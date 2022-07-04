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В Беларуси нет внутренних сил, способных свергнуть Лукашенко, - Качиньский

лукашенко,путін

В настоящее время в Беларуси нет внутренних сил, которые смогли бы свергнуть захватившего власть в стране Александра Лукашенко.

Об этом заявил глава польской партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Пока Беларусь полностью подчинена России. Лукашенко чуть не поплатился за сохранение своей власти присоединением к России. Конечно, он уклоняется от участия в войне, потому что боится, что в случае поражения России – а он так думает: Запад в конце концов вступит в эту войну, и она закончится полным поражением", – сказал Качиньский.

По мнению Качиньского, в настоящее время в Беларуси нет сил, которые смогли бы свергнуть Лукашенко. "Почему восстание, вспыхнувшее летом позапрошлого года, закончилось поражением? Просто потому, что крупные предприятия не присоединились к нему", — сказал глава ПиС.

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"С другой стороны, возможно, в Европе будет формироваться новая геополитическая система, и в Беларуси также произойдут изменения в рамках этой системы. Я бы очень хотел, но сейчас не могу никому поклясться", — добавил политик.

Беларусь (7888) Качиньский Ярослав (65) Лукашенко Александр (3611)


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Топ комментарии
+6
Там взагалі ніяких сил немає.
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04.07.2022 13:31
+6
Все кто мог скинуть Лукашеску уже свалили с Беларашки. Остались те кто *какаяразница* и те кто ждет *рузькиймир*. Бульбаши даже те кто против диктатора Лукашеску по какой то своей логике до сих пор считают что рузькие им братья а ***** их папка.
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04.07.2022 13:35
+6
більш того,у білорусів нема й лідера-оппозиціонера,який би зміг обьєднати більшисть білорусів.Десь там ховаючаясь в "європах" Тіховська не є оппозіціонеркой режиму,вона-оппозиціонерка Лукашенку.Згадаемо її перши кроки як "оппозиціонерки"- вона пропонувала путіну всього лишь змінити лукашенка на її,притримуючись "російской криші" та союзничества.Це піздніше вона там щось стала казати за "повну оппозицію режиму".але настільки обережно,що навіть би Шольц позаздрив...
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04.07.2022 13:37
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Там взагалі ніяких сил немає.
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04.07.2022 13:31 Ответить
Владу на бульбондії захопив *****, а бульбофюрер просто гауляйтер на цій території.
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04.07.2022 13:31 Ответить
Там терпилы просто проживают
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04.07.2022 13:35 Ответить
Все кто мог скинуть Лукашеску уже свалили с Беларашки. Остались те кто *какаяразница* и те кто ждет *рузькиймир*. Бульбаши даже те кто против диктатора Лукашеску по какой то своей логике до сих пор считают что рузькие им братья а ***** их папка.
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04.07.2022 13:35 Ответить
більш того,у білорусів нема й лідера-оппозиціонера,який би зміг обьєднати більшисть білорусів.Десь там ховаючаясь в "європах" Тіховська не є оппозіціонеркой режиму,вона-оппозиціонерка Лукашенку.Згадаемо її перши кроки як "оппозиціонерки"- вона пропонувала путіну всього лишь змінити лукашенка на її,притримуючись "російской криші" та союзничества.Це піздніше вона там щось стала казати за "повну оппозицію режиму".але настільки обережно,що навіть би Шольц позаздрив...
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04.07.2022 13:37 Ответить
вибайте не Тіховська.а Тіхановська
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04.07.2022 13:38 Ответить
да им нравится такое просто, вот и весь ответ
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04.07.2022 13:52 Ответить
Бульбанутые сцыкуны!!!
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04.07.2022 14:51 Ответить
Правильно поляки! Тикайте в рожу ЗеЛоха те, що білорашисти нам всім не браття!! А вороги! Бо ця тупа Вова буквально у вчорашній промові знову зарядив про мишебраття.
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04.07.2022 15:57 Ответить
посмотреть для сравнения на то как протестовали белорусы и Украинцы,как говорится 2 большие разницы.Украинцы на смерть шли ради своей свободы,а белорусы помитинговали мирно и тихо и разошлись кто куда.
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04.07.2022 16:34 Ответить
купа таких самих безвольних рабів як на расєї
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04.07.2022 20:51 Ответить
 
 