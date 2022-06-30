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Новости Война в Украине
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НАТО (8949) Путин (29862) Столтенберг (1415)

Мы не учитываем слова Путина, оцениваем только его действия, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что президент России Владимир Путин совершил "большую ошибку", недооценив как силу сопротивления Украины российскому вторжению, так и единство Альянса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на интервью Столтенберга CNN.

"Он (Путин – ред.) совершил большую ошибку. Он полностью недооценил мощь Вооруженных Сил Украины, смелость украинской власти и украинского народа, а также недооценил единство НАТО и партнеров в оказании поддержки Украине", - отметил генсек Альянса.

Он подчеркнул, что России не удалось достичь одной из своих целей в войне в Украине – ослабить НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО собирается перевооружить Украину современным оружием, - Столтенберг

"Один из его (Путина - ред.) ключевых месседжей в начале войны - он хотел меньше НАТО. Он же предложил подписать соглашение о дальнейшем нерасширении НАТО. Теперь же он имеет больше НАТО и два новых члена НАТО, в том числе Финляндия с границей с Россией" , – объяснил Столтенберг.

Генсек Альянса отметил, что не учитывает слова Путина и будет "оценивать его по действиям": "То, что он делает в Украине – это грубое нарушение международного права. Это война, которая привела ко многим раненым и погибшим гражданским и значительным потерям".

Столтенберг подытожил, что в новой реальности Альянс будет подчеркивать усиление присутствия на восточном фланге и сдерживание – то есть предотвращение конфликта, что НАТО и "делало последние более 70 лет".

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Топ комментарии
+9
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30.06.2022 19:10
+4
Українцям пох... про що варнягає кремлівський недопалок!!!)))
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30.06.2022 19:18
+4
Кременчук.
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30.06.2022 19:20
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30.06.2022 19:10 Ответить
Ну и? Бучу оценили? Дальше что?
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30.06.2022 19:14 Ответить
Кременчук.
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30.06.2022 19:20 Ответить
Українцям пох... про що варнягає кремлівський недопалок!!!)))
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30.06.2022 19:18 Ответить
Реально кому цікавп параноїдна маячня шизофреничного шовініста!!!)))
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30.06.2022 19:16 Ответить
. "Мета Заходу - помирити Україну і Росію на будь-яких умовах. Їм неважливо, чим заради цього Україні доведеться пожертвувати".
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30.06.2022 19:29 Ответить
Що за маячня ??))
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30.06.2022 19:41 Ответить
Не звиртай уваги. Кацап детектед.
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30.06.2022 20:03 Ответить
Вам что ещё не поменяли методичку?
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30.06.2022 20:45 Ответить
Дії? Та він гадить в чемодан!
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30.06.2022 20:01 Ответить
Дурнуватенька позиція - зелені он знали про вторгнення, але не зважали на попередження, але воно трапилось. Дивно, що у Столтенберга срачка перед самітом не почалася...
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30.06.2022 20:48 Ответить
Я пам'ятаю, як у Путіна говорили, їхня традиційна хамовита дипломатія про те, що НАТО мають зібрати свої манатки і забратися за межі 1991 року. Взагалі хамлу відповідають зазвичай ударом у пику, на цьому все хамство швидко закінчується.
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30.06.2022 20:48 Ответить
так треба діяти Єнсе, потім скажеш "нас там нет"
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30.06.2022 21:24 Ответить
*******, мистер Столтенбаум - это двойные стандарты.
Путин начал войну, ориентируясь на слова о "фашистах" в Украине, которых никто на деле нигде не видел.
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30.06.2022 22:00 Ответить
"Він (Путін - ред.) скоїв велику помилку. Він повністю недооцінив міць Збройних Сил України, сміливість української влади та українського народу, а також недооцінив єдність НАТО і партнерів у наданні підтримки Україні", - зазначив генсек Альянсу. Джерело: https://censor.net/ua/n3351319

Редактування моє
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01.07.2022 06:14 Ответить
 
 