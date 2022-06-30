Усередині Лисичанська боїв немає, місто не оточене, - керівник Луганської ОВА Гайдай

Російські окупанти підходять до Лисичанська Луганської області з різних боків, проте місто не оточене.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни підходять до Лисичанська з різних боків. Рашисти звітують, що контролюють мало не половину міста, і що Лисичанськ оточений - це брехня", - зазначив він.

Гайдай зазначив, що евакуація з міста поки що неможлива через потужні обстріли.

Також під'їзні дороги до Лисичанська окупанти мінують протитанковими мінами.

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