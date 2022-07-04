Рашисты пытаются провести "перепись населения" в Северодонецке, - Стрюк
Российские оккупанты в Северодонецке пытаются найти специалистов ЖКХ и наладить "административную деятельность".
Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ.
"В городе пытаются наладить какую-то административную деятельность. Назначен "комендант" города, создана "комендатура", которая пытается собой подменить местную власть. Пытаются провести перепись оставшегося населения, в том числе детей. Пытаются найти специалистов ЖКХ, которые остались в городах, - рассказал он.
По словам мэра, если оккупанты и возобновят электроснабжение, то его не хватит даже для запуска насосных станций.
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