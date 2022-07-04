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Новини Війна
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Рашисти намагаються провести "перепис населення" в Сєверодонецьку, - Стрюк

сєверодонецьк

Російські окупанти в Сєверодонецьку намагаються віднайти фахівців ЖКГ та налагодити "адміністративну діяльність".

Про це в ефірі телемарафону заявив мер Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті намагаються налагодити якусь адміністративну діяльність. Призначено "коменданта" міста, створено "комендатуру", яка намагається собою підмінити місцеву владу. Намагаються провести перепис населення, яке залишилось, зокрема дітей. Намагаються віднайти фахівців ЖКГ, які залишились в міста", - розповів він.

За словами мера, якщо окупанти й відновлять електропостачання, то його не вистачить навіть для запуску насосних станцій.

Читайте: Війська РФ у Сєверодонецьку шукають людей в свою "армію", - мер Стрюк

Автор: 

перепис населення (140) Сєверодонецьк (508) Луганська область (4876)


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підари вчора градами накривали а сьогодні вже готують «референдум»
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04.07.2022 10:52 Відповісти
Та то їм треба "добровольці" та гарматне мяско, нащо той референдум, що він вирішує ?
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04.07.2022 11:00 Відповісти
Собак і котів с..ка переписуй.
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04.07.2022 10:53 Відповісти
Сейчас насобирают местных отбросов и пополнят свою армию. А мы будем опять сдавать очередной город потому что у окупантов 10-ти кратный перевес. Так у них до Львова будет 10-ти кратный перевес. Или даже пока дойдут до Львова у них будет 100-кратный перевес по логике.
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04.07.2022 10:57 Відповісти
Зеленых благодари
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04.07.2022 11:07 Відповісти
Думаю ... , остались одни "ожидатели русского мира" или дураки
Нормальні люди вже евакуювалися
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04.07.2022 11:27 Відповісти
А там есть кого переписывать?
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04.07.2022 12:10 Відповісти
 
 