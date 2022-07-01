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ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ

Новини Цензор.НЕТ Події

обсе

ОБСЄ закриє Офіс проєктного координатора в Україні через вето Російської Федерації, яка не дала згоди на продовження його мандата.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві ОБСЄ.

Чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генсек ОБСЄ Хельга-Марія Шмідт повідомили про початок кроків для закриття офісу.

"На жаль, попри загальну підтримку країн-учасниць щодо продовження важливої роботи, яку здійснював координатор проєктів останні 23 роки, досягти консенсусу щодо продовження його мандату не вдалося через позицію РФ", - повідомив Рау.

Він зазначив, що польське головування зробить усе можливе для збереження досвіду українського офісу, та для того, щоб ОБСЄ і далі була присутня і співпрацювала з Україною.

"Зараз, коли перед країною постали безпрецедентні випробування у зв’язку з війною, наша підтримка важливіша, ніж будь-коли", - додав глава ОБСЄ.

Рау зазначив, що польське головування продовжить консультації з країнами-учасницями ОБСЄ щодо подальшої ролі та присутності організації в Україні.

Уся діяльність у межах проєктного координатора в Україні припиняється з 1 липня.

Офіс проєктного координатора ОБСЄ в Україні працював з червня 1999 року.

Також читайте: Або ОБСЄ зупинить повноваження РФ, або дозволить Росії зруйнувати ОБСЄ, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Бесполезная организация, у рашистов вообще право ВЕТО забрать
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01.07.2022 11:40
+21
Все, чого торкається кацап, перетворюється на лайно
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01.07.2022 11:43
+17
Шарашкіна кантора
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01.07.2022 11:41
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Бесполезная организация, у рашистов вообще право ВЕТО забрать
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01.07.2022 11:40 Відповісти
Тут треба визначитись: чи організація погана, чи ВЕТО забирати. Щось одне. Якщо погана, хай кацапи самі себе ветують до всир@чки.
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01.07.2022 11:54 Відповісти
Чому ж щось одне? Цілком годиться й обидва пункти разом!
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01.07.2022 16:03 Відповісти
Шарашкіна кантора
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01.07.2022 11:41 Відповісти
Парашкіна кантора
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01.07.2022 11:49 Відповісти
импотентная и беззубая контора...
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01.07.2022 11:42 Відповісти
Зато уселись в центре Вены в императорских покоях ЗА НАШИ ГРОШИ
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01.07.2022 11:50 Відповісти
Все, чого торкається кацап, перетворюється на лайно
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01.07.2022 11:43 Відповісти
Це надо вже щоб сам упирь прийшов туди і подушив усіх... та нє, і тоді будуть поважати вбивцю з вЄто.
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01.07.2022 11:43 Відповісти
Ну логічно....завтра русофашисти скажуть ,щоб ОБСЄ раком стало- і буде зроблено,бо хтось підігрує дуже сильно рашці,а саме,намагається приховати злочини варварів
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01.07.2022 11:43 Відповісти
...слабаки!(С) (почти классика)
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01.07.2022 11:44 Відповісти
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01.07.2022 11:45 Відповісти
Йшли б обсє... вслід за русскім воєнним кораблем.
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01.07.2022 11:45 Відповісти
Треба марку таку зробити
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01.07.2022 11:52 Відповісти
так рашу вроде выбросили из обсе или как минимум приостановили членство? или я что- то путаю?
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01.07.2022 11:46 Відповісти
То рада Європи
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01.07.2022 12:02 Відповісти
С ОБСЕ толку, как со слепых котят. Тем более, напичкано ФСБшными агентами
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01.07.2022 11:46 Відповісти
Терористи забороняють роботу ОБСЄ? Терористи спонсори цієї контори?
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01.07.2022 11:46 Відповісти
нет, спонсоры - граждане ЕС.
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01.07.2022 11:47 Відповісти
Та хрен с ним, с тем офисом проектного координатора. Главное, шоб зарплату продолжали платить.
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01.07.2022 11:46 Відповісти
Чмошники.
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01.07.2022 11:47 Відповісти
Дресовані кацапами мавпенята
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01.07.2022 11:48 Відповісти
Перестать платить в ОБСЕ . И другим странам посоветовать
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01.07.2022 11:49 Відповісти
а вигнати кацапів і засунути їм вето в дупу не пробували ? країна агресор-терорист диктує свої вимоги всьому світу , а тисячі імпотентів тільки ********** ! навіть Ліга Націй щось робила з агресорами .
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01.07.2022 11:49 Відповісти
ОБСЕ - Общество бесполезных ссыкунов Европы.
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01.07.2022 11:50 Відповісти
просто никчемная конторка .... шпионили 8 лет на рашистов и все равно орки их выкинули на мороз ... позор лишь в том что мы не сделали это первыми
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01.07.2022 11:51 Відповісти
"Зараз, коли перед країною постали безпрецедентні випробування у зв'язку з війною, наша підтримка важливіша, ніж будь-коли", - додав глава ОБСЄ.

Ви пішли з країни, що зазнала агресії, на вимогу агресора! Бо вам агресор заборонив. Жалюгідні ви створіння, яка в біса від вас "підтримка"?
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01.07.2022 11:54 Відповісти
Значит меньше кацапской агентуры будет в прифронтовых зонах.
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01.07.2022 11:54 Відповісти
Все правильно! Або Московіє іде з ОБСЄ на юх, або саме ОБСЄ йде на юх з України!
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01.07.2022 12:02 Відповісти
АБСУРД.
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01.07.2022 12:03 Відповісти
Як після другий світовий кацапи формували світови інституції в своїх інтересах , ТАК ЗАРАЗ УКРАЇНА МАЕ ПО ГОРЯЧЕМУ краяти ці інститути в своїх інтресах . Досить бути в тені російської імперії - треба стати лідером всюди
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01.07.2022 12:07 Відповісти
как пописять в море толку то...как сало в шиколаде как собаке лекция о космонавтах..
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01.07.2022 12:06 Відповісти
У стадо овець пустили вовка з правом вето.
Демократія діє в середовищі притомних людей.
І потрібно виправляти ситуацію, а не розводити руками.
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01.07.2022 12:13 Відповісти
Организация Бесполезных Слепых ********.

На кой гхыр они вообще нужны?!
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01.07.2022 12:21 Відповісти
Валите нахер, чмошники. Не удивлюсь, если в Вене их первоклассники чмырят.
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01.07.2022 12:25 Відповісти
Бесполезная контора, полезной стала бы послав рашкино вето им в задницу!
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01.07.2022 12:31 Відповісти
бред полный как у срашки можеть быть какое-то вэто в гуманитарных организациях ? ОБСЕ равно Аль-Каиде
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01.07.2022 12:35 Відповісти
ОБСЕ- подстилки у росии
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01.07.2022 12:41 Відповісти
Пора бы уже поразгонять этих импотентов ООН, ОБСЕ. Или переформатировать , выбросив оттуда парашу.
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01.07.2022 13:27 Відповісти
а також прибрати право на вето .
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01.07.2022 13:58 Відповісти
Гнати потрібно , в першу чергу, кацапів з ОБСЄ і все буде нормально ,
а так виходить , що русофашисти і в ОБСЄ рулять - це називається
піз@ ець 😠
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01.07.2022 14:16 Відповісти
і європа каже що нам потрібні реформи,

х!йло вбиває тисячі людей,
а фіксувати свої злочини вбивця заборонив?! і це ок в європі?

оон, обсє, нато - все це якась застаріла недієва бутафорія,
а іншим треба під оце підлаштовуватись?
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01.07.2022 14:48 Відповісти
Раз ветируют, значит готовят еще более страшные преступления...
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01.07.2022 16:09 Відповісти
 
 