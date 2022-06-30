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У нас багато однодумців у світі, - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Росія має багато однодумців, але вони бояться підняти голови і сказати про це вголос.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють  "РИА Новости"

Путін підкреслив:"Догматизм, тягар минулого, небажання дивитися правді у вічі неминуче підвищують ризик подальших непродуманих імпульсивних дій із боку Заходу.

Але одночасно ця ситуація відкриває для Росії наших однодумців у світі, а ви знаєте, що таких однодумців у нас дуже багато. Дехто боїться, щоправда, і голову підняти, і сказати про це вголос.

Їх багато, цих однодумців: держав, людей і народів, які хочуть йти власною дорогою, заснованою на принципах справжньої багатосторонності" .

Путін заявив, що ті, про кого він говорить, думають з Росією "приблизно в однаковому режимі" і думають так само, як і РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не зважаємо на слова Путіна, оцінюємо тільки його дії, - Столтенберг

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+52
Что оно это ипанутое несёт. Хотя ватный скот схавает.
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30.06.2022 21:39
+51
расія, еритрея, сирія, їблорусь, кндр, сомалі, куба - Клуб Півнів
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30.06.2022 21:40
+50
Говорит, что дебилов хватает❗ И их так просто не искоренить
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30.06.2022 21:41
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Дурбалай кремлівський, ти також думав, що Україна буду тебе хлібом-сілью. зустрічати... сілью даже зустрічає, тільки тобі в сраку і межиочі... і про твої однодумців знаємо... такіж каліки безмозглі як і ти - сірія, півнячна осетія, абхазія, якесь домбабве розділене на диру й линиру... і ще можливо якісь маловідомі бунтустани.... - це весь твій світ?
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30.06.2022 22:47 Відповісти
Його однодумці - в психлікарнях...
Тільки пуйла з кремлівською шоблою поки що не оформили...
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30.06.2022 22:55 Відповісти
На самом деле население Европы и США очень очень малочисленное. Бангладеш, Бразилия, Пакистан, Нигерия, Филиппины, Индонезия, это страны каждая из них много выше каждой Европейской или Американских соединённых штатов. Да ещё Индия есть и ещё какая то большая страна в мире, забыл я её.
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30.06.2022 22:57 Відповісти
США 3-е место в мире по населению, насколько помню(ок. 350млн), так что не "много выше каждой Европейской или Американских соединённых штатов". А ЕС, если считать как некую "конфедерацию", а не все страны по отдельности - вообще 500млн+.
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01.07.2022 05:10 Відповісти
Коли ти паскуда здохнеш разом з нациською росією?
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30.06.2022 22:58 Відповісти
Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась
Вместо чтоб поесть, помыться
Там это, уколоться и забыться
Вся безумная больница
У экранов собралась

Говорил, ломая руки
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд
Все мозги разбил на части
Все извилины заплёл
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол
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30.06.2022 23:03 Відповісти
Висоцький... До речі, найперша вулиця імені Висоцького з'явилася в Україні.
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30.06.2022 23:06 Відповісти
В мацкве досихпор улици Висоцкого нет.
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01.07.2022 09:06 Відповісти
Ми напішем в Спортлото!
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30.06.2022 23:07 Відповісти
Раздвоение личности - заболевание, которое ярко характеризуется проявлением еще одной личности
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30.06.2022 23:05 Відповісти
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30.06.2022 23:11 Відповісти
"Дебіл,пля..." Це була цитата однієї пєчальної лошаді...
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30.06.2022 23:12 Відповісти
Та звичайно ж однодумців повно у світі. І звичайно ж вони бояться підняти голови. Бо лікарі посилять каральну психіатрію та збільшать дозу важких антидепресантів. Можуть і до кроваті прив'язати особливо ініціативних. Тому безперечно, в світі однодумців багато.
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30.06.2022 23:30 Відповісти
Скільки можна цитувати висери божевільного діда?
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01.07.2022 00:00 Відповісти
Кого Ви дідом називаєте? Оцього нелюда який по лікті в крові людей ?
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01.07.2022 00:09 Відповісти
Здох бы побыстрее этот преступник для всего человечества.
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01.07.2022 00:07 Відповісти
У старенької сестри моєї бабусі, 86 років, деменція. Вона теж придумує всяких неіснуючих людей.
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01.07.2022 00:13 Відповісти
ГНИДА!🤬
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01.07.2022 00:33 Відповісти
Ну шо тут скажеш - воно (ОЙ)бнуте...
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01.07.2022 00:38 Відповісти
Однодумцев-то много, да психлечебниц мало
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01.07.2022 01:03 Відповісти
Страх попасть в тюрьму,или быть убитым,у его однодумцев обычно превалирует.
Даже на раше.
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01.07.2022 08:36 Відповісти
"Но одновременно эта ситуация открывает для России наших единомышленников в мире, а вы знаете, что таких единомышленников у нас очень много. Некоторые боятся, правда, и голову поднять, и сказать об этом вслух.
Их много, этих единомышленников: государств, людей и народов, которые хотят идти по собственной дороге, основанной на принципах подлинной многосторонности".

Ну хоть один, единственный раз не спистел, по поводу единомышленников и их дороге.
И я даже знаю направление движения по той дороге, на которой никогда не бывает заторов - вслед за руцким кораблём. И знаю также конечный пункт назначения.
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01.07.2022 01:33 Відповісти
"приблизно в однаковому режимі" -
єднайтесь гнані та голодні
Інтернаціонал
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01.07.2022 01:43 Відповісти
Ага. В основному, це терористи та заскорузлі жебраки.

Даже Китай підтримує росію виключно піздєжом.
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01.07.2022 01:58 Відповісти
"Догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада" - вот что он сказал. Это в точности характеристика РФии.
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01.07.2022 02:49 Відповісти
Нє, но вiн має рацiю, терористiв в свiтi, нажаль, ще багато.
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01.07.2022 06:20 Відповісти
В Афганістані таліби скоро об'являть кацапів державою терористом і заборонять у себе.
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01.07.2022 06:23 Відповісти
Талибан...Иран и белорусский Таракан...
Союззнички...
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01.07.2022 06:39 Відповісти
Байден выполнил Ультиматум путлерсской банды и вернул блок НАТО в границы 1997 года...
Швеция и Финляндия не считаюцца...
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01.07.2022 06:43 Відповісти
Однодумці ***** - Хусейн, Каддафі, Мілошевич..., правда усі трохи дохлі.
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01.07.2022 06:48 Відповісти
Ага, целых семь штук, да и те, по его же ********** словам, боятся поднять голову.
Вот его плющит.
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01.07.2022 07:35 Відповісти
Лукашенко и его выплядок Коленька?
Вместе в чемодан срут?
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01.07.2022 08:25 Відповісти
Згоден!
Дійсно,бажаючих пограбувати та познущатися з інших,не тільки на расєє,але і в світі багато,і вони дійсно БОЯТЬСЯ!
Є й ті,хто не бояться,зазвичай їх звуть злочинцями.
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01.07.2022 08:31 Відповісти
"Шапкозакидательство" дуже для нас небезпечно. Досить з мене люсі-арестович. Насправді, як що поглянути тверезими очима: Китай( стане на бік росії до досягнення своїх цілей), Індія(то взагалі "недоразуменіє" яке підтримує росію, але найкращі програмісти у них- а це зараз військова одиниця), Сірія, Ірак,це тільки те,що прийшло на думку. Всі ці держави густонаселені. І це, особисто для мене, проблема(як зараз, дуже довга армія роїсії).
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01.07.2022 08:36 Відповісти
Було б дуже цікаво ознайомитись з цифрами опитування в ЄС з питання: "в разі нападу на вашу державу,чи готові ви добровільно встати на її захист?".
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01.07.2022 08:41 Відповісти
Багато хто мріє срати в чемодан, але боїться проце сказати...
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01.07.2022 09:42 Відповісти
сколько усилий ртом для оправдания воровства чужих территорий и нападения на чужую страну.
Единомышленники это такие же как эта сволочь имперцы? Мечтающие создать свою микроимперию )))
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01.07.2022 09:47 Відповісти
иран,беларусь,кндр-вот его единомышленники,такие же уроды как и рашка!
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01.07.2022 10:03 Відповісти
ПОДОНКИ ВСЕХ СТРАН, соединяйтесь! Касса, как и прежде, на ЛУБЯНКЕ...
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01.07.2022 10:11 Відповісти
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