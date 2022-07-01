Конкурс на руководителя НАБУ будет объявлен в ближайшее время, – Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конкурс на руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) будет объявлен в ближайшее время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается НАБУ: конкурс должен быть оглашен, должен быть полный состав комиссии. Уверен, в ближайшие дни или недели это будет сделано", — заявил Зеленский на брифинге с премьер-министром Норвегии в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.
В то же время, по словам главы государства, вопросами назначения специального антикоррупционного прокурора занимается специальная комиссия.
"Что касается руководителя САП: не президент, а другая комиссия решает, кто победит. После это решает генеральный прокурор, а не президент", — добавил он.
Глава государства также подчеркнул, что после предоставления Украине статуса государства-кандидата в Европейском Союзе ей для дальнейшей возможности стать полноправным членом ЕС "был предоставлен ряд рекомендаций в сфере реализации реформ, а не требований".
Что касается других реформ, кроме антикоррупционных, то, как отметил Зеленский, все они будут доведены до конца и проголосованы.
"Есть очень большое доверие к Украине. Все видят, как мы идем вперед на пути к полноправному членству в ЕС. Все реформы будут проведены и проголосованы. Я не сомневаюсь в этом. Все будет сделано в порядке приоритетов для нашего государства", — резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
У конкурсі на очільника шулерство почнеться відразу, чи після того як ЗЕшний кандидат програє?
включая Зеленского ответят. И ответят не только за не назначение прокурора САП.
гівнюк зелений.... в САП вже давно є переможець, чому досі не призначений?
... всі ці НАЇБУ та САП - це повна фігня .... це як надати рогатку та сказати йди вполюй кабана ... доки не буде відповідного найжорстокішого в світі антикорупційного законодавства, доки не буде підпорядкованого їм силового відомства, яке притягне любого кого скажуть за шкірку до суду, доки не буде й самих нормальних суддів, це все будуть чергові ширми з пафосними назвами
Коли листа відправите в США з проханням про відключення підоросії від GPS.
Чи Кременчук ще не закінчився?
.
"Щодо керівника САП, то не президент, а інша комісія вирішує, хто переможе.
Після цього вирішує генеральний прокурор, а не президент", - додав він."
Джерело: https://censor.net/ua/n3351540
Затвердження переможця на посаду керівника САП саботують саме представники комісії від презедента.
наСАП піде Жека головувати
Вже рік скоро, як комісії зелених ********* не вистачає часу, щоби оголосити очільника САП, який виграв конкурс!!!