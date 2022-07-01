Конкурс на керівника НАБУ буде оголошено найближчим часом, – Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що конкурс на керівника Національного антикорупційного бюро України буде оголошено найближчим часом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо НАБУ: конкурс має бути оголошений, має бути повний склад комісії. Впевнений, найближчими днями чи тижнями це буде зроблено", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Норвегії в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
Водночас, за словами глави держави, питання призначення спеціального антикорупційного прокурора вивчає спеціальна комісія.
"Щодо керівника САП, то не президент, а інша комісія вирішує, хто переможе. Після цього вирішує генеральний прокурор, а не президент", - додав він.
Глава держави також наголосив, що після надання Україні статусу держави-кандидата в Європейському Союзі їй для подальшої можливості стати повноправним членом ЄС "було надано низку рекомендацій у сфері реалізації реформ, а не вимог".
Щодо інших реформ, крім антикорупційних, то, як зазначив Зеленський, усі вони будуть доведені до кінця та проголосовані.
"Є дуже велика довіра до України. Усі бачать, як ми йдемо вперед на шляху до повноправного членства в ЄС. Усі реформи буде проведено та проголосовано. Я не маю жодних сумнівів. Усе буде зроблено в порядку пріоритетів для нашої держави", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
У конкурсі на очільника шулерство почнеться відразу, чи після того як ЗЕшний кандидат програє?
включая Зеленского ответят. И ответят не только за не назначение прокурора САП.
гівнюк зелений.... в САП вже давно є переможець, чому досі не призначений?
... всі ці НАЇБУ та САП - це повна фігня .... це як надати рогатку та сказати йди вполюй кабана ... доки не буде відповідного найжорстокішого в світі антикорупційного законодавства, доки не буде підпорядкованого їм силового відомства, яке притягне любого кого скажуть за шкірку до суду, доки не буде й самих нормальних суддів, це все будуть чергові ширми з пафосними назвами
Коли листа відправите в США з проханням про відключення підоросії від GPS.
Чи Кременчук ще не закінчився?
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"Щодо керівника САП, то не президент, а інша комісія вирішує, хто переможе.
Після цього вирішує генеральний прокурор, а не президент", - додав він."
Джерело: https://censor.net/ua/n3351540
Затвердження переможця на посаду керівника САП саботують саме представники комісії від презедента.
наСАП піде Жека головувати
Вже рік скоро, як комісії зелених ********* не вистачає часу, щоби оголосити очільника САП, який виграв конкурс!!!