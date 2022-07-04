В Беларуси нет внутренних сил, способных свергнуть Лукашенко, - Качиньский

В настоящее время в Беларуси нет внутренних сил, которые смогли бы свергнуть захватившего власть в стране Александра Лукашенко.

Об этом заявил глава польской партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Пока Беларусь полностью подчинена России. Лукашенко чуть не поплатился за сохранение своей власти присоединением к России. Конечно, он уклоняется от участия в войне, потому что боится, что в случае поражения России – а он так думает: Запад в конце концов вступит в эту войну, и она закончится полным поражением", – сказал Качиньский.

По мнению Качиньского, в настоящее время в Беларуси нет сил, которые смогли бы свергнуть Лукашенко. "Почему восстание, вспыхнувшее летом позапрошлого года, закончилось поражением? Просто потому, что крупные предприятия не присоединились к нему", — сказал глава ПиС.

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"С другой стороны, возможно, в Европе будет формироваться новая геополитическая система, и в Беларуси также произойдут изменения в рамках этой системы. Я бы очень хотел, но сейчас не могу никому поклясться", — добавил политик.