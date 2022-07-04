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Війська РФ форсували Сіверський Донець і закріплюються в районі Лисичанська та Білогорівки, - Генштаб ЗСУ
Російські війська на Краматорському напрямку форсували річку Сіверський Донець і закріплюються в районах Лисичанська і Білогорівки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"На Краматорському напрямку, після проведення артилерійської підготовки, ворог форсував річку Сіверський Донець, закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка", - повідомили в Генштабі.
Топ коментарі
+21 Vladimir Voloschenko
показати весь коментар04.07.2022 08:48
+17 Valter Valter
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+16 Владислав Богданов
показати весь коментар04.07.2022 08:37
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Херсон якось виборемо, а на сході буде дуже, дуже важко.
сегодня прочитал обьявление:
в Херсонскую область зашло 17 вагонов боеприпасов. Генеральный штаб
такое не обьявлять нужно а давать команду сразу на уничтожение
а то эти 17 вагонов расосуться потом ищи их гне известно где
а вы говорите наступление
на лицо признаки бардака