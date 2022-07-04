ВСУ вышли из Лисичанска без потерь, - Гайдай

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские войска покинули Лисичанск для того, чтобы не допустить окружения и выйти из города без потерь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Наши военные могли бы еще долго удерживать город, но сейчас Россия имеет огромное преимущество в артиллерии и боеприпасах. Они просто уничтожили бы город издалека, так что не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали. Поэтому мы решили не допускать окружения, чтобы не пытаться отступать все сразу. Решили отойти на готовые укрепленные позиции дальше на запад, занять их и оттуда продолжить борьбу с русской армией. Как следствие, все ушли без потерь", — объяснил он.

По его словам, пока одни подразделения украинских войск держали оборону в Лисичанске, другие строили новые укрепления в Донецкой области, и теперь войска ушли туда.

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