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У нас много единомышленников в мире, - Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Президент РФ Владимир Путин считает, что у России много единомышленников, но они боятся поднять головы и сказать об этом вслух.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "РИА Новости"

Путин подчеркнул: "Догматизм, бремя прошлого, нежелание смотреть в глаза неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада.

Но одновременно эта ситуация открывает для России наших единомышленников в мире, а вы знаете, что таких единомышленников у нас очень много. Некоторые боятся, правда, и голову поднять, и сказать об этом вслух.

Их много, этих единомышленников: государств, людей и народов, которые хотят идти по собственной дороге, основанной на принципах подлинной многосторонности".

Путин заявил, что те, о ком он говорит, думают с Россией "приблизительно в одинаковом режиме" и думают так же, как и РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не зважаємо на слова Путіна, оцінюємо тільки його дії, - Столтенберг
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Топ комментарии
+52
Что оно это ипанутое несёт. Хотя ватный скот схавает.
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30.06.2022 21:39
+51
расія, еритрея, сирія, їблорусь, кндр, сомалі, куба - Клуб Півнів
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30.06.2022 21:40
+50
Говорит, что дебилов хватает❗ И их так просто не искоренить
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30.06.2022 21:41
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Дурбалай кремлівський, ти також думав, що Україна буду тебе хлібом-сілью. зустрічати... сілью даже зустрічає, тільки тобі в сраку і межиочі... і про твої однодумців знаємо... такіж каліки безмозглі як і ти - сірія, півнячна осетія, абхазія, якесь домбабве розділене на диру й линиру... і ще можливо якісь маловідомі бунтустани.... - це весь твій світ?
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30.06.2022 22:47 Ответить
Його однодумці - в психлікарнях...
Тільки пуйла з кремлівською шоблою поки що не оформили...
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30.06.2022 22:55 Ответить
На самом деле население Европы и США очень очень малочисленное. Бангладеш, Бразилия, Пакистан, Нигерия, Филиппины, Индонезия, это страны каждая из них много выше каждой Европейской или Американских соединённых штатов. Да ещё Индия есть и ещё какая то большая страна в мире, забыл я её.
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30.06.2022 22:57 Ответить
США 3-е место в мире по населению, насколько помню(ок. 350млн), так что не "много выше каждой Европейской или Американских соединённых штатов". А ЕС, если считать как некую "конфедерацию", а не все страны по отдельности - вообще 500млн+.
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01.07.2022 05:10 Ответить
Коли ти паскуда здохнеш разом з нациською росією?
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30.06.2022 22:58 Ответить
Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась
Вместо чтоб поесть, помыться
Там это, уколоться и забыться
Вся безумная больница
У экранов собралась

Говорил, ломая руки
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд
Все мозги разбил на части
Все извилины заплёл
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол
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30.06.2022 23:03 Ответить
Висоцький... До речі, найперша вулиця імені Висоцького з'явилася в Україні.
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30.06.2022 23:06 Ответить
В мацкве досихпор улици Висоцкого нет.
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01.07.2022 09:06 Ответить
Ми напішем в Спортлото!
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30.06.2022 23:07 Ответить
Раздвоение личности - заболевание, которое ярко характеризуется проявлением еще одной личности
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30.06.2022 23:05 Ответить
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30.06.2022 23:11 Ответить
"Дебіл,пля..." Це була цитата однієї пєчальної лошаді...
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30.06.2022 23:12 Ответить
Та звичайно ж однодумців повно у світі. І звичайно ж вони бояться підняти голови. Бо лікарі посилять каральну психіатрію та збільшать дозу важких антидепресантів. Можуть і до кроваті прив'язати особливо ініціативних. Тому безперечно, в світі однодумців багато.
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30.06.2022 23:30 Ответить
Скільки можна цитувати висери божевільного діда?
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01.07.2022 00:00 Ответить
Кого Ви дідом називаєте? Оцього нелюда який по лікті в крові людей ?
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01.07.2022 00:09 Ответить
Здох бы побыстрее этот преступник для всего человечества.
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01.07.2022 00:07 Ответить
У старенької сестри моєї бабусі, 86 років, деменція. Вона теж придумує всяких неіснуючих людей.
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01.07.2022 00:13 Ответить
ГНИДА!🤬
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01.07.2022 00:33 Ответить
Ну шо тут скажеш - воно (ОЙ)бнуте...
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01.07.2022 00:38 Ответить
Однодумцев-то много, да психлечебниц мало
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01.07.2022 01:03 Ответить
Страх попасть в тюрьму,или быть убитым,у его однодумцев обычно превалирует.
Даже на раше.
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01.07.2022 08:36 Ответить
"Но одновременно эта ситуация открывает для России наших единомышленников в мире, а вы знаете, что таких единомышленников у нас очень много. Некоторые боятся, правда, и голову поднять, и сказать об этом вслух.
Их много, этих единомышленников: государств, людей и народов, которые хотят идти по собственной дороге, основанной на принципах подлинной многосторонности".

Ну хоть один, единственный раз не спистел, по поводу единомышленников и их дороге.
И я даже знаю направление движения по той дороге, на которой никогда не бывает заторов - вслед за руцким кораблём. И знаю также конечный пункт назначения.
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01.07.2022 01:33 Ответить
"приблизно в однаковому режимі" -
єднайтесь гнані та голодні
Інтернаціонал
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01.07.2022 01:43 Ответить
Ага. В основному, це терористи та заскорузлі жебраки.

Даже Китай підтримує росію виключно піздєжом.
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01.07.2022 01:58 Ответить
"Догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада" - вот что он сказал. Это в точности характеристика РФии.
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01.07.2022 02:49 Ответить
Нє, но вiн має рацiю, терористiв в свiтi, нажаль, ще багато.
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01.07.2022 06:20 Ответить
В Афганістані таліби скоро об'являть кацапів державою терористом і заборонять у себе.
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01.07.2022 06:23 Ответить
Талибан...Иран и белорусский Таракан...
Союззнички...
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01.07.2022 06:39 Ответить
Байден выполнил Ультиматум путлерсской банды и вернул блок НАТО в границы 1997 года...
Швеция и Финляндия не считаюцца...
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01.07.2022 06:43 Ответить
Однодумці ***** - Хусейн, Каддафі, Мілошевич..., правда усі трохи дохлі.
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01.07.2022 06:48 Ответить
Ага, целых семь штук, да и те, по его же ********** словам, боятся поднять голову.
Вот его плющит.
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01.07.2022 07:35 Ответить
Лукашенко и его выплядок Коленька?
Вместе в чемодан срут?
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01.07.2022 08:25 Ответить
Згоден!
Дійсно,бажаючих пограбувати та познущатися з інших,не тільки на расєє,але і в світі багато,і вони дійсно БОЯТЬСЯ!
Є й ті,хто не бояться,зазвичай їх звуть злочинцями.
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01.07.2022 08:31 Ответить
"Шапкозакидательство" дуже для нас небезпечно. Досить з мене люсі-арестович. Насправді, як що поглянути тверезими очима: Китай( стане на бік росії до досягнення своїх цілей), Індія(то взагалі "недоразуменіє" яке підтримує росію, але найкращі програмісти у них- а це зараз військова одиниця), Сірія, Ірак,це тільки те,що прийшло на думку. Всі ці держави густонаселені. І це, особисто для мене, проблема(як зараз, дуже довга армія роїсії).
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01.07.2022 08:36 Ответить
Було б дуже цікаво ознайомитись з цифрами опитування в ЄС з питання: "в разі нападу на вашу державу,чи готові ви добровільно встати на її захист?".
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01.07.2022 08:41 Ответить
Багато хто мріє срати в чемодан, але боїться проце сказати...
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01.07.2022 09:42 Ответить
сколько усилий ртом для оправдания воровства чужих территорий и нападения на чужую страну.
Единомышленники это такие же как эта сволочь имперцы? Мечтающие создать свою микроимперию )))
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01.07.2022 09:47 Ответить
иран,беларусь,кндр-вот его единомышленники,такие же уроды как и рашка!
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01.07.2022 10:03 Ответить
ПОДОНКИ ВСЕХ СТРАН, соединяйтесь! Касса, как и прежде, на ЛУБЯНКЕ...
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01.07.2022 10:11 Ответить
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