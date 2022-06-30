У нас багато однодумців у світі, - Путін
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент РФ Володимир Путін вважає, що Росія має багато однодумців, але вони бояться підняти голови і сказати про це вголос.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "РИА Новости"
Путін підкреслив:"Догматизм, тягар минулого, небажання дивитися правді у вічі неминуче підвищують ризик подальших непродуманих імпульсивних дій із боку Заходу.
Але одночасно ця ситуація відкриває для Росії наших однодумців у світі, а ви знаєте, що таких однодумців у нас дуже багато. Дехто боїться, щоправда, і голову підняти, і сказати про це вголос.
Їх багато, цих однодумців: держав, людей і народів, які хочуть йти власною дорогою, заснованою на принципах справжньої багатосторонності" .
Путін заявив, що ті, про кого він говорить, думають з Росією "приблизно в однаковому режимі" і думають так само, як і РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Тільки пуйла з кремлівською шоблою поки що не оформили...
Во субботу, чуть не плача
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась
Вместо чтоб поесть, помыться
Там это, уколоться и забыться
Вся безумная больница
У экранов собралась
Говорил, ломая руки
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд
Все мозги разбил на части
Все извилины заплёл
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол
Даже на раше.
Их много, этих единомышленников: государств, людей и народов, которые хотят идти по собственной дороге, основанной на принципах подлинной многосторонности".
Ну хоть один, единственный раз не спистел, по поводу единомышленников и их дороге.
И я даже знаю направление движения по той дороге, на которой никогда не бывает заторов - вслед за руцким кораблём. И знаю также конечный пункт назначения.
єднайтесь гнані та голодні
Інтернаціонал
Даже Китай підтримує росію виключно піздєжом.
Союззнички...
Швеция и Финляндия не считаюцца...
Вот его плющит.
Вместе в чемодан срут?
Дійсно,бажаючих пограбувати та познущатися з інших,не тільки на расєє,але і в світі багато,і вони дійсно БОЯТЬСЯ!
Є й ті,хто не бояться,зазвичай їх звуть злочинцями.
Единомышленники это такие же как эта сволочь имперцы? Мечтающие создать свою микроимперию )))