Кім про евакуацію з прифронтових районів Миколаївщини: Ледь не палками виганяємо
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Влада Миколаївщини закликає евакуюватися мешканців прифронтових населених пунктів області, однак багато людей відмовляється.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вивезли звідти всіх, хто цього хотів, а тепер ледь не "палками виганяємо" решту. Вони відмовляються, підписують документи про відмову, не хочуть їхати звідти. Нам доводиться туди їздити, привозити їжу, вмовляти, щоб вони евакуювались.
Можливість їх вивезти є, і пропозиції від нас також є. В нас достатньо транспорту та людей, які цим займаються", - зазначив він.
За словами Кіма, можлива евакуація і в Миколаїв, і в інші регіони України, і за кордон.
"Ми перевозимо в Миколаїв, потім служби розбираються, хто куди може поїхати. Всередині регіону, за межі регіону, в нас є партнерські відносини із іншими областями та країнами. Вони приймають наших людей і готові там допомагати", - додав голова ОВА.
Вранці 1 липня Миколаїв піддався масованому ракетному обстрілу з боку російських окупантів – по місту було випущено 12 ракет. 29 червня окупанти влучили в багатоповерхівку в Миколаєві, загинуло 8 людей.
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https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
Интерни́рование япо́нцев в США - насильственное перемещение около 120 тысяч японцев (из которых 62 % имели американское гражданство) с западного побережья Соединённых Штатов Америки во время Второй мировой войны в концентрационные лагеря, официально называвшиеся «военными центрами перемещения».