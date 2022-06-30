У нас много единомышленников в мире, - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что у России много единомышленников, но они боятся поднять головы и сказать об этом вслух.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "РИА Новости"

Путин подчеркнул: "Догматизм, бремя прошлого, нежелание смотреть в глаза неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада.

Но одновременно эта ситуация открывает для России наших единомышленников в мире, а вы знаете, что таких единомышленников у нас очень много. Некоторые боятся, правда, и голову поднять, и сказать об этом вслух.

Их много, этих единомышленников: государств, людей и народов, которые хотят идти по собственной дороге, основанной на принципах подлинной многосторонности".

Путин заявил, что те, о ком он говорит, думают с Россией "приблизительно в одинаковом режиме" и думают так же, как и РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не зважаємо на слова Путіна, оцінюємо тільки його дії, - Столтенберг