Анонсована Макроном військова допомога прибуде до України найближчими тижнями, - посол Омельченко
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Військова допомога для ЗСУ, анонсована президентом Франції Емманюелем Макроном, зокрема самохідні артилерійські установки Caesar, прибуде до України вже найближчими тижнями.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Франція допомогла від початку, але була єдина умова – не розголошувати про це. Це - через міркування безпеки, безпеки логістики. Допомога прийде найближчими тижнями. Дещо, що було заявлено, вже на території України", - зазначив дипломат.
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" - из-за соображений безопасности, безопасности логистики" Вот и сообщил.