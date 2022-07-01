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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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НАБУ (4031) Зеленский (16565) САП (1948)

Конкурс на руководителя НАБУ будет объявлен в ближайшее время, – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конкурс на руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) будет объявлен в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается НАБУ: конкурс должен быть оглашен, должен быть полный состав комиссии. Уверен, в ближайшие дни или недели это будет сделано", — заявил Зеленский на брифинге с премьер-министром Норвегии в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время, по словам главы государства, вопросами назначения специального антикоррупционного прокурора занимается специальная комиссия.

"Что касается руководителя САП: не президент, а другая комиссия решает, кто победит. После это решает генеральный прокурор, а не президент", — добавил он.

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Глава государства также подчеркнул, что после предоставления Украине статуса государства-кандидата в Европейском Союзе ей для дальнейшей возможности стать полноправным членом ЕС "был предоставлен ряд рекомендаций в сфере реализации реформ, а не требований".

Что касается других реформ, кроме антикоррупционных, то, как отметил Зеленский, все они будут доведены до конца и проголосованы.

"Есть очень большое доверие к Украине. Все видят, как мы идем вперед на пути к полноправному членству в ЕС. Все реформы будут проведены и проголосованы. Я не сомневаюсь в этом. Все будет сделано в порядке приоритетов для нашего государства", — резюмировал он.
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Топ комментарии
+18
А що там з САП?
У конкурсі на очільника шулерство почнеться відразу, чи після того як ЗЕшний кандидат програє?
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01.07.2022 18:39
+15
wow....a kto kandidati ? kolomoisky , portnov , tatarov?
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01.07.2022 18:35
+15
Впевнений, найближчими днями чи тижнями(чи місяцями чи роками) це буде зроблено", - заявив Зеленський
гівнюк зелений.... в САП вже давно є переможець, чому досі не призначений?
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01.07.2022 18:49
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wow....a kto kandidati ? kolomoisky , portnov , tatarov?
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01.07.2022 18:35 Ответить
Зеля сказал. Точка.
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01.07.2022 18:36 Ответить
То Єрмак з Татаровим сказали Зєлі, що то не вимоги, а рекомендації? Ні, зебілко, то не рекомендаціх, і не вимоги, а умови і зобов'язання! 😊 Умови надання статусу при невиконанні якиз статус втрачається. А що таке на репутаційному рівні невиконання зобв'язань - європейські політичні акули піскарику зеленому швидко розтлумачать.
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01.07.2022 19:15 Ответить
ставлю на беню
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01.07.2022 18:37 Ответить
Вумнік, а шо з САП?
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01.07.2022 18:38 Ответить
як тільки з вуст верховного звучить фраза - на днях або за кілька тижнів, пиши пропало. як завжди поручить цю справу Єрмилі а той знає для чого брав на роботу Татаріна. Уже всі наші стратегічні партнери розворушилися а тут все як завжди.
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01.07.2022 19:09 Ответить
А що там з САП?
У конкурсі на очільника шулерство почнеться відразу, чи після того як ЗЕшний кандидат програє?
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01.07.2022 18:39 Ответить
Цей конкурс вже більше року, як завершився. Переможця ніяк затвердити не можуть, у зелі рука не підіймається підпис поставити.
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02.07.2022 01:56 Ответить
Хватит лепить отмазки по назначению прокурора САП. Сейчас у Зеленского картбланш. Но после нашей победы все махинатары
включая Зеленского ответят. И ответят не только за не назначение прокурора САП.
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01.07.2022 18:40 Ответить
Гогі 100% у маші велики важелі впливу на пре з природой не посперечаешся
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01.07.2022 18:41 Ответить
оху...євший неубегун ,досить в очі срать, вже ж не сільський вчитель ***********.
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01.07.2022 18:42 Ответить
Люсю, давай, люсю!!!!!
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01.07.2022 18:43 Ответить
Ще нічого конкретного не сказав, а вже встиг двічі збрехати. Монопольний телемарафон з медведчуківських журналістів остаточно розбестив шоумена.
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01.07.2022 18:47 Ответить
Впевнений, найближчими днями чи тижнями(чи місяцями чи роками) це буде зроблено", - заявив Зеленський
гівнюк зелений.... в САП вже давно є переможець, чому досі не призначений?
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01.07.2022 18:49 Ответить
Йому потрібна своя людинка щоб дальше щемити Пороха і не чіпати Каломойшу.
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01.07.2022 18:57 Ответить
А про прокурора САП, назначение которого саботируют уже пол-года - "скромно промолчал"...поц.
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01.07.2022 18:51 Ответить
Він же ж сказав,що то не його компетенція. То інша "комісія". Це жах. 🤯
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02.07.2022 00:03 Ответить
Це має бути сингапурець ... один з тих хто місцевих чинуш по смереками розвішував свого часу ...

... всі ці НАЇБУ та САП - це повна фігня .... це як надати рогатку та сказати йди вполюй кабана ... доки не буде відповідного найжорстокішого в світі антикорупційного законодавства, доки не буде підпорядкованого їм силового відомства, яке притягне любого кого скажуть за шкірку до суду, доки не буде й самих нормальних суддів, це все будуть чергові ширми з пафосними назвами
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01.07.2022 18:55 Ответить
Давід Сакварелідзе був би класним прокурором. Він дуже гарно саджав топ-чиновників у Грузії свого часу. І він живе в Києві. Але,але..
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02.07.2022 00:05 Ответить
Конкурс? Мабуть, музичний і з віником у журі?
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01.07.2022 18:57 Ответить
Конкурс будет продолжаться до тех пор( несколько лет) пока не выберут члена Зе семьи. Все закономерно - диктатура должна быть полной - СН должны быть везде - от начальника ЖЭК до Верховной Рады. Судов, прокуратуры и бабушек в общественных туалетах. Так рождаются демократии- после пятого президентского срока он станет братом Лукашенко и Путлера. @издеть не мешки ворочать.
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01.07.2022 19:06 Ответить
Хочется помечтать. Пока не избавимся от коррупции на этой должности хорошо бы видеть иностранного профессионала из США, Великобритании, стран Балтии .
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01.07.2022 19:07 Ответить
Брехло,уже избрали,а он не зенаш.******.
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01.07.2022 19:08 Ответить
коли Татаров дасть добро)
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01.07.2022 19:10 Ответить
бубочка,ти доіграєшся....
Коли листа відправите в США з проханням про відключення підоросії від GPS.
Чи Кременчук ще не закінчився?
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01.07.2022 19:14 Ответить
Який цинізм. У попередніх конкурсах куми не перемогли?
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01.07.2022 19:16 Ответить
Раніше був неправильний конкурс, а тепер буде правильний
.
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01.07.2022 19:19 Ответить
Перетрем с пацанами, рамсы раскинем. Беню спросим...
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01.07.2022 21:00 Ответить
зеленський знову бреше:

"Щодо керівника САП, то не президент, а інша комісія вирішує, хто переможе.
Після цього вирішує генеральний прокурор, а не президент", - додав він."

Джерело: https://censor.net/ua/n3351540

Затвердження переможця на посаду керівника САП саботують саме представники комісії від презедента.
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01.07.2022 19:25 Ответить
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01.07.2022 19:28 Ответить
Віримо, бо ще портнов не знайшов підходящого малороса із донецька. Всі що були підготовлені, вже призначені в суди,прокуратури, ДБР і навіть ГРУ.
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01.07.2022 19:51 Ответить
Конкурс уже был но Татарова тогща не ввбрали
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01.07.2022 20:01 Ответить
Я підтримаю Юзика або Трухина,
наСАП піде Жека головувати
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01.07.2022 20:40 Ответить
Що з керівником САП???

Вже рік скоро, як комісії зелених ********* не вистачає часу, щоби оголосити очільника САП, який виграв конкурс!!!
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01.07.2022 21:19 Ответить
І допущено до нього буде багато кандидатів! Від "слуг зеленського", від "слуг коломойського", від залишків опажопистів, які голосують за забаганки Офісу. Як плюнули на Венеційську комісію, та прийняли свій, єдиний і світі закон про реєстр олігархів, куди не входять олігархи спонсори зевлади, так і з конкурсом плюнуть на вимоги ЄС. Бо війна, і мала б все списати.
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01.07.2022 21:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IjkUGKRUtgc
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01.07.2022 22:06 Ответить
брехло
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01.07.2022 22:38 Ответить
 
 