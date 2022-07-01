ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ
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ОБСЄ закриє Офіс проєктного координатора в Україні через вето Російської Федерації, яка не дала згоди на продовження його мандата.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві ОБСЄ.
Чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генсек ОБСЄ Хельга-Марія Шмідт повідомили про початок кроків для закриття офісу.
"На жаль, попри загальну підтримку країн-учасниць щодо продовження важливої роботи, яку здійснював координатор проєктів останні 23 роки, досягти консенсусу щодо продовження його мандату не вдалося через позицію РФ", - повідомив Рау.
Він зазначив, що польське головування зробить усе можливе для збереження досвіду українського офісу, та для того, щоб ОБСЄ і далі була присутня і співпрацювала з Україною.
"Зараз, коли перед країною постали безпрецедентні випробування у зв’язку з війною, наша підтримка важливіша, ніж будь-коли", - додав глава ОБСЄ.
Рау зазначив, що польське головування продовжить консультації з країнами-учасницями ОБСЄ щодо подальшої ролі та присутності організації в Україні.
Уся діяльність у межах проєктного координатора в Україні припиняється з 1 липня.
Офіс проєктного координатора ОБСЄ в Україні працював з червня 1999 року.
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Ви пішли з країни, що зазнала агресії, на вимогу агресора! Бо вам агресор заборонив. Жалюгідні ви створіння, яка в біса від вас "підтримка"?
Демократія діє в середовищі притомних людей.
І потрібно виправляти ситуацію, а не розводити руками.
На кой гхыр они вообще нужны?!
а так виходить , що русофашисти і в ОБСЄ рулять - це називається
піз@ ець 😠
х!йло вбиває тисячі людей,
а фіксувати свої злочини вбивця заборонив?! і це ок в європі?
оон, обсє, нато - все це якась застаріла недієва бутафорія,
а іншим треба під оце підлаштовуватись?