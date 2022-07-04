Рашисти намагаються провести "перепис населення" в Сєверодонецьку, - Стрюк
Російські окупанти в Сєверодонецьку намагаються віднайти фахівців ЖКГ та налагодити "адміністративну діяльність".
Про це в ефірі телемарафону заявив мер Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.
"В місті намагаються налагодити якусь адміністративну діяльність. Призначено "коменданта" міста, створено "комендатуру", яка намагається собою підмінити місцеву владу. Намагаються провести перепис населення, яке залишилось, зокрема дітей. Намагаються віднайти фахівців ЖКГ, які залишились в міста", - розповів він.
За словами мера, якщо окупанти й відновлять електропостачання, то його не вистачить навіть для запуску насосних станцій.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нормальні люди вже евакуювалися