РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12364 посетителя онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Война
9 120 44
вето (354) ОБСЕ (4795) Россия (91316) Украина (44304)

ОБСЕ прекращает работу проектов в Украине из-за вето РФ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

обсе

ОБСЕ закроет Офис проектного координатора в Украине из-за вето Российской Федерации, не давшей согласия на продление его мандата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генсек ОБСЕ Хельга-Мария Шмидт сообщили о начале шагов по закрытию офиса.

"К сожалению, несмотря на общую поддержку стран-участниц по продолжению важной работы, которую осуществлял координатор проектов последние 23 года, достичь консенсуса по продлению его мандата не удалось из-за позиции РФ", - сообщил Рау.

Он отметил, что польское председательство сделает все возможное для сохранения опыта украинского офиса и для того, чтобы ОБСЕ и дальше присутствовала и сотрудничала с Украиной.

"Сейчас, когда перед страной предстали беспрецедентные испытания в связи с войной, наша поддержка важнее, чем когда-либо", - добавил глава ОБСЕ.

Рау отметил, что польское председательство продолжит консультации со странами-участницами ОБСЕ по поводу дальнейшей роли и присутствия организации в Украине.

Вся деятельность в рамках проектного координатора Украины прекращается с 1 июля.

Офис проектного координатора ОБСЕ в Украине работал с июня 1999 года.

Читайте: ОБСЕ должен сделать выбор по поводу России, - Кулеба
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
Бесполезная организация, у рашистов вообще право ВЕТО забрать
показать весь комментарий
01.07.2022 11:40
+21
Все, чого торкається кацап, перетворюється на лайно
показать весь комментарий
01.07.2022 11:43
+17
Шарашкіна кантора
показать весь комментарий
01.07.2022 11:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бесполезная организация, у рашистов вообще право ВЕТО забрать
показать весь комментарий
01.07.2022 11:40 Ответить
Тут треба визначитись: чи організація погана, чи ВЕТО забирати. Щось одне. Якщо погана, хай кацапи самі себе ветують до всир@чки.
показать весь комментарий
01.07.2022 11:54 Ответить
Чому ж щось одне? Цілком годиться й обидва пункти разом!
показать весь комментарий
01.07.2022 16:03 Ответить
Шарашкіна кантора
показать весь комментарий
01.07.2022 11:41 Ответить
Парашкіна кантора
показать весь комментарий
01.07.2022 11:49 Ответить
импотентная и беззубая контора...
показать весь комментарий
01.07.2022 11:42 Ответить
Зато уселись в центре Вены в императорских покоях ЗА НАШИ ГРОШИ
показать весь комментарий
01.07.2022 11:50 Ответить
Все, чого торкається кацап, перетворюється на лайно
показать весь комментарий
01.07.2022 11:43 Ответить
Це надо вже щоб сам упирь прийшов туди і подушив усіх... та нє, і тоді будуть поважати вбивцю з вЄто.
показать весь комментарий
01.07.2022 11:43 Ответить
Ну логічно....завтра русофашисти скажуть ,щоб ОБСЄ раком стало- і буде зроблено,бо хтось підігрує дуже сильно рашці,а саме,намагається приховати злочини варварів
показать весь комментарий
01.07.2022 11:43 Ответить
...слабаки!(С) (почти классика)
показать весь комментарий
01.07.2022 11:44 Ответить
показать весь комментарий
01.07.2022 11:45 Ответить
Йшли б обсє... вслід за русскім воєнним кораблем.
показать весь комментарий
01.07.2022 11:45 Ответить
Треба марку таку зробити
показать весь комментарий
01.07.2022 11:52 Ответить
так рашу вроде выбросили из обсе или как минимум приостановили членство? или я что- то путаю?
показать весь комментарий
01.07.2022 11:46 Ответить
То рада Європи
показать весь комментарий
01.07.2022 12:02 Ответить
С ОБСЕ толку, как со слепых котят. Тем более, напичкано ФСБшными агентами
показать весь комментарий
01.07.2022 11:46 Ответить
Терористи забороняють роботу ОБСЄ? Терористи спонсори цієї контори?
показать весь комментарий
01.07.2022 11:46 Ответить
нет, спонсоры - граждане ЕС.
показать весь комментарий
01.07.2022 11:47 Ответить
Та хрен с ним, с тем офисом проектного координатора. Главное, шоб зарплату продолжали платить.
показать весь комментарий
01.07.2022 11:46 Ответить
Чмошники.
показать весь комментарий
01.07.2022 11:47 Ответить
Дресовані кацапами мавпенята
показать весь комментарий
01.07.2022 11:48 Ответить
Перестать платить в ОБСЕ . И другим странам посоветовать
показать весь комментарий
01.07.2022 11:49 Ответить
а вигнати кацапів і засунути їм вето в дупу не пробували ? країна агресор-терорист диктує свої вимоги всьому світу , а тисячі імпотентів тільки ********** ! навіть Ліга Націй щось робила з агресорами .
показать весь комментарий
01.07.2022 11:49 Ответить
ОБСЕ - Общество бесполезных ссыкунов Европы.
показать весь комментарий
01.07.2022 11:50 Ответить
просто никчемная конторка .... шпионили 8 лет на рашистов и все равно орки их выкинули на мороз ... позор лишь в том что мы не сделали это первыми
показать весь комментарий
01.07.2022 11:51 Ответить
"Зараз, коли перед країною постали безпрецедентні випробування у зв'язку з війною, наша підтримка важливіша, ніж будь-коли", - додав глава ОБСЄ.

Ви пішли з країни, що зазнала агресії, на вимогу агресора! Бо вам агресор заборонив. Жалюгідні ви створіння, яка в біса від вас "підтримка"?
показать весь комментарий
01.07.2022 11:54 Ответить
Значит меньше кацапской агентуры будет в прифронтовых зонах.
показать весь комментарий
01.07.2022 11:54 Ответить
Все правильно! Або Московіє іде з ОБСЄ на юх, або саме ОБСЄ йде на юх з України!
показать весь комментарий
01.07.2022 12:02 Ответить
АБСУРД.
показать весь комментарий
01.07.2022 12:03 Ответить
Як після другий світовий кацапи формували світови інституції в своїх інтересах , ТАК ЗАРАЗ УКРАЇНА МАЕ ПО ГОРЯЧЕМУ краяти ці інститути в своїх інтресах . Досить бути в тені російської імперії - треба стати лідером всюди
показать весь комментарий
01.07.2022 12:07 Ответить
как пописять в море толку то...как сало в шиколаде как собаке лекция о космонавтах..
показать весь комментарий
01.07.2022 12:06 Ответить
У стадо овець пустили вовка з правом вето.
Демократія діє в середовищі притомних людей.
І потрібно виправляти ситуацію, а не розводити руками.
показать весь комментарий
01.07.2022 12:13 Ответить
Организация Бесполезных Слепых ********.

На кой гхыр они вообще нужны?!
показать весь комментарий
01.07.2022 12:21 Ответить
Валите нахер, чмошники. Не удивлюсь, если в Вене их первоклассники чмырят.
показать весь комментарий
01.07.2022 12:25 Ответить
Бесполезная контора, полезной стала бы послав рашкино вето им в задницу!
показать весь комментарий
01.07.2022 12:31 Ответить
бред полный как у срашки можеть быть какое-то вэто в гуманитарных организациях ? ОБСЕ равно Аль-Каиде
показать весь комментарий
01.07.2022 12:35 Ответить
ОБСЕ- подстилки у росии
показать весь комментарий
01.07.2022 12:41 Ответить
Пора бы уже поразгонять этих импотентов ООН, ОБСЕ. Или переформатировать , выбросив оттуда парашу.
показать весь комментарий
01.07.2022 13:27 Ответить
а також прибрати право на вето .
показать весь комментарий
01.07.2022 13:58 Ответить
Гнати потрібно , в першу чергу, кацапів з ОБСЄ і все буде нормально ,
а так виходить , що русофашисти і в ОБСЄ рулять - це називається
піз@ ець 😠
показать весь комментарий
01.07.2022 14:16 Ответить
і європа каже що нам потрібні реформи,

х!йло вбиває тисячі людей,
а фіксувати свої злочини вбивця заборонив?! і це ок в європі?

оон, обсє, нато - все це якась застаріла недієва бутафорія,
а іншим треба під оце підлаштовуватись?
показать весь комментарий
01.07.2022 14:48 Ответить
Раз ветируют, значит готовят еще более страшные преступления...
показать весь комментарий
01.07.2022 16:09 Ответить
 
 