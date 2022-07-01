Російські окупанти активізували бойові дії на Краматорському напрямку, - Генштаб ЗСУ
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Російські загарбники активізували бойові дії на Краматорському напрямку, а також намагаються взяти під контроль Луганську область.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 1 липня у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Так, розпочалася сто двадцять восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське Сумської області.
На Харківському напрямку противник зосередив угруповання військ Західного військового округу, здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, систематично обстрілює підрозділи Сил оборони України для сковування їхніх дій.
Так, з артилерії, окупанти обстрілювали райони населених пунктів Базаліївка, Перемога, Верхній Салтів, Норцівка, Чепіль, Дмитрівка, Барвінкове, Мосьпанове, Велика Бабка, Сороківка та Пришиб.
На Слов’янському напрямку війська противника продовжують ведення оборони, перегруповуються та намагаються покращити тактичне положення. Агресор здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Адамівки, Гусарівки та Іванівки.
На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на оточенні наших військ у районі Лисичанська з півдня та заходу, встановленні повного контролю над Луганською областю. Веде штурмові дії з метою блокування логістичного забезпечення наших підрозділів.
На Лисичанському напрямку обстрілює наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Білогорівка, Лисичанськ та Вовчоярівка. Намагається взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут – Лисичанськ, успіху не має.
Одночасно ворог активізував бойові дії на Краматорському напрямку.
На Бахмутському напрямку противник обстрілює із артилерії райони населених пунктів Берестове, Яковлівка, Відродження, Майорськ та Вугледарської ТЕС. Намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Покровське, успіху не має.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснював обстріли наших позицій із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.
На Південнобузькому напрямку противник продовжував обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Березнегувате, Партизанське, Киселівка, Шевченкове, Таврійське. Вів повітряну розвідку БпЛА.
У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України ворог продовжує утримувати три носії високоточної зброї.
Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження по скупченнях живої сили та військової техніки російських окупантів.
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Вже залишили. Корупційний. Кривавий.
гатять і гатять
хто приїздить звідти, кажуть, що гатять з усього, стіна вогню
і вражає те, що їм плювати на втрати, сунуть, як у другу світову сунули
Путлєр та генералам РФ свого подібного бидла зовсім не шкода.
Впечатляют охрененные успехи Второй Армии Мира:
"1 июля 2022 года, ИТАР-ТАСС
российские войска проводят боевые действия с целью улучшения тактической ситуации в районе Авдеевки."
И это охрененное "улучшение" ведётся аж с 24 февраля, но Авдеевка, расположенная в 20 минутах пешей ходьбы от Донецка, по-прежнему под полным контролем войск ВСУ.
И это 128-ой день войны !
А ведь сколько воняли в стиле блицкрига:
Ура-ура, решительный натиск, и враг бежит, бежит, бежит!"
И в итоге, с 24 февраля так и не продвинулись ни на один метр под этой Авдеевкой... Уроды тупые...
Серьезно?
Ну, ок.
Ждем на Краматорском направлении ускоренной активизации переходов орков из состояний нищестояний в состояние статусов 200-300.