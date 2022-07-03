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"Європейські партнери шоковані такою поведінкою", - Атрошенко про заяву заступника голови ОП

атрошенко

Заявою щодо заборони меру Чернігова Владиславу Атрошенку відвідати міжнародну конференцію з відновлення України заступник керівника Офісу Президента фактично зізнався у порушенні закону.

Про це заявив Атрошенко на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вражений вчорашньою заявою одного з заступників голови Офісу Президента. Ми отримали особисте підтвердження порушення закону. Пан чиновник розписався у перешкоджанні виконувати службові обов’язки голові прифронтового обласного центру та зловживанні власним службовим становищем. Зізнався у порушенні закону. Чернігівці здивовані та вкрай обурені таким безглуздим та безвідповідальним вчинком цього чиновника Офісу Президента. Також дивно чути від призначеного посадовця натяки з погрозами обраному людьми міському голові. Ці погрози на адресу не просто міського голови. Ці погрози усьому Чернігову та його мешканцям", - заявив Атрошенко.

Він зазначив, що європейські партнери України шоковані такою поведінкою представників державної влади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мера Чернігова Атрошенка знову не випустили за кордон. У ОП кажуть, що йде війна. ДОКУМЕНТ

"Після заяви чиновника мені зателефонували європейські партнери України. Вони шоковані такою дивною і безвідповідальною поведінкою окремих представників центральної влади. Коли Президент України закликає мерів шукати джерела відновлення міст, коли Швейцарія запрошує на зустріч щодо відновлення Чернігова, коли мер Чернігова включений до урядової делегації, а один чиновник єдиним дзвінком все скасовує, це, дійсно, шокує цивілізований світ. Європейці запитали, чи розуміють ці чиновники в Офісі, що вони дискредитують Президента, проводячи у такий спосіб регіональну політику та своїми діями шкодять Україні?" - наголосив мер Чернігова.

Як повідомлялося, 2 липня заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що мери, які "обурюються, що їх не випускають за кордон", мають зрозуміти сигнал. "Для тих для кого сигнал не зрозумілий знайдуться інші шляхи, як допомогти громадам і містам. Без вас", - написав він у Telegram. Цю заяву було зроблено після повідомлення Атрошенка про безпідставну заборону робочої поїздки на міжнародну конференцію з відновлення України у Лугано.

Автор: 

кордон (4754) Чернігів (787) Атрошенко Владислав (92) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+106
Мстива, зелена нікчема. Яка просрала підготовку до війни, і тільки те і може, що давити своїх політичних конкурентів. Але ми ж знаємо, що попереду його чекає суд і в'язниця. До речі, 95 квартал в Польщі гастролює. І ніхто не пішов боронити країну.
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03.07.2022 21:30
+82
Hellis@13Hellis_13

Напомню, что мэр Чернигова открыто сказал, что именно Тимошенко и Арахамия приезжали к нему объяснять, что никаких прямых финансовых договоров на восстановление мимо Офиса Президента они не пропустят.
И да, а какого хрена Квартал 95 гастролирует с дружками Зеленского по Европе?
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03.07.2022 21:32
+80
Говорящая жопа ермака что то не то сказала.
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03.07.2022 21:25
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тобто незаконне перешкоджання виїзду з кордон це "сигнал" від ОП?
Зелені ***** хоч розуміють, що скоро сядуть надовго? Чи сподіваютьються протягнути нікчему зеленського на другий термін?
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03.07.2022 22:29 Відповісти
Не треба нам їх в тюрмі, нам треба їх в труні.
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04.07.2022 08:49 Відповісти
Країною керує НЕ Зеленський, а МУДНІ Охвісу Ермака!
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03.07.2022 22:31 Відповісти
Знаете народную мудрость:"***** НЕ СХОЧЕ,КОБЕЛЬ НЕ ВСКОЧЕ" Если-бы ваш Зе не хотел и они его не устраивали ,ТО УВОЛИЛ БЫ БЕЗ ВЫХОДНОГО ПОСОБИЯ ‼️А так ФРЫБЫ ГНИЕТ С ГОЛОВЫ
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04.07.2022 00:03 Відповісти
нет, Вы поезжайте в Днепр и спросите, кем был Кирюша до мая 19 года. Нет-нет,но Вы все таки поезжайте в Днепр и спросите !
А че тут спрашивать. Мальчиком у Бени он был.
А меров городов они будут "отстреливать" по одиночке. Тут и Гарики,Веникова.... Все будет как в мультяшке.
Вышел Киря из тумана, вынул ножик из кармана - буду резать,буду бить, с кем останешся дружить ? А.... А...?
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03.07.2022 22:31 Відповісти
І так по всій Україні , ******* вділа камуфляж і має необмежену владу . А хто щось проти каже тому повістку і на військомат
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03.07.2022 22:34 Відповісти
Так, ті ж хлопці ж потім з війни прийдуть. Не всі, але достатньо. Чим зелене шапіто лякати буде?
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04.07.2022 23:12 Відповісти
А ваабще ! Боневтик сам давал директиву по Атрощенку, Эрмак с татаровым надоумили. А после скандала Киря взяв все на себя, стал громоотводом. В кои веки власть публично признается в непотребных делах. А то, что ребятки хотят взять "по крупному" да нихрена не получится. Слишком они хорошо известны в кругах международных прохвостов.
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03.07.2022 22:36 Відповісти
В .ОПі, звісно, ще ті чудаки на букву М сидять, але атрощенко - вибачте - це повне..!

"

На парламентських виборах https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 р. був обраний депутатом Верховної Ради України по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 206. За результатами голосування отримав перемогу набравши 40,63 % голосів виборцівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 16 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 р. голосував у складі фракції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F диктаторські закони , які обмежували свободу та Конституцію України. Пізніше надіслав заяву з проханням вважати, що він не голосувавhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] .

На парламентських виборах 2014 р. був обраний депутатом Верховної Ради України по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 206. За результатами голосування отримав перемогу набравши понад 50 % голосів виборців.

З 4 грудня 2014 року - заступник голови комітету з питань транспорту.

У пресі було опубліковано журналістське розслідування про те, що саме https://web.archive.org/web/20150924222211/http://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3565806/ Владислав Атрошенко є автором так званого «золотого батону» вагою два кілограма. Саме Атрошенко, на думку журналіста, подарував золотий батон Януковичу в обмін на право балотуватися від Чернігова.

2004 року Владислава Атрошенка звинуватили у вбивстві в результаті ДТП. 17 вересня 2004 року Атрошенко за кермом «Мерседеса» збив на смерть 64-річного мешканця села Красне П.Леоненка. Чоловік помер на місці пригоди. Свідки казали, що машина Атрошенка рухалася зі швидкістю 200 км/год.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]
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03.07.2022 22:37 Відповісти
Подоляк з офісу президента працював в часи Януковича радником голови адміністрації президента. А пізніше працював на Медвечука. взагалі серед слуг дуже багато регіоналів, менеджерів Ахметова і Коломойського. Той же Шмигаль - менеджер Ахметова. І радник по економічним питанням також.
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03.07.2022 23:05 Відповісти
Not only! Він ЖИТЕЛЯМИ ЧЕРНІГОВА обраний міським головою. А ЩО таке кирило тимошенко, і які його повноваження?
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03.07.2022 23:14 Відповісти
кыРИЛО тиМОШОНКА - домашняя собаченка главы ж.ОПы, Дерьмака. На кого ему агент ФСБ Дерьмак укажет, на того он и тявкает.
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04.07.2022 09:42 Відповісти
Нам, чернігівцям, дуже важливі ці поїздки! Сам Чернігів постраждав, а приміських районів взагалі вже нема, тільки цегла. Люди приходять і самі складають цеглу , розбирають завали , але відновлювати за що ??? Підприємств більша частина не працює, роботи нема, або платять копійки - де брати гроші ? Атрошенко не ідеальний, і ми знаємо, але в такій ситуації - це плювок влади в обличчя чернігівців !!!
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04.07.2022 08:11 Відповісти
І зауважте, як екскурсії, так в бучі ірпені, хоча Чернігівщина дуже поруч Києва! У нас в центральній Україні багато з вашого регіону біженців і ми їм дуже раді! Але їм треба повертатися до дому, очищеного і відбудованого і профінансованого дому! Повністю розуміємо і підтримуємо вас!
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04.07.2022 08:56 Відповісти
ну бачите, "золоті батони" знає до якої людини з чим підходити, до яника-то без золотих батонів просто ніяк не підійти було. )) а якщо серйозно, як завжди одна група олігархів проти іншої групи, а ми маємо серед цього вибирати, вибір звісно ж розчаровує, а як інакше, і ми до наступних виборів обзиваємо один одного усілякими нехорошими словами і розводимо срач в соцмережах.
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04.07.2022 11:58 Відповісти
чи розуміють ці чиновники в Офісі, що вони дискредитують Президента, Джерело:
Що означає, що вони дискредитують президента? Цар хороший, бояри погані? Це і є рішення приЗЕдента.
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03.07.2022 22:37 Відповісти
Зекоманда має намір залишитись у владі навічно, примітивні істоти ліплять з Боневтіка батька нації використовуючи запозичені в рф та бульбофюрера методи телепропаганди за допомогою г+г, інтера і т.д.
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03.07.2022 22:48 Відповісти
в цьому Україна мало чим відрізняється від Росії - методи пропаганди ті ж самі.
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03.07.2022 23:02 Відповісти
бо ті ж самі обличчя й роблять ту пропаганду - хіба почерк не відчуваєте? точніше - присмак. точніше - відвертий сморід лайна.
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03.07.2022 23:25 Відповісти
тому що у нас все належить олігархам, а наші олігархи і правда мало чим відрізняються від русскіх олігархів і методи ті ж самі. Навіщо нові придумувати ось же ж - працює! ще би вони подивилися би що з рашкою робиться завдяки такому підходу, це ж треба за 30 рочків просрати все і тепер йти війною проти України щоб українців вбити і заселити їх землі, бо з Сибіру вже фактично попросили, а без ресурсів сама москва і пітєр нічого крім пихатого лайна не виробляє. Щоб прогодувати свій ненажерливий центр вони потребують нові землі, ще незасрані до несумісності із життям.
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04.07.2022 12:01 Відповісти
нет. Наши "алегархи" конкурируют между собой. На рассее же сложившаяся жесткая вертикаль и фактическая монархия. Там олигархи между собой не конкурируют.

Но шо там на рассее не так важно как тот факт, что у нас в Украине происходит переход от президентско-парламентской республики к типичной автократии. И война с "алегархами", которую затеял негодяй Зеленский, нужна ему лишь для того, чтобы всех их под себя подмять. Построить такую же мафиозную структуру, как в рашке.
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04.07.2022 12:22 Відповісти
Эта гнида Тимошенко будет восстанавливать Чернигов из своего кармана,Зелёному придурку третьего майдана захотелось?
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03.07.2022 22:51 Відповісти
яка в дупу відбудова якщо війна триває? Чиновники скучили по мандрівкам за бюджетний кошт у супроводі секретуток???
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04.07.2022 09:59 Відповісти
він знає що ми не можемо собі Майдан зараз дозволити.
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04.07.2022 12:02 Відповісти
мы уже вообще не можем в майдан. Нас в рабов медленно превращают, и мы добровольно туда идем
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04.07.2022 12:24 Відповісти
Це той Тимошенко що під час великого будівництва собі хатинку в Віті Литовській під Києвом збудував , роки два назад журналісти його з цього приводу розпитували . Воно зараз імітує бурхливу діяльність і хоче нам показати чи переконати що воно - влада ? Чи ти не помиляєшся хлопче , забув хто в країні - Влада.
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03.07.2022 22:55 Відповісти
В демократическом государстве это, конечно, недопустимая практика. А из какой партии этот мэр Чернигова? ЕС?
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03.07.2022 22:57 Відповісти
Удар
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04.07.2022 05:07 Відповісти
Український Демократичний Альянс за Реформи.

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04.07.2022 16:54 Відповісти
От і маєте нове обличчя. Вірніше, задницю, якою Тимошенко повернутий до людей...
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03.07.2022 23:10 Відповісти
А Зеленському треба вже приструнити своїх посіпак. Починають діставати...
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03.07.2022 23:12 Відповісти
приструнити???? Натягнувши до дзюрчяння у пісьоінструменті?
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04.07.2022 10:01 Відповісти
Зеленський будує диктатуру в Україні. Й сумно те що багато хто цього не розуміє.
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03.07.2022 23:18 Відповісти
73%🐐🐏. "спасибо" за🤡🤢🤥"!Ну ,как вам очень смешно ,ржете?
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04.07.2022 00:12 Відповісти
идиот не способен поумнеть, это навсегда. Поэтому эти вопросы не имеют смысла, вообще бессмысленно так вопрошать.

Да, они до сих пор не видят проблему, да, они до сих пор ржут
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04.07.2022 12:28 Відповісти
Не Зеленскому надо приструнить своих , а нам надо приструнить Зеленского! Не путайте причину и следствие!
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03.07.2022 23:18 Відповісти
Пора військовим вже приструнити цю зелену мерзоту,а то дуже вже распоясалися,для заглажування віни на фронт в окоп щоб мало не казалось.
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03.07.2022 23:30 Відповісти
а як військові приструнять, якщо їх головнокомандувач валєрка - лучшій друг ОПи???
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04.07.2022 00:02 Відповісти
Головнокомандуючий гарно оголосив, що Зміїний звільнила від рашистів САУ Богдана, яку влада хотіла утилізувати і розказувала, що ця сау непотріб для розпилу бабла попередниками.
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04.07.2022 11:26 Відповісти
Офісна срань верховного янелоха рулить і їм нас.рати що своїми тупорилими заявами і неадекватними діями вони ********* і країну і українців у всьому світі. Пора вже ставити на місце, ситуація в країні зобов'язує. Хто знає скільки ще нагадять ці гниди країні. Не за цих уй.****** і не за їх рулювання хлопці кладуть голови на передку.
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03.07.2022 23:35 Відповісти
за цих, за цих(((
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04.07.2022 00:03 Відповісти
Наживаються на крові слів нема більше. грабили нас до війни а зараз у двічі більше
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03.07.2022 23:45 Відповісти
2,5года на пандемии наживались всю помощь перекинули на"ВЕЛИКЕ КРАДИВНИЦТВО"СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ТОГДА НЕ СПАСЛИ , а сейчас Мариуполь и весь Юг на их совести
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04.07.2022 00:15 Відповісти
Падорасня зеленаю возомнили себя богами!
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04.07.2022 00:21 Відповісти
Фамилию этого "заступныка" в студию !!
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04.07.2022 00:27 Відповісти
Кирило Тимошенко , це наглюча зелена істота , який погрожує звільненням Атрошенко , тільки за те , щоби він не виіхав за кордон
у справах !

95-й квартал постійно знаходиться за кордоном - бабло рублять , бо цим шлеперам все мало і нічого 😠
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04.07.2022 00:42 Відповісти
Ні, не за поїздку за кордон, а за можливість укладання угод без відкату в офіс БоНеВтіка.
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04.07.2022 06:08 Відповісти
дело не в том что тимошенко подонок и портновский бандюга, который насаждает правлениепо понятиям, вместо Закона и конституции..Дело в том, что если б он в Офисе Пройобов был один такой - его бы там не было. А там все такие включая президента...

Смешно слушать, что зеля "не знал" ..что его "компрометируют" Всё делается с его подачи и благословения... Каждый их сучий шаг направлен на то, чтоб Запад отвернулся от УКраины, чтоб через их идиотские выходки Украина стала противна Западу...

Их тупые совковые черепные полости не понимают, что этого не произойдёт никогда и итог их вы**онов будет плачевным для них самих...Однако сегодня, как и сто лет назад, Украина воюет на два фронта и с гнидамии с вошами.
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04.07.2022 01:01 Відповісти
Люди життя віддають,а в ''жопі'' думають як вкрасти всякі чинуші,дико,все проспали
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04.07.2022 01:26 Відповісти
Запасний клоун тимошенко вибіг за прапорці. Хворобливий, це тобі не в Україні когось опускати,
після Перемоги що з тобою буде ще невідомо
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04.07.2022 02:43 Відповісти
Циркова братва отжигаєт -
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04.07.2022 02:46 Відповісти
Швейцарское издание Blick разместило статью о конфликте между украинскими политиками из-за блокирования властями доступа оппозиции к международным коммуникационным площадкам, в частности к саммиту в Лугано, посвященному восстановлению Украины. Кроме 21 депутата от партии Зеленского "Слуга Народа", в Швейцарию разрешено выехать по одному депутату от фракций "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина". Депутаты от оппозиции чувствуют себя маргинализованными. Они обвиняют Зеленского и его партию в непропорциональном использовании военной ситуации для расширения собственной власти.
Согласно впечатлению члена парламента, с которым общался Blick, стратегия также влияет на телевизионную программу, которая контролировалась правительством с начала войны: "Депутаты, не принадлежащие к правящей партии, больше не представлены в основном источнике информации для общественности. У каждого, кто смотрит, создается впечатление, что за Украину борются и хотят спасти только президент, его штаб и его партия". https://ru.espreso.tv/konflikt-vokrug-ukrainskogo-sammita-v-lugano-zelenskiy-khotel-otstranit-oppozitsiyu
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04.07.2022 08:03 Відповісти
Вид издания:Газета Тематика:Бульварная, желтая пресса Либеральность:Левоцентристы

Ты из той же кассы получаешь зарплату?
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04.07.2022 08:27 Відповісти
а ты небось прямиком из опы зряплату получаешь? Или забесплатно их защищаешь?
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04.07.2022 12:40 Відповісти
Він з "Вєстніка Квартала"скоріше за все.
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04.07.2022 18:01 Відповісти
о номерной що за боневтіка далі своє рвано очко рвеш,га незарплатний? а ПАЙКОВИЙ)))
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04.07.2022 21:21 Відповісти
Ай- ай ,регионала к кормушке не пускают,горе то какое.
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04.07.2022 08:30 Відповісти
Вимагаємо звільнення тимошенка!!! А зеленим ублюдкам нагадаємо, що купа людей без роботи і залюбки приїдемо на банкову помайданити! І мирно це вже не буде!
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04.07.2022 09:02 Відповісти
Невже ці ганебні клоуни досі мають великий рейтинг? Якщо так то ця країна не виліковна.
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04.07.2022 09:05 Відповісти
як би це не звучало цинічно, але поголовна підтримка тих областей, що постійно гАласувалa за регіАналів, оп&zhиди та інше лайно- віддати свій голос із трун, вже не зможуть.
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04.07.2022 10:10 Відповісти
Уже выиграли войну и надо восстанавливать после разрушений?!
А кто оплачивает военный туризм такого количества депутатов и должностных лиц?
И какова реальная польза от чиновничества, которое самоотправилось в недешевую для бюджета воюющей страны загранкомандировку?
Самое циничное, что на Запад ездят просить деньги у иностранных инвесторов наши миллиардеры и миллионеры, до сих пор держащие свои деньги или в зарубежных банках или в офшорах. Вот бы им сначала показать пример и стать реальными инвесторами обновления Украины!
Цинизм ситуации еще в том, что на так называемом "Украинском завтраке", который состоялся в Швейцарии, президент Украины выступает из Киева, а народные депутаты, главы областных администраций, городские головы и чиновники и их помощники и помощницы слушают его в Давосе.
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04.07.2022 10:11 Відповісти
При всем уважении, я думаю европейцам насрать на мера какого то города Украины и на междусобойчики внутри Украины. Их больше свои проблемы интересуют.
Их даже война их колышет лишь из за повышения цен.
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04.07.2022 10:51 Відповісти
Помиляєшся .
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04.07.2022 11:13 Відповісти
Нас переконують, що цар класний, а бояри погані! Чи робиться у нас ЩОСЬ без відома Зєлі? Чи покараний ХОЧ ОДИН ВОРОГ УКРАЇНИ при "непідкупному"? Чи зробив гідрант ХОЧ ОДИН КРОК на користь України?
Ото ж!
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04.07.2022 11:10 Відповісти
Володіє і проживає в трьохповерховому будинку в елітному селищі Ямал, Владислав родной поселок переименовать не забыли в пылу сражений за командировки.
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04.07.2022 11:34 Відповісти
а тебе завидно, да?
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04.07.2022 12:36 Відповісти
та вигнати до дідька цей довбаний ОП, ми ОП не обирали.
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04.07.2022 12:04 Відповісти
вот так реформа децентрализации, начатая погаными папередныками, потихоньку сворачивается до уровня "здесь всё моя ОПа решает". В том числе, в какой цвет покрасить сральник в черниговской школе.
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04.07.2022 12:32 Відповісти
Чоловіки які тікають за кордон замість того щоб йти в армію є боягузами.
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04.07.2022 12:39 Відповісти
тупа ***** з **** ще не чоловік,так що не дуже пишайся 21м пальцем у штанях, не тобі ж дегенерату зимувати в потрощеному Чернігові,от і підгавкуєш в такт жОПІ
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04.07.2022 21:23 Відповісти
Зелене бидло.
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04.07.2022 16:59 Відповісти
А ТАКИ РОЗПИЛ БЮДЖЕТУ Зе КОМАНДОЮ НА НОСІ - ХТО з З Зе КОМАНДОЮ
НЕ ДІЛИТЬСЯ ЯК ЦЕЙ МЕР ЧЕРНІГОВА, ТОГО ЗА БОРТ. ДОВГО ЩЕ ТЕРПІТИ Зе
БЄСПРЄДЄЛ ЯКИЙ ВІД ЧАСІВ ЯНУКОВОЩА МАЛО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ?
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04.07.2022 18:05 Відповісти
Краще вже Порох

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04.07.2022 18:09 Відповісти
Шоковані, бо в основі ЄС - децентралізація та прозорі бюджети. А на саміт рушили нахабні і тупі в сенсі міжнародного права ******** та злодії офісу і уряду.
Мер конкретного зруйнованого міста, його громада самі знають свої потреби.
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10.07.2022 20:59 Відповісти
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