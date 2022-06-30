Усередині Лисичанська боїв немає, місто не оточене, - керівник Луганської ОВА Гайдай
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Російські окупанти підходять до Лисичанська Луганської області з різних боків, проте місто не оточене.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Росіяни підходять до Лисичанська з різних боків. Рашисти звітують, що контролюють мало не половину міста, і що Лисичанськ оточений - це брехня", - зазначив він.
Гайдай зазначив, що евакуація з міста поки що неможлива через потужні обстріли.
Також під'їзні дороги до Лисичанська окупанти мінують протитанковими мінами.
Топ коментарі
+8 Bird Jackdaw
показати весь коментар30.06.2022 21:08
+7 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар30.06.2022 20:57
+6 Олег Кущ 3c573107
показати весь коментар30.06.2022 20:47
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Ты просто констатировал факт, а некоторых устраивают только фантазии.
А он наверное "город оцеплен" представляет себе как непрерывную цепочку из солдат, которые кружат хоровод ?!