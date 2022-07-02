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Уряд Великої Британії засудив Росію за експлуатацію полонених у політичних цілях

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ділан,ендрю,хілл,хілі

На звинувачення російських окупантів щодо ще двох полонених громадян Великої Британії відповіли в уряді королівства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Ми засуджуємо експлуатацію військовополонених і цивільних осіб у політичних цілях і порушили це питання з Росією. Ми постійно контактуємо з урядом України щодо їхніх справ і повністю підтримуємо Україну в її зусиллях щодо їх звільнення", - цитує видання відповідь Міністерства закордонних справ Британії.

Як повідомляє BBC, 35-річного Ендрю Хілла взяли у полон у квітні на території Миколаївської області. Британець каже, що приїхав до України як медик. 22-річного Ділана Хілі, шеф-кухаря, який працював як гуманітарний працівник, схопили у квітні на контрольно-пропускному пункті.

Нагадаємо, російські державні ЗМІ напередодні повідомили про звинуваченні у найманстві ще двох громадян Великої Британії

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Автор: Анна Судак
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02.07.2022 15:42 Відповісти
В Україні зЕ-рмаки намагаються побудувати те ж самісіньке.
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02.07.2022 15:53 Відповісти
«Уряд Великої Британії засудив Росію за експлуатацію полонених у політичних цілях.»
Якже у цьому заголовку не вистачає після слова «засудив»словосполучення «до страти»!
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02.07.2022 16:33 Відповісти
 
 