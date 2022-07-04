УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10962 відвідувача онлайн
Новини Війна
15 838 68

ЗСУ вийшли з Лисичанська без втрат, - Гайдай

зсу

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські війська залишили Лисичанськ для того, щоб не допустити оточення та вийти з міста без втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Наші військові могли б ще довго утримувати місто, але зараз Росія має величезну перевагу в артилерії та боєприпасах. Вони просто знищили б місто здалеку, тож не було сенсу залишатися. Ми потрапили б у оточення і мали б сидіти там, поки місто обстрілювали. Тому ми вирішили не допускати оточення, щоб не намагатися відступати всі одразу. Вирішили відійти на готові укріплені позиції далі на захід, зайняти їх і звідти продовжити боротьбу з російською армією. Як наслідок, усі пішли без втрат", - пояснив він.

За словами Гайдая, поки одні підрозділи українських військ тримали оборону в Лисичанську, інші будували нові укріплення на Донеччині, і тепер війська пішли туди.

Також читайте: Гайдай про оборону Лисичанська: Росіяни переважали нас вдесятеро, але ми тримали стрій, навіть коли це здавалося неможливим

Автор: 

Лисичанськ (315) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Запитайте у зеленого поца чому замість зброї будував дорогі для окупантів а не Байдена.
показати весь коментар
04.07.2022 13:56
+16
ти у окопах потрібен, без тебе ніяк
показати весь коментар
04.07.2022 13:46
+14
там в конце через запятую ЗЕ добавь..
показати весь коментар
04.07.2022 13:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БАЙДЕН, ДЕ ЛЕНДЛІЗ?
ЄВРОПА, ЧОГО СИДИТЕ НА МІСЦІ, ХОЧТЕ, ЩОБ ДО ВАС ЦЯ НАВОЛОЧ ДОПОВЗЛА?
ДЕ ЗБРОЯ, НАТО, ДЖЕЙ СЕВЕН, ЄС?
показати весь коментар
04.07.2022 13:37 Відповісти
там в конце через запятую ЗЕ добавь..
показати весь коментар
04.07.2022 13:43 Відповісти
Запитай у Кучми та Кравчука, куди вони поділи зброю атомну
показати весь коментар
04.07.2022 13:45 Відповісти
Ленд-ліз це можливість замовити у них техніку нашій владі. Скоріше за все ленд-лізом піде ппо та авіація коли закінчиться навчання. Треба дивитись що замовила наша влада.
показати весь коментар
04.07.2022 13:47 Відповісти
Запитайте у зеленого поца чому замість зброї будував дорогі для окупантів а не Байдена.
показати весь коментар
04.07.2022 13:56 Відповісти
Поставки по лендлизу осенью начнуться.
показати весь коментар
04.07.2022 14:00 Відповісти
Вылезла. Ты не в курсе, что у нас уже асфальта горы лежат, отобьемся не ссы. 95 квартал уже на передовую вышел. И да, юзика с Тищенко тоже прихватили.
показати весь коментар
04.07.2022 14:27 Відповісти
Байден не читає коментарі на цензорі, напиши йому в лічку
показати весь коментар
04.07.2022 14:32 Відповісти
показати весь коментар
04.07.2022 21:01 Відповісти
Написано черным по белому: лендлиз в промышленных масштабах начинается с октября 2022. До тех пор приходит одноразовая помощь от разных государств по мере их возможности и желания. Вам никто ничего не должен.
показати весь коментар
04.07.2022 14:50 Відповісти
Написано черным по белому: лендлиз в промышленных масштабах начинается с октября 2022. До тех пор приходит одноразовая помощь от разных государств по мере их возможности и желания. Вам никто ничего не должен.
показати весь коментар
04.07.2022 14:51 Відповісти
там же де и тор 2..вильха..нептун..тебе кто то что то должен??? **** асфальтом воюй
показати весь коментар
04.07.2022 21:47 Відповісти
"Наші військові могли б ще довго утримувати місто, але зараз Росія має величезну перевагу в артилерії та ***********. Вони просто знищили б місто здалеку, тож не було сенсу залишатися" (с)
Так кількісна перевага в артилерії та *********** буде і під Слов'янськом, Краматорськом, потім, мабуть, під Харковом, під Запоріжжям і т.д.
показати весь коментар
04.07.2022 13:41 Відповісти
ти у окопах потрібен, без тебе ніяк
показати весь коментар
04.07.2022 13:46 Відповісти
Ніяк не беруть. Кажуть, якби хоча б був в армії чи цікавився військовою справою. А таких як ти, кажуть, черги.
показати весь коментар
04.07.2022 13:49 Відповісти
Скоріше за все ідіоти плагіатять російський підхід із патєр нєт. Як на мене краще перестраховуватись та робити правильні заяви.
показати весь коментар
04.07.2022 13:45 Відповісти
Esli uchitovat tolko moment samovo procesa vixoda, to mozet i poluchitca...
показати весь коментар
04.07.2022 13:50 Відповісти
Інтересно в чому зміст таких заяв?

Будьмо реалістами хоч хтось але поранення міг отримати, якусь техніку скоріше за все залишилось бо вона стаціонарна. А якщо хтось загинув? Навіщо тоді дискредитувати себе такими заявами?

Не треба брати приклад із російського "патєр нєт" ми ж не худоба та не гобліни.
показати весь коментар
04.07.2022 13:43 Відповісти
А тобі до чого знати? Цікаво? Збирайся до окопів, там поради краще ************.
показати весь коментар
04.07.2022 13:47 Відповісти
До чого знати... Тогда бы вообще мовчали без заяв, щоб питань не було.
показати весь коментар
04.07.2022 15:53 Відповісти
"Збирайся до окопів" - Таким як ти треба премію дарвіна вручати. Філ гарну анімацію зробив про таких як ти хто хоче мобілізацію використовувати як покарання.

"А тобі до чого знати?" - для того що де-хто своїми заявами працює на пропаганду рф. Ось мені цікаво воно просто тупувате типу тебе чи воно зрадник?
показати весь коментар
04.07.2022 21:18 Відповісти
Вчора в ФБ прочитав пост одного бійця, який казав, що в них із взводу лише він і ще двоє поранених залишилося. Із їхньої роти - 20 чоловік. Це під якимось селом поруч із Лисичанськом. Їх тупо кинули проти арти, літаків і танків. А Гайдай просто брехливе зелене чмо. Можливо із Лисичанська і вийшли впевнено, але не із навколишніх сіл.
показати весь коментар
04.07.2022 13:55 Відповісти
Піхота завжди проти танків, арти та літаків в окопах, нічого нового не має, так було і буде, поки війна не перейде на кіборгів та роботів
показати весь коментар
04.07.2022 16:39 Відповісти
ссылку в истории можешь найти
показати весь коментар
05.07.2022 09:08 Відповісти
Так експерти казали,що місто на висоті і це фортеця.А ще казали.що доля у війні вирішується в донецькій і луганській області.Якщо москалі захоплять ще донецьку область,то на цьому не зупиняться.Бо ж більше половина запорізької вже захоплення,це означає,що москалі підуть на самий обласний центр.Те саме і з харківською областю.
показати весь коментар
04.07.2022 13:56 Відповісти
Еще один стратег не в генштабе.
показати весь коментар
04.07.2022 14:01 Відповісти
Я не стратег.Я кажу те що думаю і це все логічно.
показати весь коментар
04.07.2022 14:19 Відповісти
Юрій Гросарчук e7884015,
А ти в Генштабі працюєш? Стратегом?

По Лисичанську херня вийшла, втратили за 1 тиждень. Хоча місяць розповідали, що він на вигідних висотах і прикритий річкою. Тому що *****@ли наступ орків з напрямку Попасна-Комишуваха, з півдня.
Перевага орків в авіації, бронетехніці та арті тут ні до чого. Така перевага в орків була завжди і всюди, починаючи з 24 лютого. Прой@б був саме в тактиці...
показати весь коментар
04.07.2022 19:22 Відповісти
згоден , все почалось з Попасної
показати весь коментар
05.07.2022 04:00 Відповісти
Idjot unichtozenie skladov roSSijan, skora *********** nebbudet i kto neuspeet ubezat, tex rosijan unichtozat... Kakto tak.
показати весь коментар
04.07.2022 14:03 Відповісти
Те, що відійшли, якщо цього вимагала оперативна ситуація, це правильно! Але навіщо Гайдаю брехати, що без втрат? Чи не чув вчора Зеленського про запеклі бої на околицях Лисичанська?
показати весь коментар
04.07.2022 13:58 Відповісти
Нашим официальным спикерам нет веры. Кацапы сказали, что взяли Лисичанск, а наши еще день рассказывали о "панівних висотах".
показати весь коментар
04.07.2022 13:59 Відповісти
У піпла вже нема переможного запалу, доводиться щось вигадувати.
показати весь коментар
04.07.2022 15:38 Відповісти
Я ще з 14 року казав,що потрібна техніка для війни з москалями.Потрібна ракети і авіація в першу чергу,а не грати роль дурня з повернення призову.В Україні то гроші на все були,подивіться скільки в нас багатіїв і скільки грошей поза економікою.Зараз то хочуть людьми всі дірки закрити,а так вже не буде.Тому що не ті часи.
показати весь коментар
04.07.2022 14:00 Відповісти
Він з одного листка читає одне й те саме. Тільки назви міст різні.
показати весь коментар
04.07.2022 14:04 Відповісти
Залужний, це що "жест доброї волі"?
показати весь коментар
04.07.2022 14:10 Відповісти
Гайдаю час скласти повноваження. Як очільник військово-цивільної адміністрації не впорався, а балаболів від влади й так більш, ніж достатньо! Кошти, які вивільняться після його звільнення, перераховувати на потреби ЗСУ!
показати весь коментар
04.07.2022 14:22 Відповісти
Ось кажуть Бутусов здає своїми дописами нас рашистам, а він же пересказує, що Гайдай видає кожен день передчасно, що тільки збираються чи в наступ, чи у відступ. І нічого нікому він, як бачимо, не здає.
показати весь коментар
04.07.2022 14:22 Відповісти
Так то свій, йому можна. Мера Чернігова в Швейцарію не випустили а мер Дніпра вже там. Висновок зробиш чи допомогти?
показати весь коментар
04.07.2022 14:27 Відповісти
Останні пости Гайдая?
показати весь коментар
04.07.2022 14:26 Відповісти
ну тоді може відступимо від Сіверська, а там і від Краматорська, бо нічого ж не змінилося - можна довго його захищати, але в них більше артилерії, тому місто буде знищено. І так до Ужгорода.
показати весь коментар
04.07.2022 14:34 Відповісти
Гармати мають ресурс, можливо тактика зараз чекати коли ресурс почне вичерпуватись
показати весь коментар
04.07.2022 16:43 Відповісти
Судячи з усього тактика така, щоб у орків закінчились усі снаряди і ракети.
показати весь коментар
04.07.2022 18:40 Відповісти
Тактика така, яку можемо собі дозволити.
показати весь коментар
05.07.2022 06:36 Відповісти
Україная, як країна, також має ресурс.
показати весь коментар
04.07.2022 20:07 Відповісти
Главное - сохранить боеспособные силы, а в тылу обучать людей военному делу и оказании мед.помощи.
Без ВСУ, без наших воинов русня просто превратит нас в лагерную пыль на просторах Колымы и Магадана.
показати весь коментар
04.07.2022 15:35 Відповісти
тебе свиноцабака вслед твоей МацКве...
показати весь коментар
04.07.2022 16:08 Відповісти
А ти іхі істи.
показати весь коментар
04.07.2022 16:12 Відповісти
Может не в тему,просто цикаво.Вот Гайдай,ОГА Луганской обл...Это ведь живые люди,как и влада Мариуполя?))Вот реально,они наверное и зп получают,и конечно же ждут....когда всё назад отвоюем!Какая у них сейчас задача???Писать,типа руськое патерь нет??!!Это к чему...Заняться нечем больше???
показати весь коментар
04.07.2022 16:37 Відповісти
А мирных под 10к осталось
Наверное все русский мир ждали или не было повода для паники ?
показати весь коментар
04.07.2022 17:19 Відповісти
В Северодонецке около 15, в лисичанске больше. Гайдай поэтому и мелит, потому что полный *****
показати весь коментар
05.07.2022 09:09 Відповісти
Вийшли війська, надіюсь техніку вивели. **********, які неможливо вивезти замінували.
А люди?
Та й занадто далеко відступати не можна.
показати весь коментар
04.07.2022 17:42 Відповісти
откуда, кто вышел без потерь, разорвали как туалетную бумагу,бегут как обосранные к Славянску,добегут ли?
показати весь коментар
04.07.2022 21:36 Відповісти
Із такої заяви можна зробити 2 висновки - або він брехун, або він просто нічого незнає як насправді було!
показати весь коментар
04.07.2022 21:45 Відповісти
Інтенсивність арти орків після таких колосальних втрат боєзапасу арти різко впаде. До нового підвозу. На Харківщині стовідсотково використовують беєзапас тутешніх так і їх арту з резерву. Хаймари будуть бити по жд станціям. Такі феєрверки можуть бути тільки при детонації сотень вагонів ***********. Вважається, що вагон (це загальноприйнята мірка в орків) це 18-20 тон припасів ( обЄм визначає укупорка).
показати весь коментар
05.07.2022 04:40 Відповісти
хаймарсов аж4 шт всего
показати весь коментар
05.07.2022 11:29 Відповісти
Треба політикам і експертам поменше патякати в СМІ про можливі дії нашої армії.
Ворог чув як із кожної праски лунало, що ми відійдемо до Лисичанська і закріпимось на горі де нас буде неможливо візяти і вирішив що в такому разі не треба не лізти в лоб а обійти місто і зайти з тилу.
Піар політиканствуючих "діячів" та "експертів" на тому, що вони знають, що планує армія може завдавати великої шкоди і нічим не краще зради чи шпигунства.
показати весь коментар
05.07.2022 07:36 Відповісти
Так можна із України вийти, тоді ніяких втрат.
показати весь коментар
05.07.2022 10:02 Відповісти
Щоооо???? А чоловік мій на іншій планеті іншого Лисичанська помер???? Без яких втрат???? Ще й заборонили говорити ,не помідомляли ,що помер!!! Сама шукала тіло.... Дякую хлопцям,що не залишили на полі бою
показати весь коментар
05.07.2022 23:10 Відповісти
 
 