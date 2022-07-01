УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13182 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 680 18
війна (56641) Миколаїв (1338) Миколаївська область (1828) Кім Віталій (452)

Кім про евакуацію з прифронтових районів Миколаївщини: Ледь не палками виганяємо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кім

Влада Миколаївщини закликає евакуюватися мешканців прифронтових населених пунктів області, однак багато людей відмовляється.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вивезли звідти всіх, хто цього хотів, а тепер ледь не "палками виганяємо" решту. Вони відмовляються, підписують документи про відмову, не хочуть їхати звідти. Нам доводиться туди їздити, привозити їжу, вмовляти, щоб вони евакуювались.

Можливість їх вивезти є, і пропозиції від нас також є. В нас достатньо транспорту та людей, які цим займаються", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку Миколаїв зазнав ракетних обстрілів, 1 ракету збила ППО. Є приліт по підприємству, - Кім

За словами Кіма, можлива евакуація і в Миколаїв, і в інші регіони України, і за кордон.

"Ми перевозимо в Миколаїв, потім служби розбираються, хто куди може поїхати. Всередині регіону, за межі регіону, в нас є партнерські відносини із іншими областями та країнами. Вони приймають наших людей і готові там допомагати", - додав голова ОВА.

Вранці 1 липня Миколаїв піддався масованому ракетному обстрілу з боку російських окупантів – по місту було випущено 12 ракет. 29 червня окупанти влучили в багатоповерхівку в Миколаєві, загинуло 8 людей.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+26
На жаль, є у частини наших людей щось таке дарвінівське, суїцидальне/ґавтодеструктивне...
Голосування у 2019 хоча б узяти.
показати весь коментар
01.07.2022 23:52
+6
принудительная эвакуация вглубь своей территории, называется - интернирование и является обычной практикой ведения боевых действий. ферштейн?
показати весь коментар
02.07.2022 00:08
+5
Потому что у некоторых ненормальных могут быть нормальные дети, которые имеют шанс вырасти и понять, что ты либо подготовленный и хорошо оснащенный боец, либо жертва, которая с высокой степенью вероятности скоро погибнет. И если ты попадаешь во вторую категорию, то лучше уехать подальше, пока есть возможность. Но дети маленькие и зависят от своих глупых родителей, вот ради них и нужно делать подобные рейды с принудительной эвакуацией.
показати весь коментар
02.07.2022 00:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На жаль, є у частини наших людей щось таке дарвінівське, суїцидальне/ґавтодеструктивне...
Голосування у 2019 хоча б узяти.
показати весь коментар
01.07.2022 23:52 Відповісти
Если нет ума то пусть готовятся стать претендентами на премию Дарвина . Тут уже не пройдёт , что нас не предупредили и нам не говорили . Сами создают опасность для своей жизни и жизни волонтёров.
показати весь коментар
02.07.2022 05:48 Відповісти
Й,що ти з ними робитимеш?
показати весь коментар
01.07.2022 23:55 Відповісти
принудительная эвакуация вглубь своей территории, называется - интернирование и является обычной практикой ведения боевых действий. ферштейн?
показати весь коментар
02.07.2022 00:08 Відповісти
если не ферштейн, то:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
Интерни́рование япо́нцев в США - насильственное перемещение около 120 тысяч японцев (из которых 62 % имели американское гражданство) с западного побережья Соединённых Штатов Америки во время Второй мировой войны в концентрационные лагеря, официально называвшиеся «военными центрами перемещения».
показати весь коментар
02.07.2022 00:10 Відповісти
Інтернують громадян країни-супротивника, що опинилися на території країни, з якою ведеться війна. Японці були громадянами США, їх не мали інтернувати. Це досі залишається спірним питанням в США.
показати весь коментар
02.07.2022 05:10 Відповісти
вообще-то интернируют граждан страны агрессора, а не наоборот. Совсем поехал?
показати весь коментар
02.07.2022 10:36 Відповісти
Може потрібно звільняти свою землю, а не гнати своїх людей зі своєї землі? Хіба задача армії не захищати свій народ? Чому ТРО Харківщини вийшла на кордон з кацапією, а в Миколаєві гонять своїх людей зі свого дому. Таке вже бачили в Сєверодонецькі коли людей висилили, а потім здали його ворогам.Може треба подумати за жителів Херсона, які ждуть своє визволення?
показати весь коментар
02.07.2022 00:32 Відповісти
тобe кривавий досвід закатованих у Бучі чомусь навчив?
показати весь коментар
02.07.2022 00:56 Відповісти
Потому что у некоторых ненормальных могут быть нормальные дети, которые имеют шанс вырасти и понять, что ты либо подготовленный и хорошо оснащенный боец, либо жертва, которая с высокой степенью вероятности скоро погибнет. И если ты попадаешь во вторую категорию, то лучше уехать подальше, пока есть возможность. Но дети маленькие и зависят от своих глупых родителей, вот ради них и нужно делать подобные рейды с принудительной эвакуацией.
показати весь коментар
02.07.2022 00:59 Відповісти
А , Віталик вже евакуювався !
показати весь коментар
02.07.2022 01:02 Відповісти
Чи його ракети та бомби не беруть , як , наприклад , удар по обладміністрації !
показати весь коментар
02.07.2022 01:05 Відповісти
потому что он заставил людей выйти на работу в администрацию (когда все сидели на удаленке), а сам остался дома и таким образом выжил.
показати весь коментар
02.07.2022 10:38 Відповісти
Кім бреше як дише!
показати весь коментар
02.07.2022 01:29 Відповісти
Багатьом просто нікуди їхати і правда в тому що мало хто допомогає.
показати весь коментар
02.07.2022 06:51 Відповісти
Занадто міцний якір. Я і сам такий двинутий.. Може це атавістична ознака осідлого населення, але то люди, що не кинули своїх собак. За винятком чекаючих кацапмір, звісно.
показати весь коментар
02.07.2022 07:09 Відповісти
нужен закон. а мужикам повестки если не выезжают
показати весь коментар
02.07.2022 09:06 Відповісти
Хто такий і звідки виповз цей кім?
показати весь коментар
02.07.2022 10:53 Відповісти
 
 