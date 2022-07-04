ВСУ вышли из Лисичанска без потерь, - Гайдай
Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские войска покинули Лисичанск для того, чтобы не допустить окружения и выйти из города без потерь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"Наши военные могли бы еще долго удерживать город, но сейчас Россия имеет огромное преимущество в артиллерии и боеприпасах. Они просто уничтожили бы город издалека, так что не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали. Поэтому мы решили не допускать окружения, чтобы не пытаться отступать все сразу. Решили отойти на готовые укрепленные позиции дальше на запад, занять их и оттуда продолжить борьбу с русской армией. Как следствие, все ушли без потерь", — объяснил он.
По его словам, пока одни подразделения украинских войск держали оборону в Лисичанске, другие строили новые укрепления в Донецкой области, и теперь войска ушли туда.
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ЄВРОПА, ЧОГО СИДИТЕ НА МІСЦІ, ХОЧТЕ, ЩОБ ДО ВАС ЦЯ НАВОЛОЧ ДОПОВЗЛА?
ДЕ ЗБРОЯ, НАТО, ДЖЕЙ СЕВЕН, ЄС?
Так кількісна перевага в артилерії та *********** буде і під Слов'янськом, Краматорськом, потім, мабуть, під Харковом, під Запоріжжям і т.д.
Будьмо реалістами хоч хтось але поранення міг отримати, якусь техніку скоріше за все залишилось бо вона стаціонарна. А якщо хтось загинув? Навіщо тоді дискредитувати себе такими заявами?
Не треба брати приклад із російського "патєр нєт" ми ж не худоба та не гобліни.
"А тобі до чого знати?" - для того що де-хто своїми заявами працює на пропаганду рф. Ось мені цікаво воно просто тупувате типу тебе чи воно зрадник?
А ти в Генштабі працюєш? Стратегом?
По Лисичанську херня вийшла, втратили за 1 тиждень. Хоча місяць розповідали, що він на вигідних висотах і прикритий річкою. Тому що *****@ли наступ орків з напрямку Попасна-Комишуваха, з півдня.
Перевага орків в авіації, бронетехніці та арті тут ні до чого. Така перевага в орків була завжди і всюди, починаючи з 24 лютого. Прой@б був саме в тактиці...
Без ВСУ, без наших воинов русня просто превратит нас в лагерную пыль на просторах Колымы и Магадана.
Наверное все русский мир ждали или не было повода для паники ?
А люди?
Та й занадто далеко відступати не можна.
Ворог чув як із кожної праски лунало, що ми відійдемо до Лисичанська і закріпимось на горі де нас буде неможливо візяти і вирішив що в такому разі не треба не лізти в лоб а обійти місто і зайти з тилу.
Піар політиканствуючих "діячів" та "експертів" на тому, що вони знають, що планує армія може завдавати великої шкоди і нічим не краще зради чи шпигунства.