«Уряд Великої Британії засудив Росію за експлуатацію полонених у політичних цілях.»

На звинувачення російських окупантів щодо ще двох полонених громадян Великої Британії відповіли в уряді королівства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Ми засуджуємо експлуатацію військовополонених і цивільних осіб у політичних цілях і порушили це питання з Росією. Ми постійно контактуємо з урядом України щодо їхніх справ і повністю підтримуємо Україну в її зусиллях щодо їх звільнення", - цитує видання відповідь Міністерства закордонних справ Британії.

Як повідомляє BBC, 35-річного Ендрю Хілла взяли у полон у квітні на території Миколаївської області. Британець каже, що приїхав до України як медик. 22-річного Ділана Хілі, шеф-кухаря, який працював як гуманітарний працівник, схопили у квітні на контрольно-пропускному пункті.

Нагадаємо, російські державні ЗМІ напередодні повідомили про звинуваченні у найманстві ще двох громадян Великої Британії.

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