В Білорусі нема внутрішніх сил, спроможних скинути Лукашенка, - Качинський

Наразі в Білорусі немає внутрішніх сил, які змогли б скинути Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

Про це заявив очільник польської партії "Право і справедливість" (ПіС) Ярослав Качиньський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Польське радіо".

"Поки що Білорусь повністю підпорядкована Росії. Лукашенко мало не поплатився за збереження своєї влади приєднанням до Росії. Звичайно, він ухиляється від участі у війні, тому що боїться, що в разі поразки Росії - а він так думає: Захід врешті-решт вступить у цю війну, і вона закінчиться повною поразкою", - сказав Качинський.

На думку Качиньського, наразі в Білорусі немає сил, які б змогли скинути Лукашенка. "Чому те повстання, яке спалахнуло влітку позаминулого року, закінчилося поразкою? Просто тому, що великі підприємства не приєдналися до нього", - сказав голова ПіС.

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"З іншого боку, можливо, в Європі буде формуватися нова геополітична система, і в Білорусі також відбудуться зміни в рамках цієї системи. Я б цього дуже хотів, але зараз не можу нікому заприсягтися", - додав політик.