УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12732 відвідувача онлайн
Новини Політика України Боротьба з корупцією
4 399 39
НАБУ (3427) Зеленський (17467) САП (1842)

Конкурс на керівника НАБУ буде оголошено найближчим часом, – Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що конкурс на керівника Національного антикорупційного бюро України буде оголошено найближчим часом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо НАБУ: конкурс має бути оголошений, має бути повний склад комісії. Впевнений, найближчими днями чи тижнями це буде зроблено", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Норвегії в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас, за словами глави держави, питання призначення спеціального антикорупційного прокурора вивчає спеціальна комісія.

"Щодо керівника САП, то не президент, а інша комісія вирішує, хто переможе. Після цього вирішує генеральний прокурор, а не президент", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівників САП та НАБУ треба призначити якнайшвидше. Київ має зосередитися на реалізації закону про деолігархізацію, - фон дер Ляєн

Глава держави також наголосив, що після надання Україні статусу держави-кандидата в Європейському Союзі їй для подальшої можливості стати повноправним членом ЄС "було надано низку рекомендацій у сфері реалізації реформ, а не вимог".

Щодо інших реформ, крім антикорупційних, то, як зазначив Зеленський, усі вони будуть доведені до кінця та проголосовані.

"Є дуже велика довіра до України. Усі бачать, як ми йдемо вперед на шляху до повноправного членства в ЄС. Усі реформи буде проведено та проголосовано. Я не маю жодних сумнівів. Усе буде зроблено в порядку пріоритетів для нашої держави", - резюмував він.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+18
А що там з САП?
У конкурсі на очільника шулерство почнеться відразу, чи після того як ЗЕшний кандидат програє?
показати весь коментар
01.07.2022 18:39
+15
wow....a kto kandidati ? kolomoisky , portnov , tatarov?
показати весь коментар
01.07.2022 18:35
+15
Впевнений, найближчими днями чи тижнями(чи місяцями чи роками) це буде зроблено", - заявив Зеленський
гівнюк зелений.... в САП вже давно є переможець, чому досі не призначений?
показати весь коментар
01.07.2022 18:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
wow....a kto kandidati ? kolomoisky , portnov , tatarov?
показати весь коментар
01.07.2022 18:35 Відповісти
Зеля сказал. Точка.
показати весь коментар
01.07.2022 18:36 Відповісти
То Єрмак з Татаровим сказали Зєлі, що то не вимоги, а рекомендації? Ні, зебілко, то не рекомендаціх, і не вимоги, а умови і зобов'язання! 😊 Умови надання статусу при невиконанні якиз статус втрачається. А що таке на репутаційному рівні невиконання зобв'язань - європейські політичні акули піскарику зеленому швидко розтлумачать.
показати весь коментар
01.07.2022 19:15 Відповісти
ставлю на беню
показати весь коментар
01.07.2022 18:37 Відповісти
Вумнік, а шо з САП?
показати весь коментар
01.07.2022 18:38 Відповісти
як тільки з вуст верховного звучить фраза - на днях або за кілька тижнів, пиши пропало. як завжди поручить цю справу Єрмилі а той знає для чого брав на роботу Татаріна. Уже всі наші стратегічні партнери розворушилися а тут все як завжди.
показати весь коментар
01.07.2022 19:09 Відповісти
А що там з САП?
У конкурсі на очільника шулерство почнеться відразу, чи після того як ЗЕшний кандидат програє?
показати весь коментар
01.07.2022 18:39 Відповісти
Цей конкурс вже більше року, як завершився. Переможця ніяк затвердити не можуть, у зелі рука не підіймається підпис поставити.
показати весь коментар
02.07.2022 01:56 Відповісти
Хватит лепить отмазки по назначению прокурора САП. Сейчас у Зеленского картбланш. Но после нашей победы все махинатары
включая Зеленского ответят. И ответят не только за не назначение прокурора САП.
показати весь коментар
01.07.2022 18:40 Відповісти
Гогі 100% у маші велики важелі впливу на пре з природой не посперечаешся
показати весь коментар
01.07.2022 18:41 Відповісти
оху...євший неубегун ,досить в очі срать, вже ж не сільський вчитель ***********.
показати весь коментар
01.07.2022 18:42 Відповісти
Люсю, давай, люсю!!!!!
показати весь коментар
01.07.2022 18:43 Відповісти
Ще нічого конкретного не сказав, а вже встиг двічі збрехати. Монопольний телемарафон з медведчуківських журналістів остаточно розбестив шоумена.
показати весь коментар
01.07.2022 18:47 Відповісти
Впевнений, найближчими днями чи тижнями(чи місяцями чи роками) це буде зроблено", - заявив Зеленський
гівнюк зелений.... в САП вже давно є переможець, чому досі не призначений?
показати весь коментар
01.07.2022 18:49 Відповісти
Йому потрібна своя людинка щоб дальше щемити Пороха і не чіпати Каломойшу.
показати весь коментар
01.07.2022 18:57 Відповісти
А про прокурора САП, назначение которого саботируют уже пол-года - "скромно промолчал"...поц.
показати весь коментар
01.07.2022 18:51 Відповісти
Він же ж сказав,що то не його компетенція. То інша "комісія". Це жах. 🤯
показати весь коментар
02.07.2022 00:03 Відповісти
Це має бути сингапурець ... один з тих хто місцевих чинуш по смереками розвішував свого часу ...

... всі ці НАЇБУ та САП - це повна фігня .... це як надати рогатку та сказати йди вполюй кабана ... доки не буде відповідного найжорстокішого в світі антикорупційного законодавства, доки не буде підпорядкованого їм силового відомства, яке притягне любого кого скажуть за шкірку до суду, доки не буде й самих нормальних суддів, це все будуть чергові ширми з пафосними назвами
показати весь коментар
01.07.2022 18:55 Відповісти
Давід Сакварелідзе був би класним прокурором. Він дуже гарно саджав топ-чиновників у Грузії свого часу. І він живе в Києві. Але,але..
показати весь коментар
02.07.2022 00:05 Відповісти
Конкурс? Мабуть, музичний і з віником у журі?
показати весь коментар
01.07.2022 18:57 Відповісти
Конкурс будет продолжаться до тех пор( несколько лет) пока не выберут члена Зе семьи. Все закономерно - диктатура должна быть полной - СН должны быть везде - от начальника ЖЭК до Верховной Рады. Судов, прокуратуры и бабушек в общественных туалетах. Так рождаются демократии- после пятого президентского срока он станет братом Лукашенко и Путлера. @издеть не мешки ворочать.
показати весь коментар
01.07.2022 19:06 Відповісти
Хочется помечтать. Пока не избавимся от коррупции на этой должности хорошо бы видеть иностранного профессионала из США, Великобритании, стран Балтии .
показати весь коментар
01.07.2022 19:07 Відповісти
Брехло,уже избрали,а он не зенаш.******.
показати весь коментар
01.07.2022 19:08 Відповісти
коли Татаров дасть добро)
показати весь коментар
01.07.2022 19:10 Відповісти
бубочка,ти доіграєшся....
Коли листа відправите в США з проханням про відключення підоросії від GPS.
Чи Кременчук ще не закінчився?
показати весь коментар
01.07.2022 19:14 Відповісти
Який цинізм. У попередніх конкурсах куми не перемогли?
показати весь коментар
01.07.2022 19:16 Відповісти
Раніше був неправильний конкурс, а тепер буде правильний
.
показати весь коментар
01.07.2022 19:19 Відповісти
Перетрем с пацанами, рамсы раскинем. Беню спросим...
показати весь коментар
01.07.2022 21:00 Відповісти
зеленський знову бреше:

"Щодо керівника САП, то не президент, а інша комісія вирішує, хто переможе.
Після цього вирішує генеральний прокурор, а не президент", - додав він."

Джерело: https://censor.net/ua/n3351540

Затвердження переможця на посаду керівника САП саботують саме представники комісії від презедента.
показати весь коментар
01.07.2022 19:25 Відповісти
показати весь коментар
01.07.2022 19:28 Відповісти
Віримо, бо ще портнов не знайшов підходящого малороса із донецька. Всі що були підготовлені, вже призначені в суди,прокуратури, ДБР і навіть ГРУ.
показати весь коментар
01.07.2022 19:51 Відповісти
Конкурс уже был но Татарова тогща не ввбрали
показати весь коментар
01.07.2022 20:01 Відповісти
Я підтримаю Юзика або Трухина,
наСАП піде Жека головувати
показати весь коментар
01.07.2022 20:40 Відповісти
Що з керівником САП???

Вже рік скоро, як комісії зелених ********* не вистачає часу, щоби оголосити очільника САП, який виграв конкурс!!!
показати весь коментар
01.07.2022 21:19 Відповісти
І допущено до нього буде багато кандидатів! Від "слуг зеленського", від "слуг коломойського", від залишків опажопистів, які голосують за забаганки Офісу. Як плюнули на Венеційську комісію, та прийняли свій, єдиний і світі закон про реєстр олігархів, куди не входять олігархи спонсори зевлади, так і з конкурсом плюнуть на вимоги ЄС. Бо війна, і мала б все списати.
показати весь коментар
01.07.2022 21:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IjkUGKRUtgc
показати весь коментар
01.07.2022 22:06 Відповісти
брехло
показати весь коментар
01.07.2022 22:38 Відповісти
 
 