Правительство Великобритании осудило Россию за эксплуатацию пленных в политических целях

На обвинения российских оккупантов в отношении еще двух пленных граждан Великобритании ответили в правительстве королевства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Мы осуждаем эксплуатацию военнопленных и гражданских лиц в политических целях и подняли этот вопрос с Россией. Мы постоянно контактируем с правительством Украины по их делам и полностью поддерживаем Украину в ее усилиях по их освобождению", - цитирует издание ответ Министерства иностранных дел Британии.

Как сообщает BBC, 35-летний Эндрю Хилл был взят в плен в апреле на территории Николаевской области. Британец говорит, что приехал в Украину как медик. 22-летнего Дилана Хили, шеф-повара, работавшего как гуманитарный работник, схватили в апреле на контрольно-пропускном пункте

Напомним, российские государственные СМИ накануне сообщили об обвинении в наемничестве еще двух граждан Великобритании. 22-летний Дилан Хили и 35-летний Эндрю Хилл взяты в плен в апреле.

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