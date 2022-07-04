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Новости Война
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ВСУ вышли из Лисичанска без потерь, - Гайдай

зсу

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские войска покинули Лисичанск для того, чтобы не допустить окружения и выйти из города без потерь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Наши военные могли бы еще долго удерживать город, но сейчас Россия имеет огромное преимущество в артиллерии и боеприпасах. Они просто уничтожили бы город издалека, так что не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали. Поэтому мы решили не допускать окружения, чтобы не пытаться отступать все сразу. Решили отойти на готовые укрепленные позиции дальше на запад, занять их и оттуда продолжить борьбу с русской армией. Как следствие, все ушли без потерь", — объяснил он.

По его словам, пока одни подразделения украинских войск держали оборону в Лисичанске, другие строили новые укрепления в Донецкой области, и теперь войска ушли туда.

Также читайте: Гайдай об обороне Лисичанска: Россияне преобладали нас в десять раз, но мы держали строй даже когда это казалось невозможным

Северодонецк (333) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+20
Запитайте у зеленого поца чому замість зброї будував дорогі для окупантів а не Байдена.
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04.07.2022 13:56
+16
ти у окопах потрібен, без тебе ніяк
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04.07.2022 13:46
+14
там в конце через запятую ЗЕ добавь..
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04.07.2022 13:43
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БАЙДЕН, ДЕ ЛЕНДЛІЗ?
ЄВРОПА, ЧОГО СИДИТЕ НА МІСЦІ, ХОЧТЕ, ЩОБ ДО ВАС ЦЯ НАВОЛОЧ ДОПОВЗЛА?
ДЕ ЗБРОЯ, НАТО, ДЖЕЙ СЕВЕН, ЄС?
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04.07.2022 13:37 Ответить
там в конце через запятую ЗЕ добавь..
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04.07.2022 13:43 Ответить
Запитай у Кучми та Кравчука, куди вони поділи зброю атомну
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04.07.2022 13:45 Ответить
Ленд-ліз це можливість замовити у них техніку нашій владі. Скоріше за все ленд-лізом піде ппо та авіація коли закінчиться навчання. Треба дивитись що замовила наша влада.
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04.07.2022 13:47 Ответить
Запитайте у зеленого поца чому замість зброї будував дорогі для окупантів а не Байдена.
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04.07.2022 13:56 Ответить
Поставки по лендлизу осенью начнуться.
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04.07.2022 14:00 Ответить
Вылезла. Ты не в курсе, что у нас уже асфальта горы лежат, отобьемся не ссы. 95 квартал уже на передовую вышел. И да, юзика с Тищенко тоже прихватили.
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04.07.2022 14:27 Ответить
Байден не читає коментарі на цензорі, напиши йому в лічку
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04.07.2022 14:32 Ответить
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04.07.2022 21:01 Ответить
Написано черным по белому: лендлиз в промышленных масштабах начинается с октября 2022. До тех пор приходит одноразовая помощь от разных государств по мере их возможности и желания. Вам никто ничего не должен.
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04.07.2022 14:50 Ответить
Написано черным по белому: лендлиз в промышленных масштабах начинается с октября 2022. До тех пор приходит одноразовая помощь от разных государств по мере их возможности и желания. Вам никто ничего не должен.
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04.07.2022 14:51 Ответить
там же де и тор 2..вильха..нептун..тебе кто то что то должен??? **** асфальтом воюй
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04.07.2022 21:47 Ответить
"Наші військові могли б ще довго утримувати місто, але зараз Росія має величезну перевагу в артилерії та ***********. Вони просто знищили б місто здалеку, тож не було сенсу залишатися" (с)
Так кількісна перевага в артилерії та *********** буде і під Слов'янськом, Краматорськом, потім, мабуть, під Харковом, під Запоріжжям і т.д.
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04.07.2022 13:41 Ответить
ти у окопах потрібен, без тебе ніяк
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04.07.2022 13:46 Ответить
Ніяк не беруть. Кажуть, якби хоча б був в армії чи цікавився військовою справою. А таких як ти, кажуть, черги.
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04.07.2022 13:49 Ответить
Скоріше за все ідіоти плагіатять російський підхід із патєр нєт. Як на мене краще перестраховуватись та робити правильні заяви.
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04.07.2022 13:45 Ответить
Esli uchitovat tolko moment samovo procesa vixoda, to mozet i poluchitca...
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04.07.2022 13:50 Ответить
Інтересно в чому зміст таких заяв?

Будьмо реалістами хоч хтось але поранення міг отримати, якусь техніку скоріше за все залишилось бо вона стаціонарна. А якщо хтось загинув? Навіщо тоді дискредитувати себе такими заявами?

Не треба брати приклад із російського "патєр нєт" ми ж не худоба та не гобліни.
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04.07.2022 13:43 Ответить
А тобі до чого знати? Цікаво? Збирайся до окопів, там поради краще ************.
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04.07.2022 13:47 Ответить
До чого знати... Тогда бы вообще мовчали без заяв, щоб питань не було.
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04.07.2022 15:53 Ответить
"Збирайся до окопів" - Таким як ти треба премію дарвіна вручати. Філ гарну анімацію зробив про таких як ти хто хоче мобілізацію використовувати як покарання.

"А тобі до чого знати?" - для того що де-хто своїми заявами працює на пропаганду рф. Ось мені цікаво воно просто тупувате типу тебе чи воно зрадник?
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04.07.2022 21:18 Ответить
Вчора в ФБ прочитав пост одного бійця, який казав, що в них із взводу лише він і ще двоє поранених залишилося. Із їхньої роти - 20 чоловік. Це під якимось селом поруч із Лисичанськом. Їх тупо кинули проти арти, літаків і танків. А Гайдай просто брехливе зелене чмо. Можливо із Лисичанська і вийшли впевнено, але не із навколишніх сіл.
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04.07.2022 13:55 Ответить
Піхота завжди проти танків, арти та літаків в окопах, нічого нового не має, так було і буде, поки війна не перейде на кіборгів та роботів
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04.07.2022 16:39 Ответить
ссылку в истории можешь найти
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05.07.2022 09:08 Ответить
Так експерти казали,що місто на висоті і це фортеця.А ще казали.що доля у війні вирішується в донецькій і луганській області.Якщо москалі захоплять ще донецьку область,то на цьому не зупиняться.Бо ж більше половина запорізької вже захоплення,це означає,що москалі підуть на самий обласний центр.Те саме і з харківською областю.
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04.07.2022 13:56 Ответить
Еще один стратег не в генштабе.
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04.07.2022 14:01 Ответить
Я не стратег.Я кажу те що думаю і це все логічно.
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04.07.2022 14:19 Ответить
Юрій Гросарчук e7884015,
А ти в Генштабі працюєш? Стратегом?

По Лисичанську херня вийшла, втратили за 1 тиждень. Хоча місяць розповідали, що він на вигідних висотах і прикритий річкою. Тому що *****@ли наступ орків з напрямку Попасна-Комишуваха, з півдня.
Перевага орків в авіації, бронетехніці та арті тут ні до чого. Така перевага в орків була завжди і всюди, починаючи з 24 лютого. Прой@б був саме в тактиці...
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04.07.2022 19:22 Ответить
згоден , все почалось з Попасної
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05.07.2022 04:00 Ответить
Idjot unichtozenie skladov roSSijan, skora *********** nebbudet i kto neuspeet ubezat, tex rosijan unichtozat... Kakto tak.
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04.07.2022 14:03 Ответить
Те, що відійшли, якщо цього вимагала оперативна ситуація, це правильно! Але навіщо Гайдаю брехати, що без втрат? Чи не чув вчора Зеленського про запеклі бої на околицях Лисичанська?
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04.07.2022 13:58 Ответить
Нашим официальным спикерам нет веры. Кацапы сказали, что взяли Лисичанск, а наши еще день рассказывали о "панівних висотах".
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04.07.2022 13:59 Ответить
У піпла вже нема переможного запалу, доводиться щось вигадувати.
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04.07.2022 15:38 Ответить
Я ще з 14 року казав,що потрібна техніка для війни з москалями.Потрібна ракети і авіація в першу чергу,а не грати роль дурня з повернення призову.В Україні то гроші на все були,подивіться скільки в нас багатіїв і скільки грошей поза економікою.Зараз то хочуть людьми всі дірки закрити,а так вже не буде.Тому що не ті часи.
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04.07.2022 14:00 Ответить
Він з одного листка читає одне й те саме. Тільки назви міст різні.
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04.07.2022 14:04 Ответить
Залужний, це що "жест доброї волі"?
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04.07.2022 14:10 Ответить
Гайдаю час скласти повноваження. Як очільник військово-цивільної адміністрації не впорався, а балаболів від влади й так більш, ніж достатньо! Кошти, які вивільняться після його звільнення, перераховувати на потреби ЗСУ!
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04.07.2022 14:22 Ответить
Ось кажуть Бутусов здає своїми дописами нас рашистам, а він же пересказує, що Гайдай видає кожен день передчасно, що тільки збираються чи в наступ, чи у відступ. І нічого нікому він, як бачимо, не здає.
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04.07.2022 14:22 Ответить
Так то свій, йому можна. Мера Чернігова в Швейцарію не випустили а мер Дніпра вже там. Висновок зробиш чи допомогти?
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04.07.2022 14:27 Ответить
Останні пости Гайдая?
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04.07.2022 14:26 Ответить
ну тоді може відступимо від Сіверська, а там і від Краматорська, бо нічого ж не змінилося - можна довго його захищати, але в них більше артилерії, тому місто буде знищено. І так до Ужгорода.
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04.07.2022 14:34 Ответить
Гармати мають ресурс, можливо тактика зараз чекати коли ресурс почне вичерпуватись
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04.07.2022 16:43 Ответить
Судячи з усього тактика така, щоб у орків закінчились усі снаряди і ракети.
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04.07.2022 18:40 Ответить
Тактика така, яку можемо собі дозволити.
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05.07.2022 06:36 Ответить
Україная, як країна, також має ресурс.
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04.07.2022 20:07 Ответить
Главное - сохранить боеспособные силы, а в тылу обучать людей военному делу и оказании мед.помощи.
Без ВСУ, без наших воинов русня просто превратит нас в лагерную пыль на просторах Колымы и Магадана.
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04.07.2022 15:35 Ответить
тебе свиноцабака вслед твоей МацКве...
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04.07.2022 16:08 Ответить
А ти іхі істи.
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04.07.2022 16:12 Ответить
Может не в тему,просто цикаво.Вот Гайдай,ОГА Луганской обл...Это ведь живые люди,как и влада Мариуполя?))Вот реально,они наверное и зп получают,и конечно же ждут....когда всё назад отвоюем!Какая у них сейчас задача???Писать,типа руськое патерь нет??!!Это к чему...Заняться нечем больше???
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04.07.2022 16:37 Ответить
А мирных под 10к осталось
Наверное все русский мир ждали или не было повода для паники ?
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04.07.2022 17:19 Ответить
В Северодонецке около 15, в лисичанске больше. Гайдай поэтому и мелит, потому что полный *****
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05.07.2022 09:09 Ответить
Вийшли війська, надіюсь техніку вивели. **********, які неможливо вивезти замінували.
А люди?
Та й занадто далеко відступати не можна.
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04.07.2022 17:42 Ответить
откуда, кто вышел без потерь, разорвали как туалетную бумагу,бегут как обосранные к Славянску,добегут ли?
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04.07.2022 21:36 Ответить
Із такої заяви можна зробити 2 висновки - або він брехун, або він просто нічого незнає як насправді було!
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04.07.2022 21:45 Ответить
Інтенсивність арти орків після таких колосальних втрат боєзапасу арти різко впаде. До нового підвозу. На Харківщині стовідсотково використовують беєзапас тутешніх так і їх арту з резерву. Хаймари будуть бити по жд станціям. Такі феєрверки можуть бути тільки при детонації сотень вагонів ***********. Вважається, що вагон (це загальноприйнята мірка в орків) це 18-20 тон припасів ( обЄм визначає укупорка).
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05.07.2022 04:40 Ответить
хаймарсов аж4 шт всего
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05.07.2022 11:29 Ответить
Треба політикам і експертам поменше патякати в СМІ про можливі дії нашої армії.
Ворог чув як із кожної праски лунало, що ми відійдемо до Лисичанська і закріпимось на горі де нас буде неможливо візяти і вирішив що в такому разі не треба не лізти в лоб а обійти місто і зайти з тилу.
Піар політиканствуючих "діячів" та "експертів" на тому, що вони знають, що планує армія може завдавати великої шкоди і нічим не краще зради чи шпигунства.
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05.07.2022 07:36 Ответить
Так можна із України вийти, тоді ніяких втрат.
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05.07.2022 10:02 Ответить
Щоооо???? А чоловік мій на іншій планеті іншого Лисичанська помер???? Без яких втрат???? Ще й заборонили говорити ,не помідомляли ,що помер!!! Сама шукала тіло.... Дякую хлопцям,що не залишили на полі бою
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05.07.2022 23:10 Ответить
 
 