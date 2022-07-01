Конкурс на руководителя НАБУ будет объявлен в ближайшее время, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конкурс на руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) будет объявлен в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается НАБУ: конкурс должен быть оглашен, должен быть полный состав комиссии. Уверен, в ближайшие дни или недели это будет сделано", — заявил Зеленский на брифинге с премьер-министром Норвегии в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время, по словам главы государства, вопросами назначения специального антикоррупционного прокурора занимается специальная комиссия.

"Что касается руководителя САП: не президент, а другая комиссия решает, кто победит. После это решает генеральный прокурор, а не президент", — добавил он.

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Глава государства также подчеркнул, что после предоставления Украине статуса государства-кандидата в Европейском Союзе ей для дальнейшей возможности стать полноправным членом ЕС "был предоставлен ряд рекомендаций в сфере реализации реформ, а не требований".

Что касается других реформ, кроме антикоррупционных, то, как отметил Зеленский, все они будут доведены до конца и проголосованы.

"Есть очень большое доверие к Украине. Все видят, как мы идем вперед на пути к полноправному членству в ЕС. Все реформы будут проведены и проголосованы. Я не сомневаюсь в этом. Все будет сделано в порядке приоритетов для нашего государства", — резюмировал он.