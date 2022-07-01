З початку повномасштабної війни компанії з РФ і Білорусі стали виконавцями держзакупівель на 65 млн грн, - БЕБ

БЕБ виявило державні закупівлі на суму 65 млн гривень, виконавці яких - компанії з російським чи білоруським походженням.

Аналітики Бюро економічної безпеки України виявили, що після початку повномасштабної війни низка підприємств з бенефіціарами з росії чи білорусі не лише брали участь у закупівлях за рахунок державних коштів, а й ставали їх виконавцями, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Бюро.

Тобто, реалізовували товари чи послуги.

Сума таких закупівель склала близько 65 мільйонів гривень.

Такі кричущі випадки встановили аналітики БЕБ під час аналізу понад 400 тисяч держзакупівель.

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Про це повідомив директор БЕБ Вадим Мельник під час національного телемарафону.

"Це неприпустимо, тому БЕБ ініціюватиме розгляд питання перед Кабміном, щоб повністю заборонити допуск компаній з рф та рб до державних закупівель", — підкреслив Вадим Мельник.