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Анонсована Макроном військова допомога прибуде до України найближчими тижнями, - посол Омельченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

caesar

Військова допомога для ЗСУ, анонсована президентом Франції Емманюелем Макроном, зокрема самохідні артилерійські установки Caesar, прибуде до України вже найближчими тижнями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Франція допомогла від початку, але була єдина умова – не розголошувати про це. Це - через міркування безпеки, безпеки логістики. Допомога прийде найближчими тижнями. Дещо, що було заявлено, вже на території України", - зазначив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція додатково передасть Україні 6 гаубиць Caesar і бронетехніку, - Макрон

Автор: Наталя Джума
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третяя батарея! Есть дивизион!
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03.07.2022 08:46 Відповісти
VAB бронетранспортери, здається, і ПКР Exocet
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03.07.2022 08:58 Відповісти
А неанонсовані Макроном військові технології Франції вже давно у кацапів і весь час допомагають їм вбивати українців...
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03.07.2022 09:13 Відповісти
Ага.
" - из-за соображений безопасности, безопасности логистики" Вот и сообщил.
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03.07.2022 09:47 Відповісти
Дивизиое Цезарей, Дивиион Панзергаубиц, Дивизион Крабов, ... Не хватает дивизиона Арчеров.
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03.07.2022 10:06 Відповісти
Батарея Зюзан
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03.07.2022 12:27 Відповісти
Найближчими тижнями це скільки? 2-14 тижнів? А треба вже і зараз
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03.07.2022 10:36 Відповісти
чому не відкрито кримінальне провадження проти цензор.нет за державну зраду? за таку "інфу" у період 2-ї світової усі причетні буди б у застінках нквд!!!
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03.07.2022 11:42 Відповісти
 
 