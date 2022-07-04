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Новости Война
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Рашисты пытаются провести "перепись населения" в Северодонецке, - Стрюк

сєверодонецьк

Российские оккупанты в Северодонецке пытаются найти специалистов ЖКХ и наладить "административную деятельность".

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ.

"В городе пытаются наладить какую-то административную деятельность. Назначен "комендант" города, создана "комендатура", которая пытается собой подменить местную власть. Пытаются провести перепись оставшегося населения, в том числе детей. Пытаются найти специалистов ЖКХ, которые остались в городах, - рассказал он.

По словам мэра, если оккупанты и возобновят электроснабжение, то его не хватит даже для запуска насосных станций.

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перепись населения (132) Северодонецк (605) Луганская область (6494)


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підари вчора градами накривали а сьогодні вже готують «референдум»
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04.07.2022 10:52 Ответить
Та то їм треба "добровольці" та гарматне мяско, нащо той референдум, що він вирішує ?
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04.07.2022 11:00 Ответить
Собак і котів с..ка переписуй.
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04.07.2022 10:53 Ответить
Сейчас насобирают местных отбросов и пополнят свою армию. А мы будем опять сдавать очередной город потому что у окупантов 10-ти кратный перевес. Так у них до Львова будет 10-ти кратный перевес. Или даже пока дойдут до Львова у них будет 100-кратный перевес по логике.
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04.07.2022 10:57 Ответить
Зеленых благодари
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04.07.2022 11:07 Ответить
Думаю ... , остались одни "ожидатели русского мира" или дураки
Нормальні люди вже евакуювалися
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04.07.2022 11:27 Ответить
А там есть кого переписывать?
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04.07.2022 12:10 Ответить
 
 