"Європейські партнери шоковані такою поведінкою", - Атрошенко про заяву заступника голови ОП

Заявою щодо заборони меру Чернігова Владиславу Атрошенку відвідати міжнародну конференцію з відновлення України заступник керівника Офісу Президента фактично зізнався у порушенні закону.

Про це заявив Атрошенко на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вражений вчорашньою заявою одного з заступників голови Офісу Президента. Ми отримали особисте підтвердження порушення закону. Пан чиновник розписався у перешкоджанні виконувати службові обов’язки голові прифронтового обласного центру та зловживанні власним службовим становищем. Зізнався у порушенні закону. Чернігівці здивовані та вкрай обурені таким безглуздим та безвідповідальним вчинком цього чиновника Офісу Президента. Також дивно чути від призначеного посадовця натяки з погрозами обраному людьми міському голові. Ці погрози на адресу не просто міського голови. Ці погрози усьому Чернігову та його мешканцям", - заявив Атрошенко.

Він зазначив, що європейські партнери України шоковані такою поведінкою представників державної влади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мера Чернігова Атрошенка знову не випустили за кордон. У ОП кажуть, що йде війна. ДОКУМЕНТ

"Після заяви чиновника мені зателефонували європейські партнери України. Вони шоковані такою дивною і безвідповідальною поведінкою окремих представників центральної влади. Коли Президент України закликає мерів шукати джерела відновлення міст, коли Швейцарія запрошує на зустріч щодо відновлення Чернігова, коли мер Чернігова включений до урядової делегації, а один чиновник єдиним дзвінком все скасовує, це, дійсно, шокує цивілізований світ. Європейці запитали, чи розуміють ці чиновники в Офісі, що вони дискредитують Президента, проводячи у такий спосіб регіональну політику та своїми діями шкодять Україні?" - наголосив мер Чернігова.

Як повідомлялося, 2 липня заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що мери, які "обурюються, що їх не випускають за кордон", мають зрозуміти сигнал. "Для тих для кого сигнал не зрозумілий знайдуться інші шляхи, як допомогти громадам і містам. Без вас", - написав він у Telegram. Цю заяву було зроблено після повідомлення Атрошенка про безпідставну заборону робочої поїздки на міжнародну конференцію з відновлення України у Лугано.