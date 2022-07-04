Рашисти намагаються провести "перепис населення" в Сєверодонецьку, - Стрюк

Російські окупанти в Сєверодонецьку намагаються віднайти фахівців ЖКГ та налагодити "адміністративну діяльність".

Про це в ефірі телемарафону заявив мер Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті намагаються налагодити якусь адміністративну діяльність. Призначено "коменданта" міста, створено "комендатуру", яка намагається собою підмінити місцеву владу. Намагаються провести перепис населення, яке залишилось, зокрема дітей. Намагаються віднайти фахівців ЖКГ, які залишились в міста", - розповів він.

За словами мера, якщо окупанти й відновлять електропостачання, то його не вистачить навіть для запуску насосних станцій.

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