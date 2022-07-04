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"Ми маємо знайти консенсус щодо подальшої підтримки України, зокрема військової", - прем'єр-міністр Чехії Фіала

фіала

Країни Європейського Союзу мають знайти консенсус щодо подальшої підтримки України, зокрема військової.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на конференції у швейцарському Лугано щодо повоєнної відбудови України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на POLITICO.

"Так само, як нам вдалося досягти консенсусу на останній Європейській раді - погодившись, що Україна заслуговує на статус кандидата, - ми також маємо знайти консенсус щодо подальшої підтримки України, зокрема військової", - заявив Фіала.

Прем'єр-міністр Чехії зауважив, що країни мають обговорити, як "максимально ефективно" забезпечити повоєнну відбудову України. Він додав, що "ми всі хотіли б побачити кінець конфлікту зараз, він не за горами".

Як заявив Фіала, Чехія підтримує швидке ухвалення чіткого та конструктивного національного плану реконструкції, щоб "допомогти Україні стати на ноги".

Крім того, за його словами, російська агресія вказала на слабкість архітектури безпеки ЄС, попри те, що війна триває за межами блоку. Країни Євросоюзу планують посилити традиційне військове виробництво, а також протидію новим типам загроз, зокрема у кіберпросторі.

"Список наших поточних проблем довгий і виглядає жахливо, але всі вони вказують на одну спільну тему: розглядати наші відмінності не як недолік, а використовувати їх як нашу найбільшу силу. Я твердо вірю, що наша європейська спільнота вийде з цієї кризи сильнішою, ніж будь-коли. Це наше завдання", - підсумував Фіала.

Також читайте: Земан закликав надати Україні більше зброї та залучити Чехію до підготовки військових

Автор: 

Україна (5876) Чехія (1609) підтримка (600) Євросоюз (13360) Фіала Петр (96)


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Оружие давайте со словаками и украинцами вместе производите , бо на французов и немцев расчитывать не стоит ‼️‼️‼️
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04.07.2022 12:15 Відповісти
Kazetsia idiot razgovor ob etix tankov i bolsuju partiju.Oni byli sozdani dlia unictozenyje kacapskix tankov i sebia obravdali
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04.07.2022 12:18 Відповісти
даваите ***** шо є -- вам підвезут новіше -- у нас мало заліза нас убивают
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04.07.2022 12:23 Відповісти
Він додав, що "ми всі хотіли б побачити кінець конфлікту зараз, він не за горами". За "конфлікт" в Україні -Фіала ПНХ.в Україні геноцид ,котрий чинить світовий рашистський терорист,
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04.07.2022 12:24 Відповісти
 
 