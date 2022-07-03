"Европейские партнеры шокированы таким поведением", - Атрошенко о заявлении зам.главы ОП

Заявлением о запрете мэру Чернигова Владиславу Атрошенко посетить международную конференцию по восстановлению Украины заместитель руководителя Офиса Президента фактически признался в нарушении закона.

Об этом заявил Атрошенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Поражён вчерашним заявлением одного из заместителей главы Офиса Президента. Мы получили личное подтверждение нарушения закона. Господин чиновник расписался в препятствовании исполнению служебных обязанностей главе прифронтового областного центра и злоупотреблении собственным служебным положением. Признался в нарушении закона. Черниговцы удивлены и крайне возмущены и безответственным поступком этого чиновника Офиса Президента. Также удивительно слышать от назначенного должностного лица намеки с угрозами избранному людьми городскому голове. Эти угрозы в адрес не просто городского головы. Эти угрозы всему Чернигову и его жителям", - заявил Атрошенко.

Он отметил, что европейские партнеры Украины шокированы таким поведением представителей государственной власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэра Чернигова Атрошенко снова не выпустили за границу. В ОП говорят, что идет война. ДОКУМЕНТ

"После заявления чиновника мне позвонили по телефону европейские партнеры Украины. Они шокированы таким странным и безответственным поведением отдельных представителей центральной власти. Когда Президент Украины призывает мэров искать источники для восстановления городов, когда Швейцария приглашает на встречу по восстановлению Чернигова, когда мэр Чернигова включен в правительственную делегацию, а один чиновник единственным звонком все отменяет, это действительно шокирует цивилизованный мир.Европейцы спросили, понимают ли эти чиновники в Офисе, что они дискредитируют Президента, проводя таким способом региональную политику, и своими действиями вредят Украине?" – подчеркнул мэр Чернигова.

Как сообщалось, 2 июля заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что "возмущающиеся мэры, которых не выпускают за границу", должны понять сигнал. "Для тех, для кого сигнал не ясен, найдутся другие пути, как помочь громадам и городам. Без вас", - написал он в Telegram.

Это заявление было сделано после сообщения Атрошенко о безосновательном запрете рабочей поездки на международную конференцию по восстановлению Украины в Лугано.