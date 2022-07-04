ЗСУ вийшли з Лисичанська без втрат, - Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські війська залишили Лисичанськ для того, щоб не допустити оточення та вийти з міста без втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"Наші військові могли б ще довго утримувати місто, але зараз Росія має величезну перевагу в артилерії та боєприпасах. Вони просто знищили б місто здалеку, тож не було сенсу залишатися. Ми потрапили б у оточення і мали б сидіти там, поки місто обстрілювали. Тому ми вирішили не допускати оточення, щоб не намагатися відступати всі одразу. Вирішили відійти на готові укріплені позиції далі на захід, зайняти їх і звідти продовжити боротьбу з російською армією. Як наслідок, усі пішли без втрат", - пояснив він.
За словами Гайдая, поки одні підрозділи українських військ тримали оборону в Лисичанську, інші будували нові укріплення на Донеччині, і тепер війська пішли туди.
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ЄВРОПА, ЧОГО СИДИТЕ НА МІСЦІ, ХОЧТЕ, ЩОБ ДО ВАС ЦЯ НАВОЛОЧ ДОПОВЗЛА?
ДЕ ЗБРОЯ, НАТО, ДЖЕЙ СЕВЕН, ЄС?
Так кількісна перевага в артилерії та *********** буде і під Слов'янськом, Краматорськом, потім, мабуть, під Харковом, під Запоріжжям і т.д.
Будьмо реалістами хоч хтось але поранення міг отримати, якусь техніку скоріше за все залишилось бо вона стаціонарна. А якщо хтось загинув? Навіщо тоді дискредитувати себе такими заявами?
Не треба брати приклад із російського "патєр нєт" ми ж не худоба та не гобліни.
"А тобі до чого знати?" - для того що де-хто своїми заявами працює на пропаганду рф. Ось мені цікаво воно просто тупувате типу тебе чи воно зрадник?
А ти в Генштабі працюєш? Стратегом?
По Лисичанську херня вийшла, втратили за 1 тиждень. Хоча місяць розповідали, що він на вигідних висотах і прикритий річкою. Тому що *****@ли наступ орків з напрямку Попасна-Комишуваха, з півдня.
Перевага орків в авіації, бронетехніці та арті тут ні до чого. Така перевага в орків була завжди і всюди, починаючи з 24 лютого. Прой@б був саме в тактиці...
Без ВСУ, без наших воинов русня просто превратит нас в лагерную пыль на просторах Колымы и Магадана.
Наверное все русский мир ждали или не было повода для паники ?
А люди?
Та й занадто далеко відступати не можна.
Ворог чув як із кожної праски лунало, що ми відійдемо до Лисичанська і закріпимось на горі де нас буде неможливо візяти і вирішив що в такому разі не треба не лізти в лоб а обійти місто і зайти з тилу.
Піар політиканствуючих "діячів" та "експертів" на тому, що вони знають, що планує армія може завдавати великої шкоди і нічим не краще зради чи шпигунства.