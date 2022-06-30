Путин хотел "финляндизации" НАТО, а получил "натовизацию" Финляндии, - Байден

С помощью Финляндии и Швеции НАТО станет сильнее, чем когда-либо.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам американского лидера, Путин получает именно то, чего он не хотел.

"На каждом шагу этой поездки мы устанавливаем маркер единства, решительности и глубоких возможностей демократических наций в мире делать то, что нужно делать", - отметил Байден.

По словам президента США, Путин хотел "финляндизации" НАТО, а получил "натовизацию" Финляндии.

"Мы более объединены, чем когда-либо. И с добавлением в Финляндию и Швецию мы станем сильнее, чем когда-либо. У них есть серьезные войска, у двух стран. Мы собираемся увеличить границу НАТО на 800 миль вдоль Финляндии", - добавил президент США.

Байден также отметил работу НАТО, направленную на решение проблемы роста цен на газ и нефть и продовольственной безопасности, что повлияло на разные части света из-за войны России в Украине.

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