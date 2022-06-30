Путин хотел "финляндизации" НАТО, а получил "натовизацию" Финляндии, - Байден
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
С помощью Финляндии и Швеции НАТО станет сильнее, чем когда-либо.
Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам американского лидера, Путин получает именно то, чего он не хотел.
"На каждом шагу этой поездки мы устанавливаем маркер единства, решительности и глубоких возможностей демократических наций в мире делать то, что нужно делать", - отметил Байден.
По словам президента США, Путин хотел "финляндизации" НАТО, а получил "натовизацию" Финляндии.
"Мы более объединены, чем когда-либо. И с добавлением в Финляндию и Швецию мы станем сильнее, чем когда-либо. У них есть серьезные войска, у двух стран. Мы собираемся увеличить границу НАТО на 800 миль вдоль Финляндии", - добавил президент США.
Байден также отметил работу НАТО, направленную на решение проблемы роста цен на газ и нефть и продовольственной безопасности, что повлияло на разные части света из-за войны России в Украине.
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Йому потрібна Україна, як колонія. А як вона буде називатися, область, губернія, чи союзна автономна республіка - для нього принципового значення не має.
Але разом з тим палучіл бьі новую боль в чер/кор. из-за мигрантов из Бендєр - бендєровцев!
Finanz.ru
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- использование Каспийского моря в мирных целях, превращения его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, решения всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами.
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https://www.flightradar24.com/50.65,24.38/4
Надо признать, вертел он вашу натУ на ..ую. У натЫ кишка тонка применить ЯО. Если он захочет, то захватит Литву за 1 день. Даже бомбить ни кого не будет как Украину. Тупа марш бросок через всю страну, как до Херсона и пока старая европа очухается, то он уже будет у Варшавы стоять и хер вы его оттуда выкурите
А чого ти думаєш, що агенти ЦРУ за день-два до цього кидка не повідомлять Байдена "рішення ****** прийнято"?