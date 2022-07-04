ЗСУ вийшли з Лисичанська без втрат, - Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські війська залишили Лисичанськ для того, щоб не допустити оточення та вийти з міста без втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Наші військові могли б ще довго утримувати місто, але зараз Росія має величезну перевагу в артилерії та боєприпасах. Вони просто знищили б місто здалеку, тож не було сенсу залишатися. Ми потрапили б у оточення і мали б сидіти там, поки місто обстрілювали. Тому ми вирішили не допускати оточення, щоб не намагатися відступати всі одразу. Вирішили відійти на готові укріплені позиції далі на захід, зайняти їх і звідти продовжити боротьбу з російською армією. Як наслідок, усі пішли без втрат", - пояснив він.

За словами Гайдая, поки одні підрозділи українських військ тримали оборону в Лисичанську, інші будували нові укріплення на Донеччині, і тепер війська пішли туди.

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