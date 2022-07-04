Війська РФ форсували Сіверський Донець і закріплюються в районі Лисичанська та Білогорівки, - Генштаб ЗСУ

Російські війська на Краматорському напрямку форсували річку Сіверський Донець і закріплюються в районах Лисичанська і Білогорівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"На Краматорському напрямку, після проведення артилерійської підготовки, ворог форсував річку Сіверський Донець, закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка", - повідомили в Генштабі.

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