с Каспия, при молчаливом согласии остальных участников саммита.
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30.06.2022 18:24 Ответить
Якось, днів 10 назад, на мене образився еврей, мабуть зі штатів, що я у відповідь на його критику дідуся Байдена, що той дуже повільно і мало надає зброю назвав зелю пейсатим. Було за що! Адже наш зеля 3 роки готувався до війни закопуючи гроші під асфальт. Ви уявляєте що було б якби не дідусь Джо і Джонсон? А щодо пейсів зелі - то подивіться його роль у кіні 300 еврейцев,. Мені здається що бубочка до сих пір бавиться у дурнувато-хитрого царя. Так що вибачай невідомий мені кореш, ехад, товариш.
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30.06.2022 18:38 Ответить
Тонкий троллинг )))) а где вот эти вот все комментаторы, про сонного Джо, про "бидона" и про то как вот бы Трамн всё разрулил? Дайте ссылку про позицию Трампа по поводу агрессии залесья?
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30.06.2022 18:47 Ответить
А позиция Трампа об этом хорошо известна - ни прямого осуждения России, ни прямой поддержки Украины

19.04.
Бывший президент США Дональд Трамп призвал закончить кровопролитие на Украине. По его мнению, противоборствующим сторонам пора прийти к соглашению, иначе последствия конфликта будут разрушительными. Он также уверен, что российская военная спецоперация не должна была начинаться.
28.05.
Выступая накануне в Хьюстоне на конференции, организованной Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) - главной лоббистской организацией, борющейся против ограничений на ношение оружия в США, Трамп сказал, что не понимает, как у правительства находится 40 млрд долларов на Украину, но нет возможности защитить детей.
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30.06.2022 19:00 Ответить
Финляндия для РФ как другая планета, с таким же успехом она могла находится в Африке. А русскоязычная Украина в роли анти-России как бельмо на глазу.
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30.06.2022 18:53 Ответить
Лавров: "залізна завіса" між Росією і ЄС опускається(Українська правда)
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30.06.2022 19:01 Ответить
Це щоб не хви лювались. Як трішки глухо говорять, при запуску ракет з Каспія певний процент падає на дно моря. До 30 відсотків. Предводитель запевнив учасників, що все це загрози їм не чинить і т.д. Кидати будуть вже з території Росії. І домовлялися про хаби, тудой сюдой тягати баржі з контрабасом. А як інакше. А заодно попередив, що у кожного з них є двадцять км від берега, от і ловіть там свою рибку. А все інше - наше.
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30.06.2022 19:01 Ответить
куди падають оті 30% ракет із Каспію - добре видно на Флайрадарі...
https://www.flightradar24.com/50.65,24.38/4
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30.06.2022 19:34 Ответить
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30.06.2022 19:09 Ответить
куйлище
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30.06.2022 19:22 Ответить
не новина, всі нормальні люди про це знають
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30.06.2022 19:31 Ответить
вроде все взрослые люди, а верят в боязнь ***** Украины в НАТО. Тут вопрос в Украине и украинцах.
Надо признать, вертел он вашу натУ на ..ую. У натЫ кишка тонка применить ЯО. Если он захочет, то захватит Литву за 1 день. Даже бомбить ни кого не будет как Украину. Тупа марш бросок через всю страну, как до Херсона и пока старая европа очухается, то он уже будет у Варшавы стоять и хер вы его оттуда выкурите
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30.06.2022 19:14 Ответить
ти час до марш-кидка з кордону до Варшави вирахував? І думаєш, за цей час касапські колони не атакуватимуть тою ж самою артою чи авіацією?

А чого ти думаєш, що агенти ЦРУ за день-два до цього кидка не повідомлять Байдена "рішення ****** прийнято"?
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30.06.2022 19:23 Ответить
Який бойовий лапоть ликовий!
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30.06.2022 19:31 Ответить
х..ло ще отримало англо-саксо-польше-літовизацию України
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30.06.2022 19:27 Ответить
 
 