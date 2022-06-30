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Лисичанськ (273) Гайдай_ЛОГА (905)

Усередині Лисичанська боїв немає, місто не оточене, - керівник Луганської ОВА Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

Російські окупанти підходять до Лисичанська Луганської області з різних боків, проте місто не оточене.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці  голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни підходять до Лисичанська з різних боків. Рашисти звітують, що контролюють мало не половину міста, і що Лисичанськ оточений - це брехня", - зазначив він. 

Гайдай зазначив, що евакуація з міста поки що неможлива через потужні обстріли.

Також під'їзні дороги до Лисичанська окупанти мінують протитанковими мінами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Йти з Лисичанська не плануємо, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Я вражений від вас цензорята, то ви пригаєте до небес від успіху та одні прокьони від невдач і позазкові настрої, це війна панове тут буває різне
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30.06.2022 21:08
+7
Неоднозначную реакцию у меня Гайдай вызывает. Он на Малхасяна похож.
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30.06.2022 20:57
+6
Следим за руками
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30.06.2022 20:47
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30.06.2022 20:47 Відповісти
Сподіваюсь, наші війська з Славʼянсько-Бахмутської лінії зможуть дальнобійною артою та Хаймерсами знищити Попаснянське угруповання ворогу.
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30.06.2022 20:49 Відповісти
видимо была задумка,что орки будут атаковать крутой берег с Североднецка. Это втирал и Жданов и Арестович и проч... А орки просто зашли с юга и никто уже не будет штурмовать крутые берега
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30.06.2022 20:57 Відповісти
Вот меньше надо было втирать. А то рассказывают постоянно кацапам, как не нужно делать. Кацапы не идиоты, они на всяких арестовичах и учатся, лол.
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30.06.2022 21:00 Відповісти
да нафиг им вперлись те арестовичи, что б на них учиться. не нужно недооценивать врага. у них тоже хватает грамотных генералов с боевым опытом.
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30.06.2022 21:47 Відповісти
его и не надо особо штурмовать. если нефтеперерабатывающий завод взят - то все трассы уже перерезаны. возьмут белоговоровку - и кольцо закроется. попробуй потом держать лисичанск без подвоза боеприпасов, пополнения и продовольствия. будет то же что и с мариуполем. просто измором возьмут
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30.06.2022 21:57 Відповісти
Знаешь почему в спаме ?
Ты просто констатировал факт, а некоторых устраивают только фантазии.
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01.07.2022 07:05 Відповісти
Войну выиграет дед Стефания.
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30.06.2022 20:54 Відповісти
Неоднозначную реакцию у меня Гайдай вызывает. Он на Малхасяна похож.
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30.06.2022 20:57 Відповісти
Він як всі узеленські зрадник але розповідає про обстановку регулярно.
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30.06.2022 21:13 Відповісти
вин або зрадник або недоумок...
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30.06.2022 21:50 Відповісти
а може и то и друге...
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30.06.2022 21:51 Відповісти
да ***** місто за містом -- а тоді за паритету арти шоб відбити треба буде шоб відбити положити в 5 р. більше -- це піздєц
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30.06.2022 21:07 Відповісти
Я вражений від вас цензорята, то ви пригаєте до небес від успіху та одні прокьони від невдач і позазкові настрої, це війна панове тут буває різне
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30.06.2022 21:08 Відповісти
Таков путь!
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30.06.2022 21:23 Відповісти
таков хуть а не путь
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30.06.2022 23:42 Відповісти
гайдай много говорит...молчанье золото...на селекторе отсчитался и будь здоров...
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30.06.2022 21:48 Відповісти
поки орки не форсують Донець у білогорівки іц не будуть наступати, ні хрена не вийде. максимальне просування буде в район НПЗ бо там більше нема де сховатись. Тому так Гайдай коменти дає, арта орків відчуває снарядний голод, а підвоз як завжди хромає.
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30.06.2022 21:51 Відповісти
им смысла форсировать уже нету. если нпз занят, то просто пойдут на белогоровку с юга
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30.06.2022 22:03 Відповісти
Такий собі Джек Горобець- капітан без корабля . Гайдай - губернатор без області.
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30.06.2022 21:54 Відповісти
Если Гайдай вдруг займется обороной Киева, я сразу сваливаю.
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30.06.2022 22:00 Відповісти
Куда? Все уже. Лавочка закрывается и нигде не будет 100% гарантии. дед пришел на войну и смотрит на нато - и ему все пох.
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30.06.2022 22:10 Відповісти
кацап ты **** тупой как валенок твоем путлеру скоро кирдык смотри у него уже голос дрожит как у опущенного
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30.06.2022 23:43 Відповісти
Город не оцеплен, просто его нельзя покинуть.

А он наверное "город оцеплен" представляет себе как непрерывную цепочку из солдат, которые кружат хоровод ?!
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30.06.2022 22:15 Відповісти
 
 