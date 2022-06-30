У нас много единомышленников в мире, - Путин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент РФ Владимир Путин считает, что у России много единомышленников, но они боятся поднять головы и сказать об этом вслух.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "РИА Новости"
Путин подчеркнул: "Догматизм, бремя прошлого, нежелание смотреть в глаза неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада.
Но одновременно эта ситуация открывает для России наших единомышленников в мире, а вы знаете, что таких единомышленников у нас очень много. Некоторые боятся, правда, и голову поднять, и сказать об этом вслух.
Их много, этих единомышленников: государств, людей и народов, которые хотят идти по собственной дороге, основанной на принципах подлинной многосторонности".
Путин заявил, что те, о ком он говорит, думают с Россией "приблизительно в одинаковом режиме" и думают так же, как и РФ.
Пожалуйста, подождите...
Тільки пуйла з кремлівською шоблою поки що не оформили...
Во субботу, чуть не плача
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась
Вместо чтоб поесть, помыться
Там это, уколоться и забыться
Вся безумная больница
У экранов собралась
Говорил, ломая руки
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд
Все мозги разбил на части
Все извилины заплёл
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол
Даже на раше.
Их много, этих единомышленников: государств, людей и народов, которые хотят идти по собственной дороге, основанной на принципах подлинной многосторонности".
Ну хоть один, единственный раз не спистел, по поводу единомышленников и их дороге.
И я даже знаю направление движения по той дороге, на которой никогда не бывает заторов - вслед за руцким кораблём. И знаю также конечный пункт назначения.
єднайтесь гнані та голодні
Інтернаціонал
Даже Китай підтримує росію виключно піздєжом.
Союззнички...
Швеция и Финляндия не считаюцца...
Вот его плющит.
Вместе в чемодан срут?
Дійсно,бажаючих пограбувати та познущатися з інших,не тільки на расєє,але і в світі багато,і вони дійсно БОЯТЬСЯ!
Є й ті,хто не бояться,зазвичай їх звуть злочинцями.
Единомышленники это такие же как эта сволочь имперцы? Мечтающие создать свою микроимперию )))