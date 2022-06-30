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Новини Війна в Україні
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Ми не зважаємо на слова Путіна, оцінюємо тільки його дії, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що президент Росії Володимир Путін зробив "велику помилку", недооцінивши як силу опору України російському вторгненню, так і єдність Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на інтерв’ю Столтенберга CNN.

"Він (Путін - ред.) скоїв велику помилку. Він повністю недооцінив міць Збройних Сил України, сміливість української влади та українського народу, а також недооцінив єдність НАТО і партнерів у наданні підтримки Україні", - зазначив генсек Альянсу.

Він наголосив, що Росії не вдалося досягти однієї зі своїх цілей у війні в Україні - послабити НАТО.

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"Один із його (Путіна - ред.) ключових меседжів на початку війни – він хотів менше НАТО. Він же запропонував підписати угоду про подальше нерозширення НАТО. Тепер же він має більше НАТО і двоє нових членів НАТО, зокрема Фінляндія з кордоном із Росією", – пояснив Столтенберг.

Генсек Альянсу зазначив, що не зважає на слова Путіна і буде "оцінювати його за діями": "Те, що він робить в Україні – це брутальне порушення міжнародного права. Це війна, яка призвела до багатьох поранених і загиблих цивільних та значних втрат".

Столтенберг підсумував, що в новій реальності Альянс наголошуватиме на посиленні присутності на східному фланзі і стримуванні – тобто запобіганні конфлікту, що НАТО і "робило останні понад 70 років".

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Топ коментарі
+9
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30.06.2022 19:10
+4
Українцям пох... про що варнягає кремлівський недопалок!!!)))
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30.06.2022 19:18
+4
Кременчук.
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30.06.2022 19:20
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30.06.2022 19:10 Відповісти
Ну и? Бучу оценили? Дальше что?
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30.06.2022 19:14 Відповісти
Кременчук.
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30.06.2022 19:20 Відповісти
Українцям пох... про що варнягає кремлівський недопалок!!!)))
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30.06.2022 19:18 Відповісти
Реально кому цікавп параноїдна маячня шизофреничного шовініста!!!)))
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30.06.2022 19:16 Відповісти
. "Мета Заходу - помирити Україну і Росію на будь-яких умовах. Їм неважливо, чим заради цього Україні доведеться пожертвувати".
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30.06.2022 19:29 Відповісти
Що за маячня ??))
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30.06.2022 19:41 Відповісти
Не звиртай уваги. Кацап детектед.
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30.06.2022 20:03 Відповісти
Вам что ещё не поменяли методичку?
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30.06.2022 20:45 Відповісти
Дії? Та він гадить в чемодан!
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30.06.2022 20:01 Відповісти
Дурнуватенька позиція - зелені он знали про вторгнення, але не зважали на попередження, але воно трапилось. Дивно, що у Столтенберга срачка перед самітом не почалася...
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30.06.2022 20:48 Відповісти
Я пам'ятаю, як у Путіна говорили, їхня традиційна хамовита дипломатія про те, що НАТО мають зібрати свої манатки і забратися за межі 1991 року. Взагалі хамлу відповідають зазвичай ударом у пику, на цьому все хамство швидко закінчується.
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30.06.2022 20:48 Відповісти
так треба діяти Єнсе, потім скажеш "нас там нет"
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30.06.2022 21:24 Відповісти
*******, мистер Столтенбаум - это двойные стандарты.
Путин начал войну, ориентируясь на слова о "фашистах" в Украине, которых никто на деле нигде не видел.
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30.06.2022 22:00 Відповісти
"Він (Путін - ред.) скоїв велику помилку. Він повністю недооцінив міць Збройних Сил України, сміливість української влади та українського народу, а також недооцінив єдність НАТО і партнерів у наданні підтримки Україні", - зазначив генсек Альянсу. Джерело: https://censor.net/ua/n3351319

Редактування моє
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01.07.2022 06:14 Відповісти
 
 