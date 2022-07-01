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З початку повномасштабної війни компанії з РФ і Білорусі стали виконавцями держзакупівель на 65 млн грн, - БЕБ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гроші

БЕБ виявило державні закупівлі на суму 65 млн гривень, виконавці яких - компанії з російським чи білоруським походженням.

Аналітики Бюро економічної безпеки України виявили, що після початку повномасштабної війни низка підприємств з бенефіціарами з росії чи білорусі не лише брали участь у закупівлях за рахунок державних коштів, а й ставали їх виконавцями, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Бюро.

Тобто, реалізовували товари чи послуги.

Сума таких закупівель склала близько 65 мільйонів гривень.

Такі кричущі випадки встановили аналітики БЕБ під час аналізу понад 400 тисяч держзакупівель.

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Про це повідомив директор БЕБ Вадим Мельник під час національного телемарафону.

"Це неприпустимо, тому БЕБ ініціюватиме розгляд питання перед Кабміном, щоб повністю заборонити допуск компаній з рф та рб до державних закупівель", — підкреслив Вадим Мельник.
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Топ коментарі
+15
І знов - українські гниди.
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01.07.2022 19:42
+9
Та єта вінават Парашенко, так 73% ?
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01.07.2022 19:47
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І знов - українські гниди.
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01.07.2022 19:42 Відповісти
Ой... "неможе бути"...."неначасі".... не міг "найміцнійший президент " янєлох боневтфнавіч й його ЗЕкоМанда такого допустити....
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01.07.2022 20:07 Відповісти
Вы не панимаити - эта другое !
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01.07.2022 20:11 Відповісти
как обычно , зеленые в своём репертуаре
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01.07.2022 20:27 Відповісти
Та єта вінават Парашенко, так 73% ?
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01.07.2022 19:47 Відповісти
Так. Бо якби людям стало краще жити ніж до його приходу, то проголосували б за нього вдруге.
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01.07.2022 23:00 Відповісти
***** рушит, ******* восстанавливают разрушенное, чтобы ***** продолжал рушить. Кругооборот ***** в природе...
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01.07.2022 19:52 Відповісти
ВИ ШО, ЗАТО дивіться який канал на ЮТУБІ у СБУ, ТАКІ ВІДОСИКИ класні, і перехвати - просто ЦИмес!
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01.07.2022 19:53 Відповісти
це гнидотство припиниться колись?
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01.07.2022 19:57 Відповісти
а як перевіряли документи ті хто проводив ці закупки?
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01.07.2022 19:59 Відповісти
Відсотки відкату малювали.
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01.07.2022 20:01 Відповісти
зеленые рулят
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01.07.2022 20:28 Відповісти
Не слышу скулеж зеленых клоунов про торговлю на крови и барыг ! Аууу ....
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01.07.2022 20:10 Відповісти
А что, Московия за счет Украины уже привыкла снаряды и патроны выпускать.
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01.07.2022 21:46 Відповісти
Лейтнанту Бакланову медальку!
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01.07.2022 22:49 Відповісти
Назви прізвища де? Що проблема 'злити' данні в інтернеті?
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02.07.2022 01:14 Відповісти
 
 