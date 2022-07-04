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Новини Війна
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Комітет ВР із нацбезпеки працює над законопроєктами, яких чекають військовослужбовці, - Веніславський

всу,шеврон

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки працює над законопроєктами, яких потребують військовослужбовці.

Про це повідомив член комітету Федір Веніславський (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Верховної Ради.

"Наш комітет працює над тими законопроєктами, які від нас просять військовослужбовці і військове командування. Ми розуміємо проблеми, пов'язані з соціальним захистом військовослужбовців, з правовим статусом учасника бойових, з питаннями у сфері управління військами, більш ефективною організацією Збройних Сил України і т.д. Наш комітет працює над тими законопроєктами, які очікують військові, які очікує суспільство. Ми ці законопроекти розглядаємо досить швидко і ефективно. І рекомендуємо Верховний Раді їх для ухвалення", - зазначив він.

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Автор: 

ВР (14949) законопроєкт (3584) військовослужбовці (4726) Веніславський Федір (284)


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Суки зелені, відкрийте кордони, щоб люди могли заробити. Ато після війни звідси втече пів країни
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04.07.2022 13:49 Відповісти
Вся ця шобла включая Веніславського тільки піариться.
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04.07.2022 14:03 Відповісти
Дивіться,сильно там не перетрудіться,роботяги ви наші. Вірніше,не наші,а на нашій шиї...
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04.07.2022 14:06 Відповісти
ага, аби тільки не такі як та безмозгла намагалась протягти
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04.07.2022 14:14 Відповісти
До сраки ті законопрєкти - вони не ************...
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04.07.2022 15:27 Відповісти
Та не поспішайте! Працюйте.
Ще ж треба у відпустки сходити...
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04.07.2022 16:26 Відповісти
 
 