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Новини
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В Білорусі нема внутрішніх сил, спроможних скинути Лукашенка, - Качинський

лукашенко,путін

Наразі в Білорусі немає внутрішніх сил, які змогли б скинути Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

Про це заявив очільник польської партії "Право і справедливість" (ПіС) Ярослав Качиньський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Польське радіо".

"Поки що Білорусь повністю підпорядкована Росії. Лукашенко мало не поплатився за збереження своєї влади приєднанням до Росії. Звичайно, він ухиляється від участі у війні, тому що боїться, що в разі поразки Росії - а він так думає: Захід врешті-решт вступить у цю війну, і вона закінчиться повною поразкою", - сказав Качинський.

На думку Качиньського, наразі в Білорусі немає сил, які б змогли скинути Лукашенка. "Чому те повстання, яке спалахнуло влітку позаминулого року, закінчилося поразкою? Просто тому, що великі підприємства не приєдналися до нього", - сказав голова ПіС.

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"З іншого боку, можливо, в Європі буде формуватися нова геополітична система, і в Білорусі також відбудуться зміни в рамках цієї системи. Я б цього дуже хотів, але зараз не можу нікому заприсягтися", - додав політик.

Автор: 

Білорусь (7926) Качинський Ярослав (38) Лукашенко Олександр (2653)


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Топ коментарі
+6
Там взагалі ніяких сил немає.
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04.07.2022 13:31
+6
Все кто мог скинуть Лукашеску уже свалили с Беларашки. Остались те кто *какаяразница* и те кто ждет *рузькиймир*. Бульбаши даже те кто против диктатора Лукашеску по какой то своей логике до сих пор считают что рузькие им братья а ***** их папка.
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04.07.2022 13:35
+6
більш того,у білорусів нема й лідера-оппозиціонера,який би зміг обьєднати більшисть білорусів.Десь там ховаючаясь в "європах" Тіховська не є оппозіціонеркой режиму,вона-оппозиціонерка Лукашенку.Згадаемо її перши кроки як "оппозиціонерки"- вона пропонувала путіну всього лишь змінити лукашенка на її,притримуючись "російской криші" та союзничества.Це піздніше вона там щось стала казати за "повну оппозицію режиму".але настільки обережно,що навіть би Шольц позаздрив...
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04.07.2022 13:37
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Там взагалі ніяких сил немає.
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04.07.2022 13:31 Відповісти
Владу на бульбондії захопив *****, а бульбофюрер просто гауляйтер на цій території.
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04.07.2022 13:31 Відповісти
Там терпилы просто проживают
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04.07.2022 13:35 Відповісти
Все кто мог скинуть Лукашеску уже свалили с Беларашки. Остались те кто *какаяразница* и те кто ждет *рузькиймир*. Бульбаши даже те кто против диктатора Лукашеску по какой то своей логике до сих пор считают что рузькие им братья а ***** их папка.
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04.07.2022 13:35 Відповісти
більш того,у білорусів нема й лідера-оппозиціонера,який би зміг обьєднати більшисть білорусів.Десь там ховаючаясь в "європах" Тіховська не є оппозіціонеркой режиму,вона-оппозиціонерка Лукашенку.Згадаемо її перши кроки як "оппозиціонерки"- вона пропонувала путіну всього лишь змінити лукашенка на її,притримуючись "російской криші" та союзничества.Це піздніше вона там щось стала казати за "повну оппозицію режиму".але настільки обережно,що навіть би Шольц позаздрив...
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04.07.2022 13:37 Відповісти
вибайте не Тіховська.а Тіхановська
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04.07.2022 13:38 Відповісти
да им нравится такое просто, вот и весь ответ
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04.07.2022 13:52 Відповісти
Бульбанутые сцыкуны!!!
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04.07.2022 14:51 Відповісти
Правильно поляки! Тикайте в рожу ЗеЛоха те, що білорашисти нам всім не браття!! А вороги! Бо ця тупа Вова буквально у вчорашній промові знову зарядив про мишебраття.
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04.07.2022 15:57 Відповісти
посмотреть для сравнения на то как протестовали белорусы и Украинцы,как говорится 2 большие разницы.Украинцы на смерть шли ради своей свободы,а белорусы помитинговали мирно и тихо и разошлись кто куда.
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04.07.2022 16:34 Відповісти
купа таких самих безвольних рабів як на расєї
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04.07.2022 20:51 Відповісти
 
 