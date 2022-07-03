"Европейские партнеры шокированы таким поведением", - Атрошенко о заявлении зам.главы ОП
Заявлением о запрете мэру Чернигова Владиславу Атрошенко посетить международную конференцию по восстановлению Украины заместитель руководителя Офиса Президента фактически признался в нарушении закона.
Об этом заявил Атрошенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Поражён вчерашним заявлением одного из заместителей главы Офиса Президента. Мы получили личное подтверждение нарушения закона. Господин чиновник расписался в препятствовании исполнению служебных обязанностей главе прифронтового областного центра и злоупотреблении собственным служебным положением. Признался в нарушении закона. Черниговцы удивлены и крайне возмущены и безответственным поступком этого чиновника Офиса Президента. Также удивительно слышать от назначенного должностного лица намеки с угрозами избранному людьми городскому голове. Эти угрозы в адрес не просто городского головы. Эти угрозы всему Чернигову и его жителям", - заявил Атрошенко.
Он отметил, что европейские партнеры Украины шокированы таким поведением представителей государственной власти.
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"После заявления чиновника мне позвонили по телефону европейские партнеры Украины. Они шокированы таким странным и безответственным поведением отдельных представителей центральной власти. Когда Президент Украины призывает мэров искать источники для восстановления городов, когда Швейцария приглашает на встречу по восстановлению Чернигова, когда мэр Чернигова включен в правительственную делегацию, а один чиновник единственным звонком все отменяет, это действительно шокирует цивилизованный мир.Европейцы спросили, понимают ли эти чиновники в Офисе, что они дискредитируют Президента, проводя таким способом региональную политику, и своими действиями вредят Украине?" – подчеркнул мэр Чернигова.
Как сообщалось, 2 июля заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что "возмущающиеся мэры, которых не выпускают за границу", должны понять сигнал. "Для тех, для кого сигнал не ясен, найдутся другие пути, как помочь громадам и городам. Без вас", - написал он в Telegram.
Это заявление было сделано после сообщения Атрошенко о безосновательном запрете рабочей поездки на международную конференцию по восстановлению Украины в Лугано.
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Зелені ***** хоч розуміють, що скоро сядуть надовго? Чи сподіваютьються протягнути нікчему зеленського на другий термін?
А че тут спрашивать. Мальчиком у Бени он был.
А меров городов они будут "отстреливать" по одиночке. Тут и Гарики,Веникова.... Все будет как в мультяшке.
Вышел Киря из тумана, вынул ножик из кармана - буду резать,буду бить, с кем останешся дружить ? А.... А...?
"
На парламентських виборах https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 р. був обраний депутатом Верховної Ради України по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 206. За результатами голосування отримав перемогу набравши 40,63 % голосів виборцівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 16 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 р. голосував у складі фракції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F диктаторські закони , які обмежували свободу та Конституцію України. Пізніше надіслав заяву з проханням вважати, що він не голосувавhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] .
На парламентських виборах 2014 р. був обраний депутатом Верховної Ради України по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 206. За результатами голосування отримав перемогу набравши понад 50 % голосів виборців.
З 4 грудня 2014 року - заступник голови комітету з питань транспорту.
У пресі було опубліковано журналістське розслідування про те, що саме https://web.archive.org/web/20150924222211/http://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3565806/ Владислав Атрошенко є автором так званого «золотого батону» вагою два кілограма. Саме Атрошенко, на думку журналіста, подарував золотий батон Януковичу в обмін на право балотуватися від Чернігова.
2004 року Владислава Атрошенка звинуватили у вбивстві в результаті ДТП. 17 вересня 2004 року Атрошенко за кермом «Мерседеса» збив на смерть 64-річного мешканця села Красне П.Леоненка. Чоловік помер на місці пригоди. Свідки казали, що машина Атрошенка рухалася зі швидкістю 200 км/год.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]
Що означає, що вони дискредитують президента? Цар хороший, бояри погані? Це і є рішення приЗЕдента.
Но шо там на рассее не так важно как тот факт, что у нас в Украине происходит переход от президентско-парламентской республики к типичной автократии. И война с "алегархами", которую затеял негодяй Зеленский, нужна ему лишь для того, чтобы всех их под себя подмять. Построить такую же мафиозную структуру, как в рашке.
Да, они до сих пор не видят проблему, да, они до сих пор ржут
у справах !
95-й квартал постійно знаходиться за кордоном - бабло рублять , бо цим шлеперам все мало і нічого 😠
Смешно слушать, что зеля "не знал" ..что его "компрометируют" Всё делается с его подачи и благословения... Каждый их сучий шаг направлен на то, чтоб Запад отвернулся от УКраины, чтоб через их идиотские выходки Украина стала противна Западу...
Их тупые совковые черепные полости не понимают, что этого не произойдёт никогда и итог их вы**онов будет плачевным для них самих...Однако сегодня, как и сто лет назад, Украина воюет на два фронта и с гнидамии с вошами.
після Перемоги що з тобою буде ще невідомо
Согласно впечатлению члена парламента, с которым общался Blick, стратегия также влияет на телевизионную программу, которая контролировалась правительством с начала войны: "Депутаты, не принадлежащие к правящей партии, больше не представлены в основном источнике информации для общественности. У каждого, кто смотрит, создается впечатление, что за Украину борются и хотят спасти только президент, его штаб и его партия". https://ru.espreso.tv/konflikt-vokrug-ukrainskogo-sammita-v-lugano-zelenskiy-khotel-otstranit-oppozitsiyu
Ты из той же кассы получаешь зарплату?
А кто оплачивает военный туризм такого количества депутатов и должностных лиц?
И какова реальная польза от чиновничества, которое самоотправилось в недешевую для бюджета воюющей страны загранкомандировку?
Самое циничное, что на Запад ездят просить деньги у иностранных инвесторов наши миллиардеры и миллионеры, до сих пор держащие свои деньги или в зарубежных банках или в офшорах. Вот бы им сначала показать пример и стать реальными инвесторами обновления Украины!
Цинизм ситуации еще в том, что на так называемом "Украинском завтраке", который состоялся в Швейцарии, президент Украины выступает из Киева, а народные депутаты, главы областных администраций, городские головы и чиновники и их помощники и помощницы слушают его в Давосе.
Их даже война их колышет лишь из за повышения цен.
Ото ж!
НЕ ДІЛИТЬСЯ ЯК ЦЕЙ МЕР ЧЕРНІГОВА, ТОГО ЗА БОРТ. ДОВГО ЩЕ ТЕРПІТИ Зе
БЄСПРЄДЄЛ ЯКИЙ ВІД ЧАСІВ ЯНУКОВОЩА МАЛО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ?
Мер конкретного зруйнованого міста, його громада самі знають свої потреби.