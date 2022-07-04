Комітет ВР із нацбезпеки працює над законопроєктами, яких чекають військовослужбовці, - Веніславський

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки працює над законопроєктами, яких потребують військовослужбовці.

Про це повідомив член комітету Федір Веніславський (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Верховної Ради.

"Наш комітет працює над тими законопроєктами, які від нас просять військовослужбовці і військове командування. Ми розуміємо проблеми, пов'язані з соціальним захистом військовослужбовців, з правовим статусом учасника бойових, з питаннями у сфері управління військами, більш ефективною організацією Збройних Сил України і т.д. Наш комітет працює над тими законопроєктами, які очікують військові, які очікує суспільство. Ми ці законопроекти розглядаємо досить швидко і ефективно. І рекомендуємо Верховний Раді їх для ухвалення", - зазначив він.

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